A gyengélkedőre került Galambos Lajos a börtönben

Már át is esett az egészségügyi vizsgálatokon Galambos Lajos, amire azért is volt szükség, mert a február 15-i bevonulását az egészségügyi állapota miatt halasztotta el. Kétszer is kérvényezték, hogy később kezdje meg a börtönbüntetését, de ezt kétszer is elkaszálta a bíróság. Az eljárással szemben panaszt nyújtott be védője az Alkotmánybíróságon, erre azonban reakció még nem érkezett, így a büntetés-végrehajtás behívólevelének megfelelően kezdte meg a büntetését.

Jelenleg a gyengélkedőn tartózkodik

– mondta Csontos Zsolt, Galambos Lajos ügyvédje a 24.hu megkeresésére.

A zenész szerdán délelőtt vonult be a a Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézetbe. Még a családtagjainak is megtiltotta, hogy bekísérjék. A tüdőtágulatban szenvedő trombitást mentő vitte be a büntetés-végrehajtási intézetbe, hogy megkezdje a három és fél éves börtönbüntetését. Amennyiben javulna az állapota, akár munkát is vállalhat majd, naposcsibét nevelhet, vagy akár a péküzemben is dolgozhat majd.

Ahogy már ismert, még 2022 decemberében ítélték el másodfokon három év, hat hónap börtönbüntetésre áramlopásért. Az ügyet kirobbantó boldogasszonypusztai ingatlan azóta eladósorba került, és nagyjából ötmilliárd forintért várja új tulajdonosát. Ezzel az összeg ez hazánk második legdrágább ingatlana.