Mindenki azt találgatja, szakított-e Kulcsár Edina és párja, most G.w.M megtörte a csendet

„G.w.M új dala miatt gyanakodni kezdtek, hogy gödörbe kerülhettek szerelmével, de a kegyetlen kommentelőknek most nyíltan üzent a TV2 kameráin keresztül a rapper” – írja a csatorna a Varga Márk, azaz G.w.M legújabb klipje körül kialakult helyzetről.

A rapper a TV2 Mokka című műsorának vendége volt, mert legújabb klipjében szerelmi csalódásokról énekel, és ez gyanakvásra adhatott okot. Pachmann Péter aggódva meg is kérdezte, hogy minden rendben van-e az énekes és Kulcsár Edina között. A rapper megnyugtatta, hogy bár a „megokosodott kommentelők” azt gondolják, hogy szakítottak Edinával, minden rendben van.

Attól függetlenül, hogy egy csodálatos, harmonikus családi életet él, még meg tud fogalmazni olyan témákat egy előadóművész-dalszerző, hogy az aktuális helyzetben lévő ember tudjon vele azonosulni. Abszolút hétköznapi téma, amiről írtam ezt a dalt

– mondta a Mokkában G.w.M.

A Single állapot című klipben a rapper vámpírként jelenik meg. Edina az első, akivel megbeszéli egy klip szinopszisát, most is ez történt. „Helyén van a magánélet, és most jön az, hogy melózom” – mondta G.w.M. Egyetért azzal, hogy akkor jó egy előadó, ha megosztó, nem semleges: vagy imádni lehet, vagy utálni, de nem lehet skippelni azzal, hogy nem érdekes.