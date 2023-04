Alec Baldwin újra forgatja a filmet, amelynek lelőtte az operatőrét

Másfél év elteltével csütörtökön Montana államban újra folytatják a Rust című westernfilm forgatását, amelyet még 2021 őszén állítottak le egy halálos baleset miatt.

A produkciót készítő Rust Movie Productions közölte, hogy a főszerepet, Harland Rustot továbbra is Alec Baldwin fogja játszani, ahogy ő maradt a film társproducere is. A hírek szerint a forgatáson korábban megsebesített rendező, Joel Souza is jelezte, hogy szeretne részt venni a még hátralévő munkálatokban – írja a The Guardian.

Mint ismert, 2021 októberében történt halálos baleset a Rust forgatásán az új-mexikói Santa Fében, amikor Alec Baldwin véletlenül egy éles lőszerrel töltött fegyvert használt, majd lelőtte az operatőrt, Halyna Hutchinst, aki már a helyszínen meghalt, illetve megsebesítette Joel Souza rendezőt. A történtek következtében a színész és a film fegyverekért felelős kellékese ellen januárban gondatlanságból elkövetett emberölés miatt emeltek vádat, azonban mindketten ártatlannak vallották magukat.

Baldwin azt állítja, hogy nem húzta meg a ravaszt, és a fegyver véletlenül sült el – de ennek az FBI vizsgálata kissé ellentmond.

Megállapításuk szerint a revolver nem sülhetett el magától. A Santa Fé-i ügyészség februárban a színész ellen hozott vádak egy részét törölte, ezzel csökkentve az esetlegesen kiszabható büntetés hosszát. Míg a Rust Movie Productionsnek az új-mexikói munkavédelmi hatóságokkal kötött megállapodás értelmében a szabályszegések miatt 100 ezer dolláros pénzbírságot kellett fizetnie.

(Borítókép: Alec Baldwin 2023. március 6-án. Fotó: John Lamparski / Getty Images)