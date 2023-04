Sebestyén Balázs: Szájon is csókoltam volna a dalai lámát

A Balázsék című rádiós műsorban is előkerült a néhány hete nagy port kavaró eset, amikor a dalai láma arra kért egy kisfiút, hogy szopogassa a nyelvét. Abban mindhárman egyetértettek, hogy a dalai láma nem pedofil. Meglátásuk szerint a kulturális különbségek miatt ennyire megosztó ez az eset.

Néhány hete hatalmas felháborodást keltett a nemzetközi sajtóban az az eset, amikor az M3M Alapítvány rendezvényén a dalai láma előbb arra kért egy kisfiút, adjon egy puszit a szájára, majd később arra, hogy szopogassa a nyelvét. A Balázsékban külön blokkot szenteltek az esetnek – írja a 24.hu.

Rákóczi Feri szerint a dalai láma bizonyosan nem pedofil, amiben Sebestyén Balázs és Vadon János is egyetértett. Sebestyén később azt is mondta, hogy ő biztosan szájon is csókolta volna a dalai lámát. A hibát abban látja, hogy a világ nagyobbik része kontextusából kiragadva, nyugati szemüvegen keresztül értelmezi a látottakat.

Véleménye szerint ez csak egy rosszul elsült poén volt, amit egy egyházi vezető nem tehet meg. Mint mondta, az elmúlt 50 év nyomja rá a bélyegét, nekik ugyanis nagyon más a humorérzékük, e mögött pedig nem érdemes a szexualitást keresni.

Már kiderült volna Kína által, ha lett volna pedofil ügye. Minden mozdulata, pillanata lehallgatva, megfigyelve. Jogos: ha a te gyereked áll ott, ne nyalogassa a dalai láma a nyelvét

– vélekedett Sebestyén, majd hozzátette, „egyébként puszi nem történt, az az ő tradíciójukban, kultúrájukban nagyon más”.

Úgy látja, a rossz benyomásokat a pedofil papok, a katolikus egyház, illetve az általuk megnyomorított életek okozzák, ebben a kontextusban ugyanis ez, ami történt, „masszív pedofília”.