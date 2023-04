Zalatnay Sarolta: „Boldogan énekelném a pápa előtt az Ave Mariát!”

A katolikus egyházfő április 28–30. között tartózkodik Magyarországon. A pápa látogatásán több program is készül, amelyről most Zalatnay Sarolta árulta el, hogy nagyon szívesen énekelne a pápa előtt. Ennek oka egyrészt, hogy énekesnő, másrészt evangélikus, és elmondása szerint gyakorolja is hitét.

Mint ismert, Magyarországra látogat Ferenc pápa. A pápa a tervek szerint április 28-án érkezik Budapestre, és már a látogatás hivatalos dala is elkészült. Arról, hogy milyen lesz a pápa miseruhája a magyar fővárosban, itt írtunk.

Zalatnay Sarolta énekesnő pedig nagyon örül a pápa látogatásának, mert – mint kiderült – az ő életében nagy szerepe van a vallásnak.

Boldogan énekelném a pápa előtt az Ave Mariát! Evangélikus vagyok, az édesanyám az evangélikus püspök mellett szolgált. A Bécsi kapu téri templom kórusában énekeltem kislányként

– árulta el az énekesnő a Borsnak, majd arról is beszélt, hogy milyen gyakran szokott imádkozni. „Hiszek Istenben, gyakran imádkozom. Minden este lefekvéskor elmondok egy imát a szeretteimért, akik már nem lehetnek velem. De az élőkért, a saját egészségemért is. A fellépéseim előtt is rendszeresen imádkozom, a hangomért, hiszen mindig élőben énekelek, és fontos, hogy mi történik a színpadon” – mondta.

Az interjúból az is kiderült, hogy több keresztje is van, amelyek otthon a lakásában is megtalálhatóak, de ékszerként magán is szokta viselni.

Keresztet mindig is viseltem, akkor is, mikor ez nem volt engedélyezett. Most is kereszt alakú fülbevalóm van, de itthon is vannak nagyobb keresztjeim

– mondta Zalatnay Sarolta.

A látogatás miatt nem hajthatnak be a villamosok a Kossuth Lajos térre április 14-étől, péntektől várhatóan május 7-éig, vasárnapig a Ferenc pápa látogatásával kapcsolatos építési és bontási munkálatok miatt.

