Döntés született Béres Alexandra peres ügyében

Még 2022 nyarán kezdett el cikkezni arról a hazai sajtó, hogy A nagy Norbiréka biznisz nevezetű Facebook-csoport – amelyben Schobertéket és a cégüket igyekeztek lejáratni – mögött Béres Alexandra és a férje állhatnak. Az egyik felhasználó, Király Dávid Izmael azt állította, bizonyítékai vannak ennek alátámasztására – például egy PayPal-számla, amin a Facebook-oldallal kötött egyik tranzakció részletei láthatóak, rajta Béres férjének a nevével és a fitneszedző telefonszámával. Az ügy végül a bíróságig jutott, Schobert Norberték feljelentést tettek a csoport ellen, és a Béres Alexandra Facebook-oldalán közzétett egyik legutóbbi bejegyzés szerint nemrég döntés is született:

Ma a bíróság büntetőügyben bűnösnek mondta ki K. Dávid I. vádlottat, azért, mert tavaly nyáron a sajtóban azt állította, hogy bizonyítékai vannak arra, hogy a férjem és én állunk a Schobert családról rendszeresen posztoló »A nagy Norbiréka biznisz« elnevezésű Facebook-oldal mögött. A bíróság az ítélet indokolásában kitért arra is, hogy a vádlott semmilyen bizonyítékot nem mutatott be, ilyet a bíróság többszöri felhívására sem csatolt. A bíróság a vádlottat három rendbeli, nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás vétségében mondta ki bűnösnek, ezért 120 óra közérdekű munkára ítélte. Az ítéletet a vádlott is tudomásul vette, így az jogerős

– írta.

A Blikknek sikerült elérnie Király Dávid Izmaelt, aki azt közölte, kitart az igaza mellett, és reméli, hogy egyszer majd kiderül az igazság. Hozzátette, szerinte az eljárás során akadtak hibák. A bíróság döntésével kapcsolatban a lapnak megszólalt Schobert Norbert is, aki az ügy mindkét érintettjét sajnálja.

Furcsállom, hogy a bizonyítékok hiányára hivatkozott a bíróság, hiszen én is láttam ezeket az iratokat, illetve Dávid is azt mondta, benyújtotta őket. Mindazonáltal Béres Alexandrával soha nem volt konfliktusom, és nagyon sajnálom őt ebben az ügyben, mint ahogyan Dávidot is, hiszen egy 23 éves fiatalemberről van szó, aki csak az igazságot szerette volna kideríteni. De sajnálom a feleségemet és a családomat is, amiért ez a mocskolódó oldal immár tíz éve működhet úgy, hogy hiába a rendőrségi és a NAV-feljelentés, érdemben nem történt semmi