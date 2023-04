Több száz milliót örökölt, saját bejárónője és iPadje is van a 2019-ben elhunyt divattervező macskájának

Ahogyan arról az Index is beszámolt, 2019. február 19-én, 85 éves korában meghalt Karl Lagerfeld, német származású francia divattervező – halálát hasnyálmirigyrák okozta. A divatikon ugyan sok mindenről volt ismert – többek között a világ legnagyobb divatházainak készített terveiről, egyedi, személyes stílusáról és napszemüvegeiről –, mégis az egyik legjellegzetesebb dolog, amit hozzá kötnek, az nem más, mint fehér burmai macskája, Choupette.

A sokak számára különösnek tűnő, rendkívül szoros kapcsolatukról a Chanel egykori kreatív igazgatója a Numéro magazinnak egyszer azt mondta:

Békés, vicces, vidám, kecses, szép, és remek a járása – de a legjobb tulajdonsága az, hogy nem beszél. Szerelem volt ez, első látásra.

Ajándékba kapta, a mindene lett

Lagerfeld macskája, Choupette eredetileg Baptiste Giabiconi francia modell, a divattervező egyik múzsájának tulajdona volt, aki a burmai macskát Choupette-nek, azaz magyarul édesnek, édeskének nevezte el.

2011-ben a tervezőt felkérték, hogy cicaszitterkedjen, azaz ügyeljen a karácsonyi ünnepek alatt a macskára, amíg Giabiconi Marseille-ben tartózkodik. Lagerfeld a visszaemlékezések szerint eleinte tartott attól, hogy a kisállat annak fehér szőre miatt nem fog a szívéhez nőni, a végére azonban annyira elkezdte élvezni a Choupette-tel töltött időt, hogy a modell hagyta, hogy megtartsa az akkor még nagyon fiatal, augusztus 15-én született macskát.

Pedig Lagerfeld korábban kifejezetten kutyás típusnak vallotta magát: mindig ugatós négylábú tulajdonosa volt csak, a fehér szőrgombóc azonban olyannyira elrabolta a szívét, hogy ha tehette volna, feleségül is veszi.

A macskák iránti szeretet elég későn érkezett meg az életembe. Korábban voltak kutyáim, de akkor vidéken éltem. Párizsban, mint minden nagyvárosban, az egy kicsit bonyolult lenne. Sajnos emberek és állatok között még nem lehetséges a házasság, sosem gondoltam volna, hogy így beleszeretek egy macskába

– idézi a Harper’s Bazaar.

Ő a törvényes örökös, mégsem lesz a leggazdagabb macska

A tervező szeretett macskájának életstílusa majdnem olyan fényűző és elegáns, mint gazdájáé volt, Lagerfeld rajongását pedig jól mutatja, hogy a pletykák szerint a legendás divattervező a vagyona nagy részét, közel 200 millió eurót hagyhatott a macskára.

Az elképesztő összeg hallatán érthetően sír fel Magyarország lakosságának nagy része, megdöbbentő módon örökségével mégsem ő lesz a világ legtehetősebb négylábú híressége. Ezen a listán ugyanis biztosan megelőzi Taylor Swift skót lógófülű macskája, Olivia Benson, amely állítólag több milliót ver Lagerfeld macskájának vagyonára.

Choupette egyébként már csak amiatt sem lehet listavezető, mert a gondozója és a macska továbbra sem kapta meg az örökséget, mivel

a hagyatéki eljárás Lagerfeld vagyonának, pénzügyi alapjainak és adósságainak összetett hálója miatt még mindig nem zárult le.

Ennek ellenére sem kell szerény életet élnie a nagy bundájú négylábúnak, amelynek kényelméről és jóllétéről két szobalány gondoskodott korábban, éjjel és nappal is. A macskának ezenkívül saját lakrésze és egy iPad-je is van, amit a hírek szerint még használni is megtanult. Ezt ugyan érdemes fenntartásokkal kezelni, előkelőségét jól bizonyítja, hogy a divattervező senkinek sem engedte meg, hogy szabad kézzel simogassa az állatot, még ő maga is kesztyűben ért hozzá.

Eddigi élete során az elfoglalt, híres macska számos magazin címlapján díszelgett, legutóbb a legendás Vogue-nak állt modellt. Ehhez mérten világsztárhoz méltó ellátásban is részesül, magánrepülővel utazik, a nyilvános eseményekre pedig saját szakács, asszisztens és testőrök is elkísérik – amíg pedig Lagerfeld élt, egy asztalnál evett a gazdájával.

Most, hogy már felnőtt, velem eszik az asztalnál. Velem szemben ül, és csak azt eszi meg, amit ennie kell. Korábban elcsent olykor egy garnélarákot, de most már csak megszagolja mások ételét, és otthagyja. Négy különböző ételt eszik meg, amit mindennap ugyanakkor szolgálnak fel neki

– ecsetelte egy korábbi interjúban a legendás divattervező.

Bejárónőből főállású gondozó

A jelenleg 11 éves macska a gazdája halála óta is Párizsban él, és Lagerfeld egykori házvezetőnője, Francoise Cacot viseli a gondját – olyannyira, hogy korábbi munkáját hátrahagyva teljes munkaidőben szolgálja ki Choupette igényeit.

Új gondviselője emellett a macska Instagram-oldalát, azaz a @choupetteofficiel nevű fiókot is kezeli, amely már 153 ezer követővel rendelkezik. Az oldal kezelője pedig meglehetősen aktív, rendszeresen jelennek meg Lagerfeld kedvencéről újabb képek, amelyek között korábbi gazdájával együtt készült emlékek is meg-megjelennek időnként.

A hírnév és csillogás mellett, ahogyan azt Lagerfeld szerette volna, Choupette továbbra is uralkodóhoz méltó életmódot él egykori dajkája felügyelete alatt. Cacot jóvoltából például a macska 11. születésnapját tavaly augusztusban egy magánrepülőgépen ünnepelték léggömbökkel és pezsgővel, Choupette pedig láthatóan csendben és türelmesen viseli az őt övező felhajtást.

Ilyen körülmények között, mondjuk, nem is nagyon lenne miért nyávognia Lagerfeld kedvencének...