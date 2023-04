Alváshoz tervezték, mégis már az utcán hódítanak a pizsamák

A legtöbben el sem tudják képzelni, hogy ebben hagyják el a házat, mások viszont magabiztosan viselnek különböző divatos, extravagáns pizsamákat akár a hétköznapokban az utcán is. A ruharab története évszázadokkal korábbra nyúlik vissza, néhány évtizede viszont már úgy gondolnak rá, hogy a hálószobán kívül is lehet viselni. De hogy alakult a ruhadarab evolúciója?

A mai napig bevett szokásnak számít, hogy alváshoz kényelmes anyagból készült, az éjszaka során a testünket melegítő és lélegezni hagyó pizsamába bújunk, amely nem feltétlenül megjelenéséről híres – a legtöbben nem szívesen mutogatnák azt a szettet a nagyvilág előtt, amelyben álomra hajták a fejüket. Ennek ellenére az elmúlt években egyre többen jelennek meg az utcán, a közösségi oldalaikra feltöltött képeiken vagy a vörösszőnyegen divatos és extravagáns pizsamában.

De mégis honnan származik a ruhadarab, és felrúgja-e a stílusszabályzatot, ha valaki az utcán is viseli?

Keletről indult, a 20. század közepén a divatvilág fejét is elcsavarta

A pizsama szó már az Oszmán Birodalom kezdeti éveiben is ismert volt, legtöbbször azonban a hindi pae jama vagy pai jama szóból eredeztetik. Indiában, Iránban, Pakisztánban és Bangladesben férfiak és nők már évszázadokkal ezelőtt egyaránt viselték. Alapja egy bő szabású pamutnadrág, amit derékban megkötöttek és egy öves, ingszerű felsővel párosítottak.

A pizsamák Nyugaton 1870 körül váltak népszerűvé, amikor a gyarmatosítók visszahozták Angliába, és fokozatosan elkezdték átvenni a hagyományos hálóingek és hálóruhák szerepét. A 19. század végére a pizsama szót mind a bő szabású nadrág, mind a kabátstílusú felső leírására használták – írja a Fashion Textil Museum.

A 20. század fordulóján Paul Poiret francia divattervező keleti ihletésű dizájnokat készített gazdag nők számára, beleértve a nappali és éjszakai viseletre szánt pizsamákat is. Poiret díszes mintái élénk színű selyemből készültek, a ruhadarabokat gyakran hímzéssel és flitterekkel díszítették. Azonban az 1920-as évek androgün divatja, különösen Coco Chanel tervei vezették be a pizsamát a női divattörténelembe.

Olyan divatos darabokat készítek, amelyekben a nők szabadon élhetnek, lélegezhetnek, jól érzik magukat és fiatalabbnak tűnhetnek

– mondta korábban a legendás divattervező.

Ebben az időszakban a nők nagyobb szabadságot élveztek, mint bármikor korábban: szabadidős elfoglaltságokba kezdtek, és ennek az új életmódnak a részévé vált a tengerparti vakációzás is. A határok ezért elmosódtak, a pizsamákat különféle alkalmakra tervezték, a hálószobáktól kezdve a tengerparti sétányokon át egészen a kifutókig. A szélesen kinyúló szárú strandpizsamák például a Chanel által a húszas évek elején tervezett, karcsú alvópizsamáiból fejlődtek ki, amelyek ebben az időben már olyan anyagokból készültek, mint selyem, szatén és műselyem, amelyek az évtizedek elteltével egyre megfizethetőbbé váltak.

Az 1930-as és 1940-es években Hollywood hatására a pizsamák rendkívül divatosak maradtak a nők körében, ami nem meglepő, hiszen olyan színésznők népszerűsítették ezeket a darabokat, mint Claudette Colbert, Ginger Rodgers vagy Marlene Dietrich. Az 1940-es években aztán a pizsamák evolúciója is folytatódott, ekkor kezdtek el a nők először igazán rövid pizsamát hordani, később, az 1960-as évekre ebből fejlődött ki a játék baba, azaz baby-doll elnevezésű népszerű darab is.

A korábbi évtizedek stílusait, ahogy az a divatvilágban lenni szokott, újra és újra előhozzák, így az sem volt különösebben meglepő, hogy az amerikai divattervező, Halston 1968-as kifutós show-jában a pizsamás öltözködést állította a középpontba. Ruhái modernek, mégis minimalisták voltak, olyan szövetekből és technikákkal készültek, mint a bársony vagy a batikolás, ami teljes mértékben igazodott a divat akkori trendjeihez. A pizsamák puha szabása megfelelt az uniszex ruházat növekvő trendjének, népszerűségüket pedig jól mutatja, hogy szerepeltek Ossie Clark és Yves Saint Laurent kollekcióiban is. 1970-re a pizsama újra divatba jött.

A pizsamák népszerűsége tartósnak bizonyult a kifutókon is, 1994-es tavaszi kollekciójában Anna Sui újra behozta a baby-doll pizsamákat, 2016 őszén pedig Vera Wang, Gucci, Dolce & Gabbana és Stella McCartney kollekcióiban is szerepelt olyan pizsama, amelyet már nem csak az éjszakai viselésre terveztek.

Mára a pizsamák viselésének határai egyre inkább elmosódnak, egyesek szerint a mackónadrág után már a pizsamák is ugyanolyan elfogadott darabok a hétköznapi, utcai viseletben is, emellett pedig továbbra is rendszeresen megjelenik a kifutókon és a divatheteken, vörös szőnyegeken is.

Nem mindegy, hogy ki és hogyan viseli

A stylist Holdampf Linda szerint a pizsamák korántsem ütköznek divatszabályokba, azonban ahogy a legtöbb ruhadarab esetében, úgy a pizsamáknál sem mindegy, hogy ki hogyan és hol viseli.

Ahhoz azonban, hogy az utcán magabiztosan viselhessük a pizsamát, először az otthoni éjszakai viseletünket érdemes komolyabban venni.

Abszolút szabad viselni ezeket az utcán, és vannak kimondottan olyan pizsamák, amik leginkább már oda is készültek. Ennek ellenére szerintem az egyik legfontosabb kérdés a pizsamákkal kapcsolatban az, hogy szabad-e amellett az ember mellett lyukas alsónadrágban vagy hónaljban kiszakadt, nagyon hosszú női pólóban aludni, akit egyébként egy életen át szeretnénk elkápráztatni, és azt akarjuk, hogy mellettünk maradjon. Ez szerintem a ruhadarab kapcsán sokkal relevánsabb, mint az, hogy szép pizsamában lehet-e az utcán járni. Szerintem ennek is ugyanúgy meg kell adni a módját

– mondta az Indexnek Holdampf Linda.

És hogy mégis hogyan varázsolhatunk az éjszakai szettekből az utcán is divatos szerelést?

Ezek a pizsamák az utcán nyilván akkor működnek, ha a szettek, tehát az alsó és a felső illik egymáshoz, nem mi raktuk össze. Sok múlik azon is, hogy milyen kiegészítőkkel dobja fel az ember, működhetnek magas sarkúval vagy egy nagyon menő sportcipővel is, lehet rávenni zakót, vagy fel lehet dobni egyéb kiegészítőkkel, teljes mértékben újra lehet értelmezni. Nem mellesleg a fenntarthatóság jegyében is hasznos, hiszen így egy ruhadarabot otthon, az ágyban vagy akár az utcán is viselhetünk

– tette hozzá a stylist.

A pizsamák pedig nemcsak a nők körében, hanem a férfiaknál is hódítanak, ám Holdampf Linda szerint a lényeg az, hogy nagyon erős stílussal kell rendelkeznie annak, aki magára ölti.

Nagyon stílusosnak és karizmatikusnak kell lennie ahhoz, hogy valaki jól tudja viselni, az adott ember személyiségének el kell bírnia, hogy pizsamában jelenik meg valahol. Nyilván egy előadóművész például megjelenik így, és abban semmi kivetnivaló nincs, de abban sincs, ha olyasvalaki viseli, aki a hétköznapokban nagyon szereti az extravagáns szetteket. Nyilván furcsa lenne, ha egy bankigazgató ebben jelenne meg, felrúgva a protokolláris viseletet, de egyébként semmi kivetnivaló nincs ezekben

– vélekedett.

(Borítókép: Egy modell pizsamát visel egy New York-i utcán 2018-ban. Fotó: Matthew Sperzel / Getty Images)