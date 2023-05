Megszólalt Galambos Lajos ügyvédje

Galambos Lajos április végén vonult börtönbe, azonban egy héttel később a súlyos betegsége miatt mentő szállította a berettyóújfalui börtönkórházba. Most a zenész ügyvédje nyilatkozott a fejleményekről.

Mint megírtuk, április 26-án nem várt módon, mentőautóval érkezett a Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézetbe Galambos Lajos. Ezt követően április 28-án már át is esett az egészségügyi vizsgálatokon, amire azért is volt szükség, mert a február 15-i bevonulását az egészségügyi állapota miatt halasztotta el.

Szerdán – egy héttel a bevonulás után – a súlyos betegsége miatt mentő szállította a berettyóújfalui börtönkórházba a mulatós zenészt. A Bors azt írja, hogy ügyvédje szerint erre azért volt szükség, mert Galambos szinte alig evett valamit, és legyengült a szervezete. Úgy tudni, több vizsgálat is vár rá, és még pénteken kiderülhet, hogy meddig kell kórházban maradnia.

„Nyilván a vizsgálati eredmények ismerete nélkül nem tudunk mit nyilatkozni, de sajnos benne van a pakliban, hogy Lajcsi hosszabb ideig marad a kórházban” – nyilatkozta Csontos Zsolt, a zenész ügyvédje.

Elmondta azt is, hogy a zenész családtagjai is nagyon aggódnak, ám megnyugtatta őket, hogy Galambos Lajos a börtönben és a börtönkórházban is szakszerű ellátást kap.

Három és fél év szabadságvesztés

Galambos Lajos április végén vonult be a baracskai büntetés-végrehajtási intézetbe, azonban három év hat hónapra kiterjedő szabadságvesztésének letöltését még február 15-én kellett volna megkezdenie a kecskeméti börtönben.

A zenész egészségi állapotára hivatkozva próbált halasztást kérni, amelyet rendre visszautasított a bíróság, így az Alkotmánybírósághoz fordult. A bevonulást így sem kerülhette el, mivel a Budapest Környéki Törvényszék másodfokon is helybenhagyta a bíróság korábbi döntését.

A bevonulása előtti napokat családtagjaival és barátaival töltötte, eközben megpróbált túladni a minden bonyodalmat elindító mesés birtokán. A boldogasszonypusztai kastélyt és a hozzá tartozó földet jelenleg 13 millió euróért, azaz közel 5 milliárd forintért próbálja eladni a zenész. Ezzel a számmal ez az ingatlan a második legdrágább az országban.