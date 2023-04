Bodrogi Gyula: Szívem szerint 120 évig élnék

Családi körben töltötte 89. születésnapját Bodrogi Gyula. A Nemzet Színésze párjával, fiával, unokáival, valamint volt feleségével és annak élettársával ünnepelte a jeles napot. Mint mondta, minden jeles eseményen összegyűlnek, és elmennek együtt ebédelni. Most is így tettek.

– mondta Bodrogi Gyula.

Elmondása szerint a munka élteti, és ezért ahhoz, hogy sokáig tudjon élni, sokat kell dolgoznia. Állítása szerint mindent meg akar csinálni, amire felkérik, ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a színházi évad végével sem marad munka nélkül: nyáron Csányi Sándorral forgat filmet.

A színművész csak azt szeretné, ha az egészsége rendben lenne, hiszen tavaly megtapasztalta, hogy az milyen fontos. Bodrogi Gyula ugyanis tíz hónap alatt kétszer is kórházba került. Elmondása szerint majdnem meghalt, de orvosainak köszönhetően ismét színpadra állhat.

Igyekszem elfelejteni, hogy mi történt. Azt viszont megtanultam, hogy az egészség mennyire fontos és törékeny dolog, nagyon kell rá vigyázni. Szerencsésnek tartom magam, amiért felépültem, bár még mindig nem sikerült teljesen visszanyernem a régi formámat. Már másfél kilót visszaszedtem, abból, amit leadtam, de még hármat kéne ahhoz, hogy olyan legyek, mint azelőtt. Angéla rajta is van az ügyön, nagyon finomakat főz nekem, és még arra is figyel, hogy minden reggel bevegyem azt a marék gyógyszert, amit muszáj szednem azért, hogy továbbra is rendben működjön bennem minden