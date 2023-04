David Beckham őszintén vallott betegségéről

Dokumentumfilm készült David Beckham életéről, és hamarosan meg is jelenik a Netflixen. Ebben a 47 éves exlabdarúgó többek között kényszerbetegségéről, az obszesszív-kompulzív zavarról (OCD) is beszélt – számolt be a The Guardian.

Amikor már mindenki ágyban van, akkor körbejárok, letakarítom a gyertyákat, beállítom a lámpákat a megfelelő fokozatra, és ügyelek arra, hogy minden rendben legyen. Utálom, amikor lejövök, és csészék, tányérok, tálak vannak elöl hagyva. Lekaparom a gyertyaviaszt, megtisztítom az üveget, ugyanis azt utálom a legjobban, ha kormos lesz a gyertya belseje. Tudom, furcsa

– mondta az egykori válogatott labdarúgó.

A filmes stáb meg is jegyezte, hogy milyen tiszta a konyhája, mire Beckham annyit mondott: „Mindig szép rendet tartok, ám nem vagyok benne biztos, hogy a feleségem ezt értékeli”. Victoria Beckham azonban azt mondta, férje egyszerűen tökéletes, és igenis értékeli az erőfeszítéseit.

A volt labdarúgó elismerte, hogy fárasztó a „takarítási rituálé”, de egyszerűen nem bírja abbahagyni, kényszert érez rá, hogy megtegye.

Beckham már korábban is beszélt betegségéről. A Daily Mailnek egyszer elmondta, hogy ruhákat számol, és a magazinokat is mindig úgy próbálja elhelyezni, hogy szimmetrikusan álljanak.

Azt is közölte, hogy azért készíttet újabb és újabb tetoválásokat, mert a fájdalom megszállottja. Egy 2006-ban készült interjúban azt mondta, hogy hiába próbálkozott, nem tudta legyőzni kényszerbetegségét.

„Van ez a kényszerbetegségem, ami miatt mindent egyenes vonalban kell elhelyeznem, mindennek párban kell lennie. Párosával teszem a Pepsi dobozokat a hűtőbe, és ha eggyel több van belőlük, akkor azt egy másik szekrénybe teszem. Mindennek tökéletesnek kell lennie” – mondta korábban.

A filmben a 47 éves exlabdarúgó betekintést enged magánéletébe, többek között az is kiderül, hogy a kelet-londoni munkásosztály tagjaként mennyire szerény körülmények között kezdte pályafutását, és hogy mekkora munkára volt szüksége ahhoz, hogy minden idők egyik leghíresebb sportolójává váljon.

A filmet az Oscar-díjas Fisher Stevens rendezte, aki ügyvezető producerként is szerepet vállalt az alkotásban.