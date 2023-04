Ron Faber régi barátja, David Patrick Kelly múlt héten osztotta meg Facebook-oldalán, hogy a színész 90 éves korában hunyt el egy hónappal ezelőtt, március 26-án. Halálát a tüdőrák okozta. Ahogy Kelly a közösségi oldalán megosztott bejegyzésben kifejtette, akkor ismerték meg egymást Faberrel, amikor még a Mercer Arts Centerben dolgozott, és pár évre rá már közös munkát is végeztek. A színészt igazi úriembernek és nagy művésznek írta le, aki csodálatos hanggal rendelkezett – írja a Daily Mail.

A színész 1933 februárjában született Milwaukeeban, Wisconsin államban, és 1954-ben szerepelt először színpadon. Az And They Put Handcuffs on Flowers című filmben nyújtott alakításával elnyerte az Obie-díjat, ami felkeltette William Friedkin rendező érdeklődését – ennek köszönhette azt is, hogy szerepet kapott Az ördögűzőben, az első játékfilmben, amelyben feltűnt. A produkcióban ő játszotta Chuckot, a Crash Course névre keresztelt film rendezőasszisztensét, amelyben az egyik filmbeli szereplő, Chris MacNeil (Ellen Burstyn) játszik.

Chuck az, aki elmegy Chris házába, hogy közölje a szörnyű hírt, miszerint Burke Denningst (Jack MacGowran), a Crash Course rendezőjét holtan találták – és az csak később derül ki, hogy a démontól megszállott Regan (Linda Blair) gyilkolta meg. A színészi munka mellett Faber hangját is beleépítették a démonéba.

Amikor megkaptam a forgatókönyv másolatát, és végigolvastam, beleszerettem a démonba, és úgy gondoltam, a gonosz szerepe annyira érdekes, hogy lehetőséget akarok kapni arra, hogy én szólaltassam meg

– mondta a színész egy 2016-os interjúban.

Mint hozzátette, végül három ember hangjának egyvelegét tették bele a produkcióba, viszont csak Mercedes McCambridge lett megemlítve a film végén, ami rosszul érintette őt. Elmondása szerint több olyan hanghatás is belekerült Az ördögűzőbe, amelyek hozzá köthetők, mégsem kapott érte soha elismerést. E film mellett egyébként szerepelt még a Kojakben és az Esküdt ellenségekben, illetve tucatnyi színházi előadásban.

A színész alakítását Az ördögűzőben az alábbi videóban is megnézheti 0:25-től.