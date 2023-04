A 16 éves Kóbor Léna apja nyomdokait követve szintén a zenéhez és a színpadhoz közel érzi jól magát. Stílszerűen ő játssza a főszerepet az Omega zenéinek nyomán készülő Gyöngyhajú lány balladája című musicalben – számolt be róla a Bors.

Árvától az árváknak

A folyamatos ének-, tánc- és egyéb különórák mellett Kóbor Léna most a jogosítványt is szeretné megszerezni, ennek kapcsán pedig édesanyjával olyan döntésre jutottak, hogy a Covid-járvány alatt meghalt édesapja kedvenc autóját – ami egy Opel Omega – most elárverezik, a befolyt összeget pedig a Covid-árvák megsegítésére szeretnék fordítani. Ahogy Kóbor Léna fogalmazott:

Rengeteg szép emlék köt ehhez a kocsihoz, most anyuval mégis úgy döntöttünk, hogy elárverezzük az autót, és a pénzt a Covid-árváknak ajánljuk fel. Valahol én is egy Covid-árva vagyok.

Az énekes lánya mindenképpen szeretne egyetemre menni és diplomát szerezni, de az előadói munkát is igyekszik komolyan venni. A musical, amelyet Pozsgai Zsolt írt és rendez, kihívás számára. Apja gondolatát szeretné továbbvinni, mely szerint az eredetiség a legfontosabb.

Apukám mindig azt mondta, hogy a színpadon a legfontosabb az egyediség. A tőlem telhető legjobbat szeretném kihozni magamból a három dalban, amit énekelek, a Hűtlen barátot, a Hollót, és a 16 évesen-t, amit miattam tett be a dalok sorába a mű írója és rendezője, Pozsgai Zsolt

– meséli Kóbor Léna.