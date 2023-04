Ördög Nóra az utolsó, aki bármire is panaszkodna

Kontinenst váltott idén az Ázsia Expressz – a TV2 kalandrealityjének negyedik évadát Mexikóban és Guatemalában forgatják, ahova nemrég az Index is ellátogatott. A helyszínen a csatorna kiemelt kreatív producere, Katona Andor több részletet is elárult a műsor gyártásának menetéről, de a saját szemünkkel is meggyőződhettünk arról, mit jelent összerakni egy olyan realityt, amelynek folyamatos mozgásban veszik fel a jeleneteit – negyven fokban.

A napokban fejeződött be a forgatása az Ázsia Expressz negyedik évadának, amit ősszel láthatnak a TV2-n a nézők. A celebpróbáló belga formátumnak ugye eredetileg az a lényege, hogy ismert párosokat visznek ki Ázsia országaiba, akik az otthon kényelmét hátrahagyva Ördög Nóra irányításával egy nem mindennapi küldetésben mérettetik meg magukat készpénz, bankkártya és telefon nélkül. A friss széria szereplőit márciusban jelentette be a csatorna, újdonság viszont, hogy a pároknak ezúttal Ázsia helyett Közép-Amerikában kell megküzdeniük a 10 milliós fődíjért a stoppolással, szálláskereséssel és különféle játékokkal teletűzdelt versenyben. A kontinensváltás miatt a műsort részben át is nevezték:

Ázsia Expressz – Felfedezzük Amerikát címmel kerül majd adásba az új évad.

A játékosok útja március végén Mexikóban indult, április közepén pedig az Index is csatlakozott az akkor épp Guatemalában forgató csapathoz, ahol bepillantást nyerhettünk abba, milyen kemény meló összerakni egy olyan televíziós műsort, amelynek folyamatos mozgásban veszik fel a jeleneteit. A stáb munkáját ráadásul az is nehezíti, hogy egy teljesen más kultúrában, több ezer kilométerre a megszokott környezetüktől kell rögzíteniük a kalandot, amelyre idén Kucsera Gábor és Tóth Dávid, Kempf Zozo és Pető Brúnó, Hegyes Berci és Vágner Fanni, Nagy Alekosz és Varsányi Réka, Völgyi Zsuzsi és Kunovics Katinka, Sipos F. Tamás és fia, Dani, valamint Kecskés Enikő és Kafiya Rea Milla modellek vállalkoztak.

A helyszínen a TV2 kiemelt kreatív producere több részletet is megosztott velünk a műsor gyártásának menetéről. Katona Andor 2018-ban igazolt a TV2-höz. Az Ázsia Expressz második évada volt az első műsor, amelyben közreműködött, és – a szintén hazai hírességeket felvonultató Farm VIP mellett – Oláh Ákossal karöltve azóta is ő a TV2 utazós kalandrealityjének egyik kreatív producere. Oláh a kisgyermeke miatt most nem tudott végig a terepen maradni, helyette egy másik kreatív producer, Koltai Ágnes segíti a helyszínen Katona munkáját, illetve a főszerkesztő Anderle Alexandra is nagyon sok terhet levesz a válláról.

Másfél nap alatt értük utol a csapatot

Egy szerdai napon vágtunk bele a kalandba. Reggel fél hétkor indult a gépünk Budapestről, ahonnan két átszállással, Amszterdamon és Panama Cityn keresztül repültünk Guatemala fővárosába. Az időeltolódás miatt ez nagyjából 20 óra utazást jelentett, és mivel késő este landoltunk Guatemala Cityben, egy éjszakára kénytelenek voltunk ott megszállni. Másnap reggel újabb repülés várt ránk – késő délelőtt érkeztünk meg Floresbe, ahol az Ázsia Expressz stábja akkor épp állomásozott. Bepakoltunk a szállodai szobánkba, majd a nap további része akklimatizálódással telt, illetve igyekeztünk felkészülni a másnapi menetre, ami hajnali 5 órakor indult.

A következő négy napban a stábbal együtt mozogtunk mi is, így nem igazán volt célszerű túlzottan berendezkedni a hotelszobában, hiszen a szereplők útját követve nekünk is állandóan szállást kellett váltanunk. A haladásunkhoz egy különbuszt biztosítottak – volt saját sofőrünk, illetve egy helyi kísérőnk, Manuel, aki nagy segítségnek bizonyult elsősorban a kommunikáció szempontjából. Ő ugyanis beszélt angolul, viszont a helyi lakosokra ez többnyire nem volt jellemző, még a sofőrünkre sem, így amikor menet közben időnként elszakadtunk a stábtól, Manuel volt a tolmácsunk, a spanyol nyelv ugyanis egyikünknek sem ment.

Varázslatos helyszínek, erőltetett menet

Kintlétünk alatt összesen négy napig követtük a stábot, illetve a szereplőket, akikkel olyan helyszíneken forgattak, mint a Tikal és a Quiringuá Nemzeti Parkok, amelyek a maja civilizáció történelmét őrzik, és az UNESCO világörökségi listáján is szerepelnek. Ezeken a helyeken a maja piramisok romjain és a több ezer éves szobrokon kívül elképesztően gazdag növényvilág tárult elénk, Budapest zaja után igazi muzsika volt hallani a nyüzsgő élővilág és dzsungel hangjait, ahogy együtt lélegeztünk a természettel. Egyedül a klíma okozott bosszúságot – miután felkelt a nap, egészen késő estig gyakorlatilag elviselhetetlennek hatott a páradús levegő és a hőség, az ember úgy érezte, minden pórusából folyamatosan szakad a víz. Ilyen körülmények között a Kárpát-medence klímájához szokott magyaroknak még a puszta létezés is kihívást jelent, nemhogy egy hathetes forgatás, ahol hajnaltól késő estig mindennap folyamatos helyváltoztatással zajlik a munka a tikkasztó melegben.

Sokféle műsort csináltam már, és tényleg azt gondolom, hogy az itthon látható realityk közül az Ázsia Expressz a legintenzívebb, de a legizgalmasabb és a legnagyobb szerelem is egyben

– mondta Katona Andor, amikor a forgatás nehézségeiről faggattuk. „Már önmagában a helyszínt is sokan irigylik, hiszen mindenki arra vágyik, hogy utazzon, aminek persze megvan az árnyoldala is, mert mi itt nem turisták vagyunk. Általában nem is látunk túl sok mindent a körülöttünk lévő dolgokból, de azért nagyon jó egy ilyen környezetben forgatni – igaz, pont ez adja a nehézségét is, hiszen

az egész olyan, mint egy vándorcirkusz.

A szereplőkkel együtt mi is mindennap ugyanúgy megyünk a bőröndünkkel, hajnalban kelünk, késő éjszaka fekszünk, ráadásul ebben a klímában nem olyan egyszerű dolgozni – Guatemalában az utóbbi napokban árnyékban is 40 fok felett volt a hőmérséklet, és iszonyatosan párás a levegő.”

A kreatív producer azt is hozzátette, szerencsére a stáb elképesztően profi, úgy gondolja, minden szempontból a legjobb emberekkel dolgoznak. Az operatőreik zokszó nélkül szaladnak a szereplők után hajnaltól estig egy csaknem 20 kilós kamerával a vállukon, és ami a legmegdöbbentőbb, hogy még élvezik is. A szakember szerint ők viszik a forgatások legnehezebb részét, illetve a tartalmi csapat, a játékosok mellé delegált szerkesztők, akik a nap végére szintén borzasztó elcsigázottak, mégis örömmel teszik a dolgukat.

Magamon is érzem, mennyire fárasztó menet ez, az ébredések olyanok, mintha a sírból kelnék ki. De aztán elindul a nap, és késő estig visz magával az adrenalin. Miután mindenki lefeküdt, én még legalább egy órát azzal töltök, hogy megírom a szövegeket a másnapi feladatokhoz. Tényleg intenzív, de nagyon szeretjük. Igazi szerelemprojekt ez

– mondta Katona.

A helyszínen egyébként más műsorokhoz képest jóval kisebb magyar stáb dolgozik. Mivel csak a munka tartalmi részét és a forgatást viszik – minden mást a belga Eccholine ad és készít elő –, körülbelül 50 fővel indultak, ez a létszám pedig a szereplők kiesésével egyre csökken. A belga részről persze a formátumtulajdonos azért még hozzátesz 150 főt a csapathoz, akiknek nagyjából a fele nemzetközi szakember, a másik felét pedig helyiek teszik ki, nagyon sok spanyol anyanyelvű kollégával.

Ördög Nóra az utolsó, aki panaszkodna

Az Ázsia Expressz állandó műsorvezetője, Ördög Nóra a helyszínen ugyanúgy hajnalban kezdi meg a munkát, és csak a forgatás leállása után, késő este kerül ágyba. A tévés ráadásul talán még korábban is ébred, mint a többiek, hiszen indulás előtt el kell készíteni a sminkjét és a frizuráját. Konkrétan képernyőképesen pattan be a kisbuszba hajnalban, ami arra a forgatási pontra szállítja, ahol elstartol a napi verseny. Ezt követően sokszor órákig kell várakoznia full sminkben és gálában a tikkasztó hőségben, vagy épp ismét buszba pattannia, hogy a következő állomásra még a versenyzők előtt megérkezzen. Ennek ellenére egy pillanatra sem tapasztaltunk olyasmit, hogy bármikor is nyűgös vagy bárkivel is goromba lett volna. Egyik hajnalban a hotel előtt össze is futottunk vele – én épp azon voltam, hogy eszpresszó hiányában valahogy felpofozzam magam, mikor is ő vidáman ránk köszönve elsuhant mellettünk, és beugrott a kisbuszba.

Ördög Nóra szerintem a legkeményebb műsorvezető az egész világon. Ő az utolsó a stábból, aki bármire is panaszkodni fog. Bármilyen nyomorult a helyszín, rossz a szoba, vagy nincs megfelelő kaja, soha nem sérelmez semmit. Elképesztően profi és számomra óriási segítség is egyben. Együtt él a történésekkel, így minden beszélgetése a szereplőkkel valódi kíváncsisággal és empátiával teli. Valóban érdekli, hogy hogyan élik meg a nomád mindennapokat a szereplők. És a stáb felé is mindig ennyire nyitott, amellett hogy nagyon felkészült. Sok mindenkivel dolgoztam már, és sok mindenkit szeretek, de ilyen szintű profizmussal nem találkoztam még

– mondta Katona Andor, hozzátéve: a műsorvezetőnő abszolút részt vesz a stáb életében, együtt bandázik velük, és a külföldi kollégákkal is ugyanúgy szívesen beszélget. A producer szerint nagyon szereti ezt a formátumot, és élvezi, hogy itt lehet, az pedig, hogy egy időre a családja is csatlakozik hozzá, óriási pozitívum számára. A szakember hangsúlyozta:

Nem tudnám az Ázsia Expresszt elképzelni és nem is csinálnám mással. Egyrészt már tényleg mindenki hozzá köti a műsort, másrészt nincs még egy olyan ember, aki ezt az egészet így kezeli.

Biztonsági stáb vigyáz a csapatra

A sajtóban is téma volt, hogy vajon mennyire jó ötlet a közép-amerikai térségbe utaztatni a produkciót, Mexikóban és Guatemalában ugyanis nem túl jó a közbiztonság, Mint kiderült, a forgatási helyszínre a Eccholine tesz javaslatot, olyan útvonalakat ajánlva, ahol korábban már készítettek műsort, vagy legalábbis kidolgozták a forgatások logisztikáját. Katona Andor hangsúlyozta, ők általában követik a belga formátumtulajdonos útmutatásait, ami persze nem jelenti azt, hogy ne lettek volna fenntartásaik, hiszen tisztában voltak azzal, hogy ez a térség rejt veszélyeket – ráadásul többet is, mint amennyire fel voltak készülve.

Mexikó az elmúlt pár hónapban is nagyon sokat változott, biztonsági szempontból jóval kockázatosabbnak minősül az ország, mint korábban. De van egy stáb, amely kifejezetten ránk vigyáz, illetve nekünk is óriási felelősségünk van abban, hogy betartsuk azokat az iránymutatásokat, amelyeket a biztonságtechnikai szakemberek meghatároznak. Még akkor is, ha nehéz, hiszen mi azért vagyunk itt, hogy tartalmat gyártsunk, ennek a formátumnak pedig az is része, hogy este, miután megállítottuk a versenyt, a szereplők szállást keressenek maguknak. Ráadásul ez egy nagyon fontos elem, hiszen valós feladatról van szó, amit a pároknak meg kell oldaniuk.

25 Giovanni (Gio), a biztonsági csapat főnöke Galéria: Ázsia Expressz forgatás (Fotó: Pogonyi Nóra / Index)

A szakember azt is hozzátette: főleg Mexikóban nagyon sok kompromisszumot kellett kötniük, hogy biztonsági okokból még nappal be tudják fejezni a forgatásokat, az azonban nem kérdés, hogy minden esetben követik, amit mondanak. Bár voltak meleg helyzetek, úgy gondolja, senki nem érezte veszélyben magát. A biztonsági csapat francia–olasz származású főnöke, Giovanni (Gio) egyébként is azonnal reagál, ha nem komfortos egy szituáció. Ha pedig bármiféle egészségügyi probléma adódna, a biztonságiakhoz egy orvos is tartozik Varga Norbert személyében, aki nem először csatlakozik az Ázsia Expressz stábjához.

Korábban a Köztársasági Elnöki Őrségben dolgoztam, jelenleg a TEK-nél vagyok, illetve emellett mentőzöm. Egyébként 2010 óta vállalom különböző televíziós produkciók egészségügyi ellátását, most már többnyire csak nagyobbakban, főleg külföldön forgó realitykben dolgozom. Az Ázsia Expresszből egyedül a harmadik évadot hagytam ki munkahelyváltás miatt – akkor szűnt meg ugye a Köztársasági Elnöki Őrség, és vette át a TEK az elnök asszony biztosítását –, de most újra itt vagyok

– mondta kérdésünkre a helyszínen Varga.

A mi kis csapatunknak egyébként biztonsági vagy egészségügyi szempontból semmiféle komoly problémával nem kellett szembenéznie, bár az is igaz, hogy egyedül nem kóvályogtunk semerre, mindig velünk volt a helyi kísérőnk, Manuel is. Arra is nagyon odafigyeltünk, hogy hol és mit eszünk, már amikor a szállásunkon kívül vetemedtünk ilyesmire. Nekem személy szerint talán csak egyetlen dolog okozott problémát: nem volt egyszerű eszpresszóhoz jutni azon a környéken, illetve ami az egész csapatnak gondot jelentett, hogy csak nagyon nehezen tudtunk amerikai dollárt váltani – vagy egyáltalán nem akarták elfogadni, vagy csak bizonyos címletekre voltak hajlandóak rábólintani végül.

Ami a turisták előtt rejtve marad

Bár feltehetőleg nem sok embernek szerepel a bakancslistáján Guatemala, ám ha mégis errefelé utazna valaki, nem valószínű, hogy turistaként szembetalálkozik azzal a világgal, amely a lakosok egyébként igen nagy részét érintő mélyszegénységet tükrözi. Kintlétünk alatt olyan településeken haladtunk keresztül, ahol elképesztő egyszerűségben élnek az emberek, sőt még egy dzsungelben épült iskolába is volt alkalmunk bekukkantani. Azt nem tudom, hogy az adásban ebből mennyit mutatnak meg, de feltehetőleg lesznek olyan képsorok, amelyek megvillantják Guatemala másik arcát, a szereplők ugyanis gyalogosan, illetve stoppal haladnak a versenyben. Mindenesetre egy biztos: óriási a kontraszt a varázslatos természeti csodák és a nyomorban élők települései között, és ami a legérdekesebb az egészben, hogy

a legnagyobb szegénységben is csak mosolygó embereket láttunk.

Az utolsó napon Manuelnek köszönhetően azt is megnézhettük, hogy a tehetősebbek milyen körülmények között élnek. Guatemala Cityben a kísérőnk elvitt minket egy olyan részre, amit leginkább egy óriási bevásárlóközponthoz tudnék hasonlítani – rendezett, tiszta utcák, előkelő éttermek és márkás termékeket kínáló boltok sorakoztak a környéken. Ezen a helyen már egyszerű volt eszpresszóhoz jutni, és amerikai dollárral is lehetett fizetni mindenhol, de valahogy mégis sokkal mélyebb nyomot hagyott bennünk, hogy ez alatt a pár nap alatt beleláthattunk egy olyan világba is, amit turistaként feltehetőleg nem tapasztalnánk meg. Az pedig, hogy történelmi helyeken is jártunk, abszolút extrának számít – ugyan csak négy napot voltunk a stábbal, mégis annyi impulzus ért minket, hogy a nagy rohanásban időnk sem volt feldolgozni.

Az Ázsia Expressz formátumának pont ez adja az egyik vonzerejét is – olyan helyekre repíti el az embert, ahova csak kevesen jutnak el, egzotikus tájakat, a miénktől merőben eltérő kulturális közeget, illetve világot tárva elénk. S bár a forgatások alatt a nagy rohanásban a stábnak nincs túl sok ideje nézelődni, azért biztos, hogy ők is nagyon sok élménnyel térnek majd haza – Katona Andornak is sikerült egy régi álmát megvalósítania.

Én voltam már korábban is Mexikóban, de a járvány idején, amikor minden le volt zárva. Nagy vágyam volt, hogy Teotihuacan piramisai fölött elrepüljek egy hőlégballonnal, amit akkor be is fizettem, de végül nem volt rá lehetőségem a Covid miatt. Most viszont összejött, a műsorunk nyitányát ugyanis ott forgattuk egy hőlégballonban Nórival, úgyhogy kipipálhattam a bakancslistámon

– mondta a kreatív producer, akit egyébként borzasztóan érdekel a maja, azték és inka kultúra, és óriási élmény számára, hogy a maja történelmet őrző környezetben lehet.

Ezek varázslatos helyek, amikre mindig rácsodálkozom, mert gyerekként Lőrincz L. Lászlót olvastam, és most jó megélni mindazt, amiről ő írt.

Amit még érdemes tudni: a látogatásunk alatt összesen 23 ezer kilométert repültünk, és 650 kilométert tettünk meg busszal. A repülés része a stábnak és a szereplőknek is nagyjából ugyanaz – előbbiek jóval többet buszoznak, a párosok pedig a verseny alatt ugyanazt a távolságot gyalog és stoppal teszik meg.

(Borítókép: Ördög Nóra az Ázsia Expressz forgatásán Guatemalában. Fotó: Pogonyi Nóra / Index)