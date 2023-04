Óriásit ugrottak Kulcsár Edina cégeinek árbevételei

Nemcsak a magánélet, de az üzleti sikerek szempontjából is jelentős év van Kulcsár Edina mögött.

Az egykori szépségkirálynő 2022 elején jelentette be, hogy elválik férjétől, Szabó András Csutitól, majd napokkal később már arról szóltak a hírek, hogy összejött az ismert rapperrel, G.w.M-mel, azaz Varga Márkkal, akivel azóta már össze is házasodtak és már úton van első közös gyermekük is.

Az esküvő után Kulcsár Edina azonban nevet is váltott és felvette újdonsült férje vezetéknevét, azaz hivatalosan már Varga Edinának hívják, és ez a név szerepel a vállalkozásaiban is. A nyilvánosság előtt azonban továbbra is a Kulcsár Edina nevet használja.

Az üzletasszony a május végi határidőt megelőzve máris közzétette cégei beszámolóját, amelyek az Opten adatai szerint bámulatos növekedésről árulkodnak. Kulcsár Edina két fő vállalkozásának ugrásszerűen megnőtt az árbevétele az egy évvel korábbihoz képest.

A Világgazdaság beszámolója szerint az Edina Kulcsár Kft. árbevétele több mint hatszorosára ugrott a 2021-es évhez képest 2022-ben, 13 millió forintról több mint 81 millió forintra. Az adózott eredménye is jelentősen javult, és a 2021-es mínusz 4,8 millió forint után tavaly már 57,5 millió forintról tudott beszámolni a vállalkozás.

A javuló eredmények ellenére azonban Kulcsár Edina nem vett ki osztalékot, még a másik cégéből, a Beauty Station Europe Group Kft.-ből sem.

A fodrászattal és szépségápolással, valamint csomagküldéssel foglalkozó cég még az előző vállalkozásánál is jobban teljesített, hiszen árbevétele 2021 után 88 millióról 143,7 millióra emelkedett, adózott eredménye pedig a szerény 727 ezer forintról egészen 68,4 millióig ugrott.

Ez egyetlen év alatt óriási ugrás, hiszen a két cég együttesen mínusz négymilliós adózott eredményről „nőtt” a csaknem 126 millió forintos eredményre – tette hozzá a lap.