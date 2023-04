Quentin Tarantino kulisszatitkot árult el a filmes szexjelenetekről

A rendező a spanyol Diari ARA című lapnak adott interjút, melyet a Fox News szemlézett. A beszélgetésben szó esett a moziról alkotott elképzeléseiről, valamint arról is, hogy miért kerüli filmjeiben az intim jelenetek forgatását.

A szex nem része a moziról alkotott elképzelésemnek. Az igazság az, hogy a való életben a szexjelenetek forgatása fájdalmas, mindenki nagyon feszült. És ha már korábban is problémás volt egy kicsit megcsinálni, most még inkább az. Persze ha valaha is lett volna olyan szexjelenet, ami elengedhetetlen a történet szempontjából, akkor megtettem volna, de eddig nem volt rá szükség