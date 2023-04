Chris Hemsworth hajnalban kel, hogy naponta tízszer is ehessen

Hajnali ötkor kel, naponta tíz alkalommal étkezik, összesen pedig 4500 kalóriát visz be naponta Chris Hemsworth, akinek még a sűrű, kemény napirend, és a forgatások mellett is van ideje minőségi idő eltöltésére a családjával. De mitől vált a Bosszúállók egyik legjobban kitesizett tagjává a Thort alakító színész?

A legtöbb hollywoodi színész és híresség élete a siker és csillogás mellett komoly lemondásokkal és kemény munkával jár. Egy-egy szerepért egyesek hajlandók akár több tíz kilót is magukra szedni, vagy éppen pontosan annyit leadni, míg másokat épp a testalkatuknak, fizikumuknak köszönhetően választanak ki bizonyos szerepekre.

Elég csak a különböző filmjei miatt magát elképesztően kigyúró, a hétköznapokban is rendkívül szigorú napirendet folytató Mark Wahlbergre, vagy a Joker karakteréért lefogyó Joaquin Phoenixre gondolni.

Chris Hemsworth ausztrál színész nevét nem kell vélhetően különösebben bemutatni, ha máshonnan nem is, a Bosszúállók és a Thor-filmek kapcsán a legtöbb embernek beugrik, kiről is van szó.

Testalkatát elnézve talán mondani sem kell, hogy Hemsworth is egy igazi fitneszrajongó, aki az egészséges életmód elkötelezett követője és támogatója, azt azonban biztosan kevesen tudják, hogyan sikerült elérnie a mozivásznon is látható, elképesztő fizikumot. A színész bizony nem aprózza el, ha evésről van szó, így már magában az is meghökkentő, hogy

naponta tízszer is étkezik.

Hajnalban kel, így az evésre és a családra is van ideje

Ahogyan a legtöbb egészséges életmódot követő ember, úgy Chris Hemsworth is már rendkívül korán, hajnalban felkel, hogy a sűrű napirendjébe a munka és a család mellett a kellő testmozgásra is legyen ideje. Igaz, nem fél háromkor kezdi a napot, mint Wahlberg, vagy fél ötkor, mint amikor Jennifer Lopez a konditerembe indul, ötkor viszont már a Bosszúállók színésze is kitápászkodik az ágyból. Az ébredés utáni első óráját meditációval és jógával tölti, amelynek segítségével kiegyensúlyozott és fókuszált tud maradni az egész nap folyamán. Ezután a családjával, a szintén színész Elsa Patakyval és három gyermekükkel reggelizik – az étkezés általában tojást, avokádót és néhány gyümölcsöt tartalmaz, egy proteinturmixszal kiegészítve.

Csak a jóga és a reggeli után indul el a konditerembe a színész, aki főként nagy intenzitású, intervallumedzéseket végez reggelente, amelyek hossza körülbelül két óra. Ez az edzéstípus tervszerűen változó szakaszokra bontja az edzést, terhelési és pihenőidőkre, ahol azonban az utóbbi is mindig aktív pihenést jelent.

Ezek láthatóan hasznára is válnak a forgatási napok alatt, ugyanis a legtöbb esetben egész naposra nyúló, több tíz órát is igénybe vevő felvételek alatt így tud végig a legjobb formában, fitten maradni, épp ezért pedig a legtöbb kaszkadőrmutatványt is személyesen ő maga végzi el.

Ha napirendje engedi, délután, a munka végeztével egy újabb, másfél-két órás edzést iktat be a napjába, és csak ezt követően megy haza a családjához. Az este már a velük töltött, minőségi időtöltésé, azonban két szigorú szabály azért Hemsworthéknál is van. Az egyik, hogy túl későre nem lehet az utolsó étkezést időzíteni, legkésőbb kilenc órára ágyba kell kerülnie, hogy a nyolcórás alvás teljesíthető legyen, a teste pedig megfelelően regenerálódhasson.

Naponta tízszer eszik, ételenként 450 kalóriát visz be

A színész kiegyensúlyozott étrendet követ, amely fehérjében, egészséges zsírokban és összetett szénhidrátokban gazdag. A teljes kiőrlésű ételek fogyasztását részesíti előnyben, miközben kerüli a feldolgozott élelmiszereket és a finomított cukrokat. Erről most Hemsworth korábbi séfje rántotta le a leplet, elmondta, hogy a Thor-színész körülbelül 4500 kalóriát visz be naponta, amikor egy-egy szerepre készül, amely általában

tíz, átlagosan 450 kalóriás étkezésből tevődik össze.

Dan Churchill – aki korábban Blake Lively és Brew Berrymore diétáját is segítette – három évig dolgozott együtt az ausztrál színésszel, így azt is pontosan tudja, hogy melyek azok az ételek, amelyek Hemsworth kedvencei.

Elárulta, hogy kedvenc ételei közé tartozik

A STEAK, A RIZSALAPÚ ÉTELEK, A BROKKOLI, A CSIRKE ÉS A BANÁNOS FEHÉRJETURMIX.

Churchill szerint ráadásul Hemsworth nem adja fel az egész életét azért, hogy tökéletesen mutasson a filmvásznon, rendkívül jól tartja a munka és a magánélet egyensúlyát is.

Arany szíve van. Rendkívül jól tudja menedzselni az életét, annak minden területébe beleadja a lelkét – legyen szó napi fitneszedzésről vagy a családja iránti elkötelezettségről

– mondta a Daily Mailnek a séf, aki hozzátette, a színész a tömegnövelési időszakban másfél-két óránként eszik.

Természetesen megesik, hogy egy étkezés korántsem éri el a 450 kalóriás szintet, máskor pedig jócskán túllépi azt, a napi 4500 kalóriabevitelre vonatkozó szabályát mindig igyekszik a lehető legszigorúbban betartani a színész.

És hogy miket eszik még előszeretettel Hemsworth?

A különböző grillezett húsok, hal és csirke az ő ebédlőasztalának is egyik visszatérő ételei, amelyekhez főként zöldséget és rizsféléket vagy édesburgonyát eszik, a főétkezéseken kívül pedig fehérjeturmixokat, olajos magvakat, gyümölcsöket fogyaszt, amelyekhez naponta még 5-6 liter vizet is megiszik a színész.

