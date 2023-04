Ott volt az első magyar űrutazásnál, mégis zöld pizsamában lett legenda

Hatvan évvel ezelőtt került először képernyőre Magyarország kedvenc mesefigurája, a tévében minden este pontosan ugyan akkor feltűnő TV Maci. Mai kvízünkben a jeles évforduló alkalmából ön is tesztelheti, hogy mit tud a fotelben olvasó, majd fogmosás után az ágyba bebújó közönségkedvenc maciról!

Hosszú évtizedeken keresztül volt a magyar gyerekek kedvence, 1963 áprilisa után nehéz volt elképzelni a televíziók képernyői előtt az estéket úgy, hogy ne csendüljön fel a tévémaci főcímének jellegzetes dallama, és ne tűnjön fel a hangosan gargarizáló medve bábja a képernyőn – hatvan éve ezen a napon tűnt fel először a később a zöld pizsamájával az egész ország szívét elrabló figura.

A népszerű karaktert az 1960-as és 70-es években Lengyel Zsolt terve alapján Köber Tibor alkotta meg először, amely annyira sikeresnek bizonyult, hogy Farkas Bertalannal még az űrbe is feljuttatták a magyar háztartások kedvencét.

1981-ben már nagyon időszerű volt, hogy a TV Macit és környezetét modernizálják. Koch Aurél tervező és Tóth A. Pál rendező-animátor ekkor látott neki a Maci megújításához, ennek keretein belül pedig a játékát, Valérkát is lecserélték egy Csutkababára, majd teljesen új ruhatárat kapott – ez a verziója azonban mindössze csak egy rövid ideig létezett a TV Macinak, ugyanis egy évvel később 1982-ben ismét új külsőt kapott a figura.

2000-ben a TV Maci megkapta a hivatalos személyi igazolványát, ezzel is elismerve népszerűségét, amit jól mutat az is, hogy az alkotói az MTV legrégebbi „munkatársa” is egyben.

A nyolcvanas években feltűnő macit a változó igényekhez mérten a 2010-es években ismét lecserélték, 2012. április 15-én a zöld pizsamás maci lekerült a képernyőről, és a TV Maci világa teljesen megújult. Ettől kezdve esténként egy fiú és egy lány maci várta a képernyő elé ülő gyerekeket, ráadásul a régi lakás is megújult, a figurák fogmosás helyett pedig már a kornak megfelelően a számítógép elé ültek le.

Ez az új változat azonban koránt sem aratott sikert a tévénézők körében, ezért négy hónap után levették a képernyőről, és újra elfoglalta a korábbi helyét Foky Ottó figurája, amely így egyértelműen a legsikeresebb TV Macivá vált az összes közül.

De mit tud még a ma 60 éves maci történetéről? Mai kvízünkben ön is számot adhat tudásáról!

(Borítókép: Pintér Márta / MTI)