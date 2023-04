Veszélyben lehet Tóth Andi

Tóth Andi március elején jelentette be, hogy végleg felhagy énekesi karrierjével. Mint kifejtette: úgy érzi, nem találja meg a hangját dalaiban, és zavarja, hogy sosem azokról szólnak a hírek, hanem mindig csak a magánéletéről.

Visszavonulása előtt viszont meg akarta jelentetni a még ki nem adott dalait egy albumon, ami össze is jött neki április elején.

Emellett március végén robbant a hír arról is, hogy Marics Petivel szakítottak, így vitték végig a Sztárban Sztár forgatását is, azonban az énekesnő állítása szerint a ValMar énekese megnehezítette a forgatást.

A szakításról szóló hírek miatt az énekesnő neki is ment Marics Peti egyik ismerősének, mert szerinte „undormány módon” nyilatkozott a történtekről, de szerinte már az is probléma volt, hogy egyáltalán nyilatkozott. Ezzel szemben, most Tóth Andi egyik ismerőse nyilatkozott.

Tóth Andit rengeteg támadás érte az utóbbi időben az interneten, rosszakarói minden mozdulatát árgus szemekkel figyelik a Bors szerint. Így hozott is az énekesnő egy komoly döntést, hogy elejét vegye a zaklatásoknak. Egyik ismerőse szerint Tóth Andi nagyon nehéz napokat él meg, ami a közösségi médiában őt ért kritikáknak köszönhető.

Andinak nincsenek könnyű napjai, rengeteg fenyegető üzenetet kap… Folyamatosan bántják a Sztárban Sztár és Marics Peti miatt is, de van, aki még a visszavonulásával is piszkálja. Valljuk be, ez egy idő után elviselhetetlen és félelmetes is egyben. Főleg egy fiatal lánynak, aki saját maga is bevallotta, hogy nincs túl jól lelkileg…

– mondta a lapnak a celeb egyik ismerőse.

Az említett ismerős azt is elárulta, kutyája fog gondoskodni Andi biztonságáról. Tóth Andinak pedig nem is akármilyen kutyája van, egy rottweilert tart az énekesnő.

Naponta kapja a fenyegetéseket, ezért kell valaki, aki megvédi őt. Úgy tudom, hogy a kutyáját hamarosan ki fogják képezni arra, hogy bármilyen szituációban megvédje őt. Akár egy támadóval szemben is…

– tette hozzá az informátor.

A kutyájáról már többször is posztolt az énekesnő a közösségi médiában.