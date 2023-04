A focirajongó egyházfő, aki fél tüdővel él

Háromnapos látogatást tesz Magyarországon a katolikus egyház feje, a 86 éves Ferenc pápa. A hívők körében Róma püspöke és Jézus Krisztus földi helytartója névvel is illetett egyházi vezető vasárnapig tartózkodik Budapesten, ennek apropóján pedig az Index néhány érdekességet gyúrt össze kvízzé a pápa életéből. Tesztelje tudását ön is!

Immáron második alkalommal, ma, április 28-án újra Magyarországra érkezik a katolikus egyházfő, Róma püspöke, Ferenc pápa. A háromnapos pápalátogatás végeláthatatlan programsorozattal várja a hívőket és magát az egyházfőt is a magyar fővárosban – ahol mielőtt útnak indulunk, mindenképp érdemes tájékozódni a látogatás miatti lezárásokról is.

De mit lehet tudni a hazánkba látogató egyházfőről?

Ferenc pápa Jorge Mario Bergoglio néven született 1936. december 17-én, az argentin Buenos Airesben, édesapja révén pedig félig olasz származású – Mario José Bergoglio 22 évesen érkezett szüleivel Olaszországból Argentínába. Idilli családi környezetben nevelkedett, fiatalkorában nem sokon múlt, hogy életét veszítse – egy légúti betegség miatt eltávolították tüdejének egy részét, akkor ugyanis még a megfelelő antibiotikum híján csak ez az életmentő lehetőség állt rendelkezésre.

Mindez azonban nem szegte életkedvét, egy kisebb kitérőt követően pedig 22 évesen a papi pálya mellett döntött, és 1958. március 11-én megkezdte a noviciátust, azaz az újonc- vagy próbaidejét a jezsuita szerzetesrendben. Ezt követően teológiai és filozófiai tanulmányokat folytatott, pappá 1969. december 13-án szentelték.

Később plébános, gyóntató és lelki vezető lett, 1992. május 20-án pedig kinevezték szülővárosa segédpüspökévé és Auca címzetes püspökévé, majd 1997. június 3-án Buenos Aires koadjutor érseke, 1998. február 28-án pedig érseke lett. 2005. november 8. és 2011. november 8. között az Argentin Püspöki Konferencia elnöki tisztségét is betöltötte.

II. János Pál pápa 2001-ben nevezte ki bíborossá, bíborosként pedig több posztot is betöltött a Szentszéken: tagja volt a Papi Kongregációnak, az Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Kongregációnak, a Megszentelt Élet Intézményeinek és az Apostoli Élet Társaságai Kongregációjának, a Pápai Latin-Amerika Bizottságnak és a Család Pápai Tanácsának.

Az egyházfő a vallás mellett világi örömöknek is hódol, hatalmas focirajongó, kedvenc csapata az argentin San Lorenzo, amelynek meccseire korábban előszeretettel személyesen is kilátogatott, nevét pedig már egy város együttese is viseli. A kultúra sem áll távol a jelenlegi egyházfőtől, rajong Bachért, Mozartért és Beethovenért, az irodalom világában pedig Dosztojevszki, Hoelderlin és az olasz Alessandro Manzoni a kedvencei.

De mit lehet még tudni a 2013 óta a posztot betöltő, 86 éves pápáról? Mai kvízünkből kiderítheti!

(Borítókép: Ferenc pápa 2013. május 8-án. Fotó: Franco Origlia / Getty Images)