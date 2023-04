Nicolas Cage kitálalt, élő csótányokat etetett meg vele a producere

A színészek egy filmszerepért vagy a karakter hitelességének biztosítása érdekében szinte bármire képesek, van azonban olyan, amit tényleg maximum egyszer vállal be életében az ember. Egy ilyen rossz élményéről vallott most az Oscar-díjas Nicolas Cage is, akivel korábban a rendezője élő csótányt etetett meg – ráadásul viccből meg is ismételtette a jelenetet.