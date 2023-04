Ismét apa lesz Neymar

Újra apai örömök elé néz Neymar, a PSG brazil válogatott labdarúgója. A hírt egy sor közös fotóval jelentették be Instagram-oldalukon.

Első közös gyermekét várja a Paris Saint-Germain 31 éves labdarúgója és párja, a 28 éves Bruna Biancardi. Neymar így újra apai örömök elé néz, hiszen a születendő baba második gyermeke lesz, ugyanis az előző kapcsolatából már van egy 11 éves fia, Davi Lucca.

Megálmodtuk az életed, megterveztük az érkezésed, és a tudat, hogy itt vagy, hogy kiteljesítsd a szerelmünket, boldogabbá teszi a mindennapjainkat. Gyönyörű családba érkezel, testvérrel, nagyszülőkkel, nagynénikkel és nagybácsikkal, akik már most nagyon szeretnek téged! Gyere hamar, alig várunk téged!

– fogalmazott bejegyzésében a modell.

A pár azt nem árulta el, hogy születendő gyermekük fiú lesz-e, vagy lány, de mindenesetre már nagyon várják az érkezését.

Neymar és Biancardi 2021-ben jött össze, bár hivatalosan csak 2022 januárjában jelentették be, hogy együtt vannak.

A Bajnokok Ligája-győztes labdarúgó meg is kérte a brazil modell kezét, azonban nem sokkal az eljegyzés után szakítottak. Idén februárban jelentek meg újra együtt a nyilvánosság előtt, és azóta is egy párt alkotnak – számolt be a marca.com