Mentővel vitték el a baracskai börtönből Galambos Lajost

Április 26-án nem várt módon, mentőautóval érkezett a Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézetbe Galambos Lajos.

Ezt követően április 28-án már át is esett az egészségügyi vizsgálatokon, amire azért is volt szükség, mert a február 15-i bevonulását az egészségügyi állapota miatt halasztotta el.

Most azonban mentő szállította a börtönkórházba a mulatós zenészt.

Aggódik érte a családja, és aggódom érte személy szerint én is. Többször beszéltünk telefonon, és hallottam a hangján, hogy nincs jól. Mióta bekerült, alig eszik valamit az egészségi problémái miatt. Pszichésen jól viseli a rácsok mögötti életet, fizikailag annál kevésbé

– mondta a Blikknek Csontos Zsolt, a trombitaművész jogi képviselője.

Az ügyvéd azt is elárulta: „súlyos betegsége miatt szállították át teljes kivizsgálásra a büntetés-végrehajtás központi kórházába is. Nem tudom, meddig lesz ott, de a bv.-s telefonját vihette magával, mivel csak ideiglenesen került át oda, így továbbra is tudunk beszélni.”

Galambos Lajos elmondása szerint nagyon korrektül bánnak vele a börtönben. Nem kivételeznek, nincsenek kiváltságai, de egy rossz szót sem kapott még, minden bv. munkatárs normálisan viselkedik vele.

Most pénteken találkoztunk volna a bevonulása óta először személyesen, de elmarad a látogatásom, mert Berettyóújfalura nem mehetek le. Remélem, hamarosan személyesen is láthatom, addig telefonon tartjuk a kapcsolatot. A hangján azt érzem: fizikálisan gyenge, de lelkileg változatlanul nagyon erős

– zárta az ügyvéd.

Mi történt korábban?

Ahogy már ismert, még 2022 decemberében ítélték el másodfokon három év, hat hónap börtönbüntetésre áramlopásért. A bv. február 15-én várta volna a kijelölt kecskeméti intézetnél, ám a zenész nem jelent meg. Súlyos betegség alakult ki nála, és állapota nem javult az utóbbi időben.

Védője korábban úgy nyilatkozott lapunknak, hogy a folyamatos stressz nemcsak a lelkét, de az egészségét is megviselte Galambos Lajosnak. Később, a második elutasító döntés után elmondta, hogy a zenész, amennyiben kézhez kapja a behívóját, biztosan be fog vonulni, nem fog elszökni.

A bevonulása előtti napokat családtagjaival és barátaival töltötte, eközben megpróbált túladni a minden bonyodalmat elindító mesés birtokán. A boldogasszonypusztai kastélyt és a hozzá tartozó földet jelenleg 13 millió euróért, azaz közel 5 milliárd forintért próbálja eladni a zenész. Ezzel a számmal ez az ingatlan a második legdrágább az országban.