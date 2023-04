Kozso nagyon meg akart felelni, párja miatt 800 méter magasra is felment

Kozso, azaz Kocsor Zsolt és barátnője is megmérette magát a Párharc második évadában. A TV2 páros realityjében többek között olyan ellenfelekkel szemben kellett bizonyítaniuk, mint Rácz Gergő és kedvese, vagy Béres Attila és szerelme. A műsor sajtótájékoztatóján Kozso és barátnője, Ágica, és a már veterán TV2-s versenyzőnek számító Somhegyi Krisztián és modell párja, Viczián Viktória is megosztotta a forgatásokon szerzett élményeit az Indexszel.

Az első évad sikere után idén ismételten visszatér a tévéképernyőre a Párharc, a TV2 sztárpárokat felvonultató realityje. Akárcsak korábban, a versenyzőknek ezúttal is szembe kell nézniük a legnagyobb félelmeikkel, a győztes címet pedig a legkitartóbb páros viheti el.

A pénzjutalom helyett luxusutazást kínáló fődíjért a Párharc második évadában:

Kozso és kedvese, Ágica;

Rácz Gergő és felesége, Beatrix;

Kósa L. Adolf és felesége, Kósa L. Rita;

DR BRS és szerelme, Joó Adrienn;

Somhegyi Krisztián és kedvese, Viczián Viktória;

Kerényi Miklós Máté és szerelme, Kardffy Aisha;

valamint Mischinger Péter és jegyese, Nyitrai Judit versenyeznek majd.

A reality műsorvezetője ezúttal is Stohl András lesz, aki elmondása szerint ugyancsak szívesen kipróbálná magát párjával, Vicával egy hasonló megméretésben, hiszen imádja a versenyeket.

Vica és én is nagyon szeretünk játszani, de leginkább győzni. Úgyhogy azt hiszem, ha mi versenyző párosként részt vennénk egy ilyen műsorban, igazán harcos pár lennénk

– vélekedett.

A műsorvezető szerint viszont nemcsak az izgalmas és sokszor igazán emberpróbáló feladatok miatt lesz érdemes követni a műsort, hanem mert közben a szereplő párok magánéletét is megismerhetik a nézők.

Tavaly sem volt hiány izgalmas pillanatokban, de az új széria párosai nagyon bevállalósak voltak a forgatáson, és szó szerint a falon is átmentek egymásért, a győzelemért. Egy ilyen műsor forgatása azért is izgalmas kaland, mert majdnem egész nap a játékosokkal vagyok, együtt izgulunk, sírunk, nevetünk. Más formátum forgatásakor vagy élő adás során nem töltök ennyi időt a szereplőkkel, nem látok bele így az életükbe, a küzdelmeikbe. Itt ez egy nagyon szerencsés és egyben izgalmas helyzet, ami ad egy kis pluszt a műsornak is

– árulta el Stohl András.

Kozsóék eddig titkolták kapcsolatuk, most mégis együtt vágtak bele a kalandba

Év elején a bulvársajtóban már többször is felreppent a hír, hogy már nem szomorú szamuráj többé Kozso, azaz Kocsor Zsolt, a Párharc második évadának sajtótájékoztatóján pedig az is kiderült, hogy kedvesével együtt megmérettette magát a TV2 páros realityjében. A helyszínen a pár az Indexnek azt mesélte, hogy már hosszú évek óta ismerik egymást, csak nemrég fordult komolyabbra a kapcsolatuk.

Nagyjából másfél évtizeddel ezelőtt találkoztunk először, és kisebb-nagyobb megszakításokkal tavaly kezdtünk új időszámítást. Természetesen nincs ehhez hozzászokva az ember, hogy másokkal együtt éljen huzamosabb ideig, de izgalmas volt az egész, határozottan kiléptünk a komfortzónánkból. Nagyon sok élménnyel távoztunk, és szerintem nagyon sok meglepetést is okoztunk a verseny során

– árulta el az Indexnek Kozso párja, akit Ágica néven mutatott be a csatorna.

Hozzá hasonlóan az énekes is remek élményekkel távozott, és lapunknak azt is elárulta, szerelme miatt olyat is bevállalt, amire egyébként már nem adná a fejét.

Minden időnket együtt töltjük, így a forgatások alatt is csak az volt a különbség, hogy a kamerák kereszttüzében voltunk ennyi ideig. Nagyon meg akartam felelni és teljesíteni akartam a műsorban. Remélem, hogy ez majd a képernyőkön is érzékelhető lesz, mivel én alapból azért nem ilyen tempóval tekerek, de érte képes voltam felmenni 800 méter magasra. Képes voltam, mert ha valakit annyira szeretek, és ha valaki mellettem van mindenben, akkor érte az egész életemet odaadom. Nem kell magyarázkodni ilyenkor, rögtön működik az egész

– mondta az énekes, hozzátéve, az együtt töltött időn kívül a társaság volt számára a legjobb élmény a forgatás alatt.

A legnagyobb pozitívum az volt, hogy nagyon jó emberekkel voltunk összezárva. Itt nem negatív és lehúzó emberekkel találkoztam, hanem csak pozitív kedves emberekkel, ami ebben a szakmában szerintem nagyon ritka. Itt nem fikázta a másikat senki, itt nem volt beteges ellentét, egyszerűen mindenki értékelni tudta a helyzetet, és a másik emberek társaságát.

Somhegyi Krisztián az Exatlon és a DWTS után most párjával is megmérette magát

Kozsóékhoz hasonlóan harcba száll a fődíjért a korábban az Exatlon Hungary két évadában és a Dancing with the Starsban is induló Somhegyi Krisztián, és párja, Viczián Viktória is.

Mivel Somhegyi korábban a sporttehetségéről, majd tánctudásról is számot adott, így a Párharc-ellenfelek jogosan tarthattak tőle a különböző versenyek során, azonban mint az a páros számára is kiderült, itt nem az egyéni kimagasló teljesítménnyel lehet eredményt elérni, hanem igenis össze kell dolgozni, ha el akarják nyerni a fődíjat.

Nekem a korábbi tapasztalataimból, mint például az Exatlon vagy a Dancing with the Stars, volt már egy felállított képem magamról, hogy hogyan tudok az adott helyzetekben a legjobban teljesíteni. Most ez annyival volt másabb, hogy most nem egyedül voltam, azaz nemcsak magamért voltam felelős, hanem igenis a páromért is. Nem mehettem csak a saját fejem után, nem mondhattam meg mindent, nem csinálhattam mindent úgy, mint ahogyan azt adott esetben egyedül tettem volna

– mondta az Indexnek Somhegyi.

A sportoló ennek ellenére úgy érzi, végül nagyon nagy támaszai voltak egymásnak modell barátnőjével, és nemcsak magukról, de a kapcsolatukról is sok mindent megtanultak a forgatások alatt.

Ez egy nagyon jó tapasztalat volt, mert kiderült, hogy nemcsak az életben tudunk jól együttműködni, amikor úgymond a megszokott kerékvágásban vagyunk, hanem egy ilyen, komoly stresszhelyzetben is képesek vagyunk rá. Számomra nagyon nagy pozitívuma volt a forgatásnak, hogy rájöttünk, ez a kapcsolat működik így is. Abszolút kiegészítettük egymást végig, az ő hevességét én tudtam kicsit visszafogni, és neki köszönhetően én is megtanultam, hogy nem érdemes mindig a saját fejem után menni

– vélekedett a műugró.

Hozzá hasonlóan modell párja is úgy érzi, remekül kiegészítették egymást a feladatok alatt, sőt, az együttélésben is hasznukra vált, hogy párja ellensúlyozni tudta az ő harsányabb személyiségét.

Aki engem ismer, az tudja, hogy nem vagyok egy könnyen elnyomható személyiség, viszont szerintem nagyon jól sikerült kiegyensúlyoznunk és visszafognunk egymást a végére már. Krisztián is képes volt rám hallgatni, és úgy gondolkozni a feladatokban, hogy nem csak saját magára, hanem ránk, mint párra gondolt. Meglepő volt a forgatás alatt ráeszmélni arra, hogy mennyire jól ismerjük egymást. A hétköznapokban is odafigyelünk a másikra, de a műsor alatt kiderült, hogy egy nagyon összetartó és erős város vagyunk. Bármilyen feladat, bármilyen helyzet volt, képesek voltunk úgy együttműködni, hogy azt éreztem, hogy annál is erősebbek vagyunk, mint amilyenek a műsor előtt voltunk

– tette hozzá Viczián Viktória.

A Párharc második évada május 8-tól, hétköznap esténként lesz látható a TV2-n.

(Borítókép: Kozso és kedvese, Ágica. Fotó: Papajcsik Péter / Index)