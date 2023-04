Mostohafia lőtte agyon a belga bárónét a családi örökség miatt

Myriam Leichen, vagy ahogy mindenki szólította, Mimi egy belga katonatiszt lányaként látta meg a napvilágot 1952-ben Kölnben, ahonnan 18 évesen költözött haza Belgiumba. Vállalkozói attitűdje már korán megmutatkozott, de az éttermét fel kellett adnia, hogy első házasságából született gyermekeit nevelje. Azonban ez nem elégítette ki, elkezdett hát a konyhájában süteményeket sütni és azokat árulni, aminek olyan nagy sikere lett, hogy egy jól jövedelmező vállalkozást épített belőle.

Az új üzlet révén került kapcsolatba 1991-ben a még házas, de már válófélben lévő Guy Ullens de Schotten Whettnall báróval, akit 44 évnyi házasság után elvarázsolt az energikus, fiatalabb nő. A báró csak 8 év múltán tudott elválni a feleségétől, akitől 4 gyermeke is született, de azonnal meg is esküdött új szerelmével. Ezzel pedig egy minden szempontból új élet vette kezdetét, mivel egy évre rá, 2000-ben a jelenleg 88 éves báró visszavonult az üzlettől, hogy új feleségével közös érdeklődésének és a jótékonyságnak szentelje az idejét és a pénzét.

Ez utóbbiból ugyanis volt bőségesen: 2011-ben 3 milliárd euróra becsülték a főnemes vagyonát, amely főleg mezőgazdasági és élelmiszeripari befektetésekből származott, de sokat kaszált a Weight Watchers kivásárlásán is, amelyet az évszázad magántőkeügyletének is neveznek. A vagyonra szükség is volt, hiszen költséges hobbijai voltak a párnak, rossz nyelvek szerint ebből kifolyólag már sok éve apadófélben is van a csinos összeg – ezt pedig az előző házasságból életben maradt két gyerek, Nicolas és Brigitte nem nézte jó szemmel.

A viszony az évek alatt egyre feszültebb lett az örökösök és a báróné közt, állítólag olyannyira eldurvult a helyzet, hogy utóbbi már az apjukat sem engedte látogatni – legalábbis a lány szerint, aki meg van róla győződve, hogy ez addig ment volna, ameddig mostohaanyjuk ki nem forgatja őket az utolsó eurocentből is.

A világ legfontosabb műgyűjtői között

A pár egyik közös hobbija a kínai művészet volt, amely a férj antik, festett papírtekercsek iránti gyűjtőszenvedélyéből indult, majd szép lassan a modern kínai művészet felé terelődött a figyelmük. Az évek alatt hatalmas befolyásra tettek szert a területen, sok kínai művészt kötöttek össze nyugati múzeumokkal, gyűjtőkkel és galériákkal is, sőt, ők maguk is alapítottak egyet. A 2007-ben Pekingben nyitott Ullens Kortárs Művészeti Központ (UCCA) az első modern művészeti múzeum volt Kínában.

Úgy becsülhető, hogy a Guy és Myriam Ullens Alapítvány által kezelt, körülbelül 2000 műtárgyat magában foglaló gyűjtemény értéke mára meghaladja a 2 milliárd eurót is, így természetes, hogy minden évben ott virít a nevük a világ legfontosabb gyűjtőinek listáján.

A bárónét azonban egy másik művészeti ág is vonzotta, ez pedig a divat.

2009-ben megnyitott a Maison Ullens Divatház, amelynek jelenleg három márkaüzlete van: az amerikai luxus-síparadicsomban, Aspenben, a párizsi Champs-Élysées környékén, illetve a manhattani Madison Avenue-n, és amelynek volt például kreatív igazgatója a nemzetközi szinten is híres tervezőnek számító Véronique Leroy is. Törzsvásárlóik között olyan hírességek vannak, mint Matild belga királyné vagy Christine Lagarde, a Nemzetközi Valutaalap vezetője.

De ebben sincs semmi furcsa, hiszen mindkét hölgy jó barátságot ápolt a bárói párral. A divatcéggel egyébként a néhai báróné terve az volt, hogy a profitjából tartja majd fenn teljes mértékben a 2004-ben alapított, alapvetően adományokból működő Mimi Alapítványt, amely már most is minden vásárlásból százalékot kap.

Jótékonyság és pénzszórás

A Mimi Foundationt a báróné azután hozta létre, hogy maga is kigyógyult a rákból. Jelenleg a szervezet évente több tízezer betegnek segít hozzájutni a gyógyuláshoz elengedhetetlen terápiás formákhoz, nyolc francia, svájci és belga kórházban. Emellett szintén egy hatalmas jótékonysági projekt a 2006-ban Nepálban bejegyzett Ullens School Foundation, amely 10 ezer nepáli gyerek taníttatását vállalja teljes egészében magára az országban felépített, részben árvaházként is működő bentlakásos iskoláiban.

Jelenleg egyedül itt lehet nemzetközi szinten is elismert érettségi bizonyítványt szerezni az ázsiai országban. Ezek a projektek rengeteg pénzt emésztettek fel, állandóvá váltak a veszekedések a báró gyermekeivel. Szemére vetették továbbá mostohaanyjuknak, hogy nem kapnak meghívót a családi eseményekre, „mindössze” havi 50 ezer euró apanázs jár nekik, de az asszony sokkal több pénzzel támogatja a saját gyerekeit az apjuk vagyonából.

Tudni vélték, hogy a báróné gyermekei, Gilles (Reem Kherici híres francia mozisztár férje) és Virginie római ingatlant, netán luxusutazást kaptak az ő örökségükből. A báróné Instagram-csatornáját végigböngészve jól látszik, hogy valóban nem takarékoskodott: dizájnerruhák, utazások, luxushelyszíneken pózolás a gyerekeivel és az unokáival, de a mostohafia szemében akkor ment a legmesszebb, amikor azt az ingatlant is meghirdette eladásra, ahol férje az előző családjával élt, illetve felnevelte a gyerekeit.

Elcsattan a halál csókja

A gondolat, hogy megfosztják az ohaini luxusingatlantól, az utolsó csepp volt a pohárban, így március 29-én reggel megjelent a pár Brüsszel környéki házánál, majd velük körülbelül egy időben távozott. Az 57 éves, korábban a belga titkosszolgálatnál kémelhárítóként dolgozó, de onnan egy hibás, majd politikai botrányba torkolló meggyanúsítás miatt elbocsátott férfi meglepő módon homlokon csókolta apja feleségét. A sajtó ezt „a halál csókjának” nevezi.

A megbeszélés nem úgy alakulhatott, ahogy tervezte, de számíthatott erre az eshetőségre is, hiszen ott volt nála a gyilkos fegyver. Megvárta, amíg az idős pár beszáll a Volkswagen Golfba, majd az autó elé ugrott, és négyszer fejbe lőtte a mostohaanyját. Összesen hat lövést adott le, ebből egy az apja lábába fúródott, akit a felesége vére is beterített.

A gyilkos ezután feladta magát a rendőrségen, ahol rögtön előzetes letartóztatásba helyezték. Az idén 70 éves bárónét a megdöbbent belga elit és sokkos állapotban lévő családja körében, összesen 200 fő részvételével helyezték örök nyugalomra április 7-én.

A szerző luxusszakértő.

(Borítókép: Myriam Leichen és férje, báró Guy Ullens de Shooten Whettnall a párizsi Grand Palais-ban rendezett aukción, amelyen Yves Saint Laurent és párja, Pierre Bergé hagyatékát árverezték el 2009-ben. Fotó: Bertrand Rndoff Petroff / Getty Images)