Zalatnay Sarolta ittasan vezetett, bevonták a jogosítványát

Az énekesnő a Hot! magazinnak mesélt róla, hogy tavaly februárban egy általános közúti ellenőrzéskor intették le a rendőrök a fővárosban. Zalatnay Saroltát is szondáztatták, a készülék pedig jelezte, hogy alkoholt fogyasztott.

A lap információi szerint azonnal elvették a jogosítványát és eljárást indítottak ellene.

Nos, ha anno nem is írtam ki a közösségi oldalaimra, most beismerem, hogy valóban történt egy ilyen eset, aminek következményeként be is vonták a jogosítványomat. Mindig az egyenes út a legrövidebb, így meg sem próbáltam kidumálni magam