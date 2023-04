Ábel Anita ma már nem vállalná el a Szomszédokat

A Szomszédok című nagy sikerű, magyar sorozat Magenheim Julcsiját alakító Ábel Anita ma már nem vállalná el a szerepet. A színésznő szerint nagyon nehéz helyzetben volt, és nem vágyott a hirtelen jött ismertségre. Később háromszor is ott akarta hagyni a sorozatot, de előbb nem engedték neki, később pedig nem tehette meg, hogy abbahagyja a pénzkeresést.

Ha tudnám, hogy ezzel jár, nem vállalnám – jelentette ki Ábel Anita a Szomszédok című sorozatról. A színésznő Kadarkai Endre Szavakon túl című műsorának vendége volt, ahol arról beszélt, hogyan élte meg, hogy tizenkét éves korában egy ország nézte őt a tévében.

Az egy nagyon nehéz helyzet, amikor egy gyerek belenő egy országba, és tizenkét évesen gyakorlatilag egyik percről a másikra megváltozik az élete. Nem tud önmaga lenni, és szinte nem is tudja, kicsoda

– mondta Ábel Anita.

Elmondása szerint nagyon összezavarta, hogy élte a mindennapos életét, de ha utcára lépett, ujjal mutogattak rá, mert felismerték a sorozatból. „Ez nem egy egyszerű helyzet. Minden fázisomat látták a nézők” – tette hozzá. Amikor a műsorvezető arról kérdezte, hogy megváltoztatná-e múltat, a színésznő azt felelte:

Nem vállalnám. Ha tudnám, mivel jár, nem vállalnám. Én nem vágytam oda, szerettem forgatni, fantasztikus rendezőkkel dolgoztam előtte, de nekem ez ugyanolyan munka volt, mint azok a filmek, amikben gyerekként játszottam.

Úgy folytatta, hogy őt kiválasztották egy féléves sorozatra, de nem vágyott oda. Szerette ezt csinálni, sőt saját elmondása szerint egyenesen imádott forgatni, de ez olyan volt neki, mint másnak az élsport.

A műsorban arra is kitérnek, hogy Ábel Anita háromszor is ki akart szállni a sorozatból, de végül úgy alakult az élete, hogy maradnia kellett. Míg az első két alkalommal a rendező, Horváth Ádám nem engedte neki, hogy távozzon, addig az utolsónál már megkérték, hogy ezt a pár hónapot most már csinálja végig.

Az akkori élethelyzetem nem engedte meg, hogy kiszálljak

– mondta arra utalva, hogy édesapja halála után ő lett a fő kenyérkereső a családban.

Ábel Anita elmondta, hogy a bátyja egyetemista volt, ő középiskolába járt, míg édesanyjuk háztartásbeli volt, és a család gondjaira ügyelt. És amikor édesapja meghalt, nem voltak olyan helyzetben, hogy otthagyja a sorozatot. „Ez egy nagyon nyomós érv volt, hogy én akkor ottmaradtam” – tette hozzá.