Aggasztó Galambos Lajos állapota, de egyelőre visszakerült a börtönbe

Mint arról már korábban írtunk, néhány napja elhagyta a baracskai börtönt Galambos Lajos, akit mentő szállított át a büntetés-végrehajtás berettyóújfalui központi kórházába. Ügyvédje ekkor azt is elárulta, súlyos betegsége miatt került kórházba. Csontos Zsolt arról is beszélt, aggódik érte a családja, és ő maga is.

Ügyvédje elmondása szerint pszichésen jól viseli a rácsok mögötti életet, fizikailag annál kevésbé. A Blikk most ismét felkereste Galambos Lajos jogi képviselőjét, aki a következőket mondta:

A berettyóújfalui központi kórházban minden vizsgálatot elvégeztek ügyfelemen. Noha az eredményeket lezárt borítékban küldték meg az illetékeseknek, úgy értesültünk, hogy azok alátámasztják mindazt, amiért annak idején a halasztást kértük. Vagyis a BV orvosai is látják, hogy nagy a baj ügyfelem egészségi állapotával.

Galambos Lajost azóta már vissza is vitték Baracskára, ahol még mindig nem helyezték el a körletben, továbbra is a gyengélkedőn fekszik.

Nagyon gyenge, mivel alig eszik valamit, mióta bekerült. Dokumentálják odabent, milyen kevés ennivalót fogyaszt: szinte érintetlenül viszik el tőle az ételeket. Nem lelki okai vannak az étvágytalanságának, ez is összefügg a betegségeivel. Véleményem szerint egyértelműen nincs abban az állapotban, hogy a büntetését meg tudja kezdeni, így nagy valószínűséggel megszakítják azt. Csak az a kérdés, hogy mikor

– mondta a lapnak Csontos Zsolt.