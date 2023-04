Féltve őrzött titkok szivárogtak ki a Buckingham-palotából

A királyi család életéről, köztük a Buckingham-palota falai között rejlő titkokról készített sorozatot a brit ITV csatorna, amelyből több érdekesség is kiderül a famíliával kapcsolatban. II. Erzsébet például csengővel jelezte, ha sherryzhetnéke volt, illetve szó esik Anna hercegnő elrablási kísérletéről is.

Igen megszaporodott a királyi családdal foglalkozó alkotások száma az elmúlt időszakban, amelyeknek csak egyike volt a família történetét feldolgozó, de többnyire fiktív sztorikat bemutató A korona tavaly ősszel debütált új évada. Azóta már megjelent Harry herceg és Meghan Markle netflixes sorozata, a Harry&Meghan, illetve a királyi sarj önéletrajzi könyve, a Tartalék. Év elején azt is rebesgették, hogy a kegyvesztett András herceg szintén egy köteten gondolkodik, mivel egyes források szerint úgy gondolja, ezzel tisztára moshatja a nevét, és akárcsak unokaöccse, ő is a saját szemszögéből mutathatná be a vele történteket.

Bár A korona soron következő, és egyben utolsó, hatodik évada – ami Diana hercegné halálának körülményeit, és az azt követő időszakot fogja bemutatni – még forgatás alatt van, a napokban egy újabb széria debütált a királyi családdal kapcsolatosan. Az ITV brit csatorna The Real Crown: Inside the House of Windsor néven jelentetett meg egy sorozatot, amiben a készítők saját bevallása szerint a palota falai mögött rejtőző titkok némelyikéről rántják le a leplet – már ha hihetünk nekik.

András herceg maga alatt vágja a fát

A sorozatban a királyi családdal történt több múltbeli eseményre is kitérnek, köztük arra, II. Erzsébet miért csak azt engedélyezte, hogy Harry herceg menjen a frontra, az afganisztáni háborúba. Erről a brit hadsereg korábbi vezetője, Sir Mike Jackson nyilatkozott, felidézve a néhai királynővel folytatott beszélgetését, amelynek felfedésével egyébként már önmagában komoly protokollt sértett meg. Elmondása szerint az uralkodó azt szerette volna, ha unokái, Harry és Vilmos herceg együtt harcolnak a tálibok ellen Afganisztánban.

Kész tények elé állított. Azt mondta: »Az unokáim bevonultak a hadseregbe, ezért teljesíteniük kell a kötelességüket.« Végül Vilmos esetében, mivel ő a trónörökös örököse, túl nagynak ítélték meg a kockázatot, míg az öccse számára a kockázat elfogadható szinten volt

– mondta a tábornok. Jacksonnak egyébként az elődje felvilágosítást tartott arról, mikor zavarhatja II. Erzsébet királynőt, hogy a találkozó ne essen bele a sherryzésébe, amelyet az uralkodó egy csengővel jelzett, bejelentve: „Szerintem itt a sherry ideje.”

A szériában megemlítésre került András herceg 2019-es interjúja is, amelyet a BBC Newsnightnak adott, és ami közvetve vezetett ahhoz, hogy édesanyja, II. Erzsébet elvette tőle a királyi és katonai címet. A Jeffrey Epstein és Ghislaine Maxwell által bajba kevert királyi sarj célja a beszélgetéssel ugyan az volt, hogy megvédje magát, és elhatárolódjon előbbiek tetteitől, viszont csak még nagyobb csávába keveredett. Epsteinnel való kapcsolatáról akkor úgy nyilatkozott, hogy sejtelme sem volt arról, mivel gyanúsítják, ahogy később, a Virginia Roberts Guiffre által ellene indított per kapcsán is azt állította – és állítja még ma is –, hogy nem követett el bűncselekményt. Ahogy a történtekkel kapcsolatban Chris Patten, a brit Lordok Házának tagja kifejtette, úgy véli, a herceg elbízta magát.

Azt hitte, ki tudja magyarázni magát néhány válasszal, amelyekkel elkerülhetetlen módon csak maga alatt vágja a fát

– mondta Patten.

Mint hozzátette, a herceg valószínűleg egy más valóságban él, mint mi, amire a Simon Wilson egykori diplomata által elmondottak is némileg utalnak. Wilson a sorozatban a herceg bahreini utazásának részleteit elevenítette fel, amelyen több különös dolgot is tapasztalt.

András herceg mindig nagy kíséretet hozott magával. Egy magántitkárt, egy udvaroncot, egy inast, egy titkárnőt és egy üzleti tanácsadót. Megdöbbentünk, amikor egy 6 méteres vasalódeszkát próbáltak berakni a követség egyik autójába. Megkérdeztem erről az inast, azt mondtam: »Ez őrültség«, mire az ő válasza az volt: »Senki sem tudja úgy vasalni Ő Királyi Fensége nadrágját, mint én«

– fejtette ki a diplomata, megjegyezve, a herceg ahhoz is ragaszkodott, hogy csak szobahőmérsékletű vizet hajlandó inni.

Anna hercegnő és II. Erzsébet veszélyben

A sorozatban a famíliával történt két igen megrázó eseményt is kiemeltek, köztük Anna hercegnő 1974-es elrablási kísérletét. Az esetről a korábbi testőre, Jim Beaton számolt be, aki kifejtette, az akkor 23 éves királyi sarj épp egy jótékonysági rendezvényről tartott a Buckingham-palotába Mark Phillipsszel, az akkori párjával együtt. Az autójukat egy másik előzte meg, elállta az útjukat, majd annak sofőrje, Ian Ball fegyvert ragadott, és a limuzinjukra vetődött. Vállon lőtte a testőrt, és ki akarta szedni a hercegnőt a kocsiból. A szériában elhangzottak szerint a helyzet komolysága ellenére a királyi sarj higgadtan kezelte a helyzetet, és csak annyit közölt:

Szó sem lehet róla.

A hercegnő elrablását végül az éppen arra járó Ronnie Russell akadályozta meg – aki korábban bokszolóként tevékenykedett –, és fejbe verte Ballt. A rendőrség a tettes autójában később talált egy jegyzetet, amelyen az állt, 2 millió fontnyi váltságdíjat követelnek II. Erzsébettől, illetve némi nyugtató és két pár bilincs is volt az elkövetőnél.

Egyetlen lánya mellett a néhai királynőnek is kijárt a veszélyből, és annak ellenére, hogy az őrök mindent megtettek a védelméért, nem egyszer történt baj. A szériában megszólal az a férfi, Michael Fagan, aki 1982-ben kétszer tört be a Buckingham-palotába – és azt is elmondja, hogyan csinálta. Egy hatméter magas falon kellett átmásznia ahhoz, hogy egyáltalán bejusson a rezidencia területére. Akkoriban még nem voltak ott biztonsági kamerák, viszont Fagan elmondása szerint az akciója óta ez változott. Mint hozzátette, a palotába belépve próbálta megtörölni a kezét az egyik függönyben, viszont az elkezdett leesni, így inkább abbahagyta. Bement többek között a trónterembe is, ahol az összes, történelmi értékkel bíró székbe beleült. Hogy miért tette, arra igen szórakozott választ adott:

Azért mentem, hogy beszéljek Lizzel. Csak beszélgetni akartam a királynővel. Valakinek meg kellett volna akadályoznia, hogy betörjek a palotába

– jegyezte meg Fagan.

Kamilla királyné szerelmes volt, Margit hercegnő szeretetre vágyott

A sorozatban Kamilla királynéval kapcsolatban nyilatkozatot tett George Carey egykori canterburyi érsek is, akinek visszaemlékezése szerint kezdetben egy titkos helyen, a fia londoni lakásán találkoztak. Annak eshetőségéről beszéltek, hogy összeházasodhat-e majd III. Károllyal, aki akkor még csak a Wales hercege címet viselte.

Belépett a bejárati ajtón, együtt kávéztunk, és hosszas beszélgetést folytattunk Károllyal való kapcsolatáról, egészen a tinédzserkorukig visszamenőleg. Ezek fényében döntöttem úgy, hogy nem kezelhetem őt másként, mint egy kedves emberként, aki bele van zúgva Károlyba

– fejtette ki Carey, aki még annak ellenére is áldását adta a házasságkötésükre, hogy korábban úgy gondolta, az egybekelésük egy válságot hozna el az egyház számára.

A királyi családban viszont nem Kamilla királyné az egyedüli, akinek várnia kellett arra, hogy III. Károllyal beteljesüljön a szerelmük, mivel II. Erzsébet húga, Margit hercegnő is mindig szeretetre szomjazott – és fiatal éveiben nem is szerethette azt, akit akart. Ahogy Carey a sorozatban kiemelte, ő volt az egyike azoknak, akik a halála előtt még utoljára láthatták a hercegnőt, aki elmondása szerint még akkor is tele volt szomorúsággal, és csak szeretetre vágyott, ahogy egyébként egész élete során.

(Borítókép: Vilmos herceg és Harry herceg 2021. július 1-jén. Fotó: Yui Mok / WPA Pool / Getty Images)