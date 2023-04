Fontos kéréssel fordult családjához Galambos Lajos, mielőtt bevonult a börtönbe

Nem várt módon, mentőautóval érkezett a Közép-dunántúli Országos Büntetés-Végrehajtási Intézetbe Galambos Lajos szerda délelőtt 10 órakor. A zenész hiába fellebbezett két alkalommal is a halasztás érdekében súlyos egészségügyi állapotára hivatkozva, mind a két alkalommal elutasította a törvényszék. A zenésznek még február 15-én kellett volna megkezdenie büntetését a kecskeméti börtönben.

A jogerős büntetés 3 év 6 hónapig tart majd, ha minden feltétel adva lesz hozzá, sokkal korábban is szabadulhat, a szakemberek szerint a kiszabott idő harmadának letöltése után.

Galambos Lajos börtönbe vonulása előtt mindent elrendezett – írja a Ripost. Üzleti partnereivel lebeszélte a teendőket, ügyvédeivel és orvosaival pedig pontról pontra átvette, hogy bizonyos szituációkban mi a teendő.

A lap szerint az sem véletlen, hogy mentővel ment be a börtönbe. Biztos akart lenni abban, hogy aktuális egészségügyi állapotát nem befolyásolja drasztikusan a stressz, amely a börtönbe vezető úton érte.

A portál továbbá úgy értesült: a zenész egyedül ült be a mentőautóba, amely a börtönbe vitte. Nem kért kíséretet, sőt kategorikusan megtiltotta a családtagjainak, hogy elkísérjék, ugyanis nem akarta, hogy szerettei gyengének higgyék.

A testvérem erős ember, aki erősnek is akarja mutatni magát. Tiszteltben tartottuk minden kérését. A testvérem a bevonulása előtti utolsó beszélgetésem komoly volt, ugyanakkor érzelmes is. Először egy papírt tett elém, hogy írjam alá. Azon a papíron az szerepelt, hogy kapcsolattartói státuszt kapok. Én leszek az egyik, aki látogathatja. Összekészítette az orvosi papírjait, amit vitt magával, azt is megmutatta, aztán arra kért, hogy szerezzek neki egy kisrádiót, amin híreket és zenét hallgathat. Szereztem is egy jobb minőségűt, remélem, engedik bevinni a cellájába. Azt sem engedte, hogy bekísérjük, egyedül akart menni