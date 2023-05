Így került Manuel és Curtis a The Voice coachai közé

Tíz év után az RTL-en tér vissza a The Voice című tehetségkutató, amelynek házigazdáját és coachait szerdán délelőtt leplezte le a csatorna. A show műsorvezetője Istenes Bence lesz, míg a tehetségek sorsáról Miklósa Erika, Trokán Nóra, Manuel és Curtis döntenek majd. A show-műsor ősszel kerül képernyőre, a győztesre pedig rekordnyeremény vár: a hazai tehetségkutatók valaha volt legnagyobb pénznyereményét,

36 millió forintot vihet haza.

Emellett lesz még egy szép nyeremény: a Nissan egy évre egy autót biztosít majd.

A tehetségkutatók királynője

A holland formátummal korábban a TV2 is próbálkozott, ám akkor nézettségben nem hozta meg a várt eredményeket, így nem meglepő, hogy a második évadot már nem is indították el. Mindez azonban egyáltalán nem tántorította el az RTL és az UFA Magyarország csapatát attól, hogy műsorra tűzzék a tehetségkutatót, amelynek sikerében nagyon bíznak.

Az elmúlt két évtizednek két jelentős zenei tehetségkutató formátuma van, az egyik az X-Faktor, a másik a The Voice. Utóbbit azért nem indítottuk el eddig, mert az X-Faktor nagyon sikeres volt. Egyébként azt gondolom, annak, hogy korábban kevésbé volt sikeres a The Voice, többek között az is oka lehetett, hogy a vele párhuzamosan futó X-Faktor is még nagyon az elején tartott. A legtöbb országban viszont a The Voice legalább olyan népszerű volt az elmúlt tíz-tizenöt évben, sőt nagyon sok helyen még sikeresebb is, mint az X-Faktor

– mondta kérdésünkre Kolosi Péter, az RTL Magyarország tartalomért felelős vezérigazgató-helyettese a szerdai sajtótájékoztatón.

Én továbbra is azt gondolom, hogyha az X-Faktor a zenés tehetségkutatók királya, akkor a The Voice a királynője. Örülök, hogy mindkét formátum nálunk van.

A formátum izgalmát ugye elsősorban az adja, hogy a show-műsorba jelentkezők első körös meghallgatása a megszokottól eltérően zajlik, a zsűritagok ugyanis úgy választják ki a versenyzőiket, hogy az első megmérettetésen egyáltalán nem látják, csak hallják őket, így csupán a fülükre és a megérzésükre tudnak hagyatkozni. A jelentkezőknek elég egyetlen zsűritagot meggyőzniük a továbbjutáshoz – ha a meghallgatáson a színpadnak háttal ülő döntnökök közül az egyik a székével a versenyző felé fordul, automatikusan továbbjuttatja a csapatába. Ha egyszerre több ítész is így tesz, a versenyző választhatja ki, kinek a csapatába szeretne kerülni. A válogatók után következnek a párbajok, végül pedig az élő show-k.

Természetesen rengeteg minden lesz a formátumban. Ne felejtsük el, hogy teljesen új arcok szerepelnek majd a műsorban, és nemcsak az ítészek, hanem a fellépők között is. Igazából minden egyes tehetségkutató egy új történet, és az idei The Voice is az lesz, de persze készülünk különféle gegekkel is. Nagyon sokfajta The Voice készült már a különböző országokban, úgyhogy sok mindenből tudunk meríteni, és azért mi is hozzá tudunk tenni valamit a formátumhoz. Szerintem az egyik legizgalmasabb tévéműsor lesz ősszel Magyarországon

– magyarázta Kolosi Péter. A coachok kiválasztásáról annyit mondott:

Egy nagyon hosszú castingfolyamaton vagyunk túl, és most is el lehet azt mondani, hogy nem önmagában csak az az érdekes, ki az a négy ember, aki ott ül, hanem hogy ők négyen hogyan működnek együtt. Egy zsűrinél ez is nagyon fontos szempont – legalább annyira, mint az, hogy egyénenként mit tudnak hozzátenni a műsorhoz.

Manuelt támogatják, Majkának köszönik

Hogy miért pont Curtist, Manuelt, Trokán Nórát és Miklósa Erikát gondolják alkalmasnak arra, hogy a The Voice coachai legyenek, arról részletesebben az RTL Magyarország drámai és szórakoztató műsorokért felelős igazgatója, Herman Péter Pierre beszélt az Indexnek. A szakember kifejtette, a kollégáival abból indultak ki, hogy egy olyan csapatot állítsanak össze, amelynek tagjait látva nem az lesz a közönség első reakciója, hogy jaj, már megint ők. Ennek szerinte tökéletesen meg is felel a zsűri, és a nevek nagyságát tekintve sincsenek kétségeik.

Miklósa Erika egy világsztár, és amit talán kevesebben tudnak róla, egy fantasztikus és egyben nagyon konfrontatív személyiség. Az a típus, akinek ami a szívén, az a száján, nekünk pedig egy ilyen emberre van szükségünk. Kifejezetten szórakoztató, jó társasági ember, miközben kőkemény és szigorú, afelől pedig senkinek nem lehet kétsége, hogy a zenéhez tökéletesen ért

– magyarázta Herman Péter.

Függetlenül attól, hogy Trokán Nórinak nem ez a fő területe, nagyon közel áll a zenéhez, zenekaros karrierje is van. Ő szintén borzasztóan szórakoztató, ráadásul nem láttuk még hasonló szerepben. Az ő esetében abszolút egy markáns jelenléttel bíró színésznőről van szó, ami üdítő, mert néha az az érzésem, hogy Magyarországon – bár nagyon szeretek nőkkel dolgozni – nehéz találni erős véleménnyel rendelkező híres embereket. Nekünk pedig most kettőt is sikerült.

Biztos mindenkinek szemet szúrt, hogy a coachok között egy egészen fiatal előadó is helyet kapott. Bár a konkurenciánál is volt példa hasonlóra, felmerülhet a kérdés, vajon Manuel jelenléte miért indokolt, és esetleg nem túl tapasztalatlan még ahhoz, hogy a The Voice-ban zsűrizzen.

Mit mondhatnék? Manuel a mi kutyánk kölyke

– jelentette ki Herman Péter a Z generációs előadóról, akit annak idején az X-Faktorban ismert meg az ország.

Én azt gondolom, ki kell próbálnunk, lehetőséget kell adnunk neki. A tehetségéhez nem fér kétség, ami pedig szintén nagyon fontos, hogy ezzel példát mutassunk arra vonatkozólag, hogy ezekkel a műsorokkal meg lehet alapozni egy életet. Sokak szerint a tehetségkutatók szereplői a verseny után eltűnnek. Persze minél több tehetségkutató van a képernyőn, annál nagyobb a valószínűsége ennek, de ne rájuk gondoljunk, hanem azokra, akik még mindig itt vannak. Talán nem túlzás azt állítani, hogy a tehetségkutatók szereplői teszik ki a magyar könnyűzenei élet egyharmadát. Meg kell mutatnunk, hogy azt a fiatalt, aki tehetséges, akiben hiszünk, a pályája számtalan pontján támogatjuk, Manuel esetében a The Voice is idetartozik úgy, hogy az egyéni teljesítménye tökéletesen meg is felel hozzá. Fiatal, szórakoztató, könnyen kapcsolódnak hozzá a vele egykorúak, népszerű és a zenéje fantasztikus – mi kell még?

A negyedik coachot, Curtist legutóbb a Celeb vagyok, ments ki innen! című műsorban láthatták az RTL képernyőjén a nézők, amit a rapper végül meg is nyert. Hogy vajon most azért került képbe, mert esetleg jó ötletnek találták párhuzamba állítani a konkurens csatornán zsűriző Majkával, arra Herman Péter egyértelmű nemmel felelt.

Curtis története a mi esetünkben nagyon sajátságos. A sztoriját mindenki ismeri, nem szeretném felhánytorgatni, pont emiatt egy, a sötét oldalra betagozódott fiatalembernek tartotta a társadalom. Nem tagadom, ösztönösen mi is így néztünk rá, egészen addig, míg eljött velünk a Celeb vagyok, ments ki innen! című műsorba, ahol aztán leesett az állunk, milyen helyes, értelmes, és zeneileg milyen képzett, kitűnő srácról van szó – nem véletlen, hogy a nézők akarata szerint végül ő lett a produkció győztese. Mire a műsor véget ért, bohócból hirtelen egy komoly emberré vált előttünk, és már akkor eldöntöttük, hogy a jövőben szeretnénk még vele dolgozni. Majkához legfeljebb annyiban van köze, hogy a közös zenei karrierjük által ismertük meg mi is, és ilyen értelemben köszönjük Majkának, de őszintén szólva azt is, hogy szétmentek.

Curtis már régóta várt a lehetőségre

Széki Attila Curtis nagyon boldog a felkérés miatt, amire gondolkodás nélkül igent is mondott. Persze érzi a felelősségét is annak, hogy mások sorsa felett kell döntenie, de régóta várta már, hogy egy ilyen lehetőség megtalálja.

Ez egy olyan rang, amit még nem sikerült a pályafutásom alatt elérnem, és megmondom őszintén, nagyon vágytam már rá. Amikor fölhívtak, azonnal igent mondtam, pedig még pénzről se volt szó

– magyarázta kérdésünkre Széki, aki örül annak, hogy a Celeb vagyok, ments ki innen! című műsor által ki tudott törni abból a skatulyából, amibe különböző sztereotípiák miatt helyezték az emberek – egyébként pont azért is vállalta el tavaly a celebpróbáló kolumbiai utat, hogy végre az igazi arcát is megismerjék. Mivel kíváncsi, hogy a hazai tehetségkutatók kiket termelnek ki egy-egy évadban, maga is gyakran belenéz az ilyen típusú műsorokba – hogy személy szerint ő miben tud majd segíteni a The Voice-ba jelentkező énekeseknek, arra annyit mondott:

Ami a legfontosabb, hogy dalszövegíróként és zeneszerzőként saját dalokat írhatunk közösen, vagy írhatok nekik én is – ennél nagyobb fegyvere egy előadónak nem lehet. Én abban tudok segíteni, hogy valaki saját dalokat írjon, és ezekkel építse a karrierjét.

A rapper egyébként a zsűritársaival is nagyon elégedett, mert bár mindenki nagyon más, szerinte a saját területén mindnyájan topkategóriásnak számítanak. Arra a kérdésre, hogy mennyire motiválja vagy hogy egyáltalán érdekli-e az a tény, hogy a korábbi zenésztársa, Majoros Péter a The Voice-szal párhuzamosan egy másik műsorban a konkurenciánál zsűrizik majd, határozottan kijelentette:

Nem érdekel. Én magammal foglalkozom. Elindult a Curtis Live, vasárnap telt házas bulit csináltunk. Végre bejelenthettük, hogy szerepelünk a The Voice-ban, és most jelenik meg Horváth Charlie-val a közös dalom. Ennyi.

Király Viktorban most nem gondolkodtak

Az, hogy Istenes Bence lesz majd a The Voice házigazdája, talán nem okozott senkinek sem olyan óriási meglepetést. Egy csomó show-műsort vezetett már korábban, nemcsak Magyarországon, hanem Németországban is kipróbálta magát ebben a szerepben. Herman Péter szerint Istenes egyébként jelenleg a legjobb show-műsorvezetők közé tartozik, s bár Miller Dávid személyében már ráleltek egy utódra, ő tavaly az X-Faktort vezette, most pedig épp Mexikóban forgat egy más típusú műsort. Hermann szerint ugyan kézenfekvőnek tűnhet, hogy Istenes Bence lesz a The Voice házigazdája, de úgy gondolja, ezt a nézők egy percig sem fogják bánni, mert lesz elég újdonság a műsorban.

Ami viszont talán sokakban felmerülhetett, hogy Király Viktor, aki 2015-ben szerepelt az amerikai The Voice-ban, miért nem kapott helyet a coachok között. A kreatív szakember elmondása szerint ennek pont az volt az oka, hogy olyan emberekkel akartak dolgozni, akik hasonló szerepben még nem voltak.

Király Viktor egy rendkívül tehetséges ember, nem is állítom, hogy ne dolgoznánk még vele akár hasonló helyzetben.

(Borítókép: Istenes Bence, Trokán Nóri, Miklósa Erika, Curtis és Manuel. Fotó: Németh Kata / Index)