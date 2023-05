Harry herceg a fekete bárány, de III. Károly tette azzá

Május 6-a nagy nap lesz a szigetország történelmében, mivel hetven év után ismét új uralkodó kerül a trónra. Itteni idő szerint délben kezdődik a szertartás, amely során III. Károly és Kamilla királyné fejére fogják helyezni a koronát. A ceremónia helyszínéül szolgáló westminsteri apátság padsoraiban foglal majd helyet Harry herceg is, aki jelenleg a királyi család talán legkirekesztettebb tagja – csak András herceg tudna túltenni rajta e tekintetben. Néhány héttel ezelőtt még azt sem lehetett biztosan tudni, egyáltalán ott lesz-e az eseményen, mivel meghívást ugyan kaptak nejével, Meghan Markle-lel, azt nem szerették volna közölni, elfogadják-e – de a Buckingham-palota mégis bejelentést tett erről.

Harry herceg és a királyi család között már évek óta nagy ellentét feszül, amivel kapcsolatban a britek egy része úgy vélekedik, minden Meghan Markle-re eredeztethető vissza, viszont a királyi sarj különbözősége már fiatalkorában nyilvánvalóvá vált.

Hogy pontosan min ment keresztül gyerekkorától kezdve, arról az önéletrajzi könyve és a tavaly megjelent netflixes sorozatuk adott teljes képet, ahogy a családtagjaival való kapcsolatáról is. A herceg ugyanis meglépte azt, amit a famíliából eddig nem sokan: beszélt az érzéseiről. Még annak ellenére is, hogy ezzel a fél világot, köztük az apját, III. Károlyt is magára haragította, akivel sosem volt olyan fényes a viszonya.

Diana hercegné a mentsvár

Harry herceg már fiatalkorában azt érezhette, hogy nagy a megkülönböztetés közte és bátyja, a trónörökös Vilmos herceg között. Ahogy arról önéletrajzi könyvében beszámolt, mindig a kisebbik szobát kapta, illetve édesapja, III. Károly a testvérével előbb is közölte édesanyjuk, Diana hercegné halálhírét, mint vele. Apját úgy írta le, mint egy olyan személyt, aki sosem állt készen a szülővé válásra, és akinek mindig is nehezére esett, ha épp együttérzést kellett kimutatnia. Mint azt a kötetben megjegyezte, amikor közölte vele, elhunyt az édesanyja, akkora távolságtartással kezelte őt, hogy még egy ölelést sem kapott. A sorsa azonban már sokkal korábban, a születésekor megpecsételődött, amikor III. Károly azt mondta Diana hercegnének:

Remek, adtál nekem egy trónörököst meg egy tartalékost, a munkám ezennel el van végezve

– utalva ezzel arra, hogy Vilmos herceg magasabb helyet foglal el a ranglétrán, mint ő (és végül ez a mondat adta könyvének címét: Tartalék).

Bár Diana hercegné maga is arisztokrataként, Althorp vikomtjának legfiatalabb gyermekeként jött a világra, ő a királyi családdal ellentétben más jövőt képzelt el gyerekeinek. A família a monarchia fennmaradását tűzte ki célul, a hercegné viszont azt szerette volna, ha fiai nem ütköznek korlátokba, és a szívük után mennek. Ezen elképzeléseknek, ennek a két világnak pedig nemigen volt keresztmetszete. A hercegné töltötte a legtöbb időt a két herceggel, és ő volt az egyetlen, aki igazán megvédte őket. Ha kellett, a lesifotósok elé állt, és kérdőre vonta őket, miért nem hagyják békén a gyerekeit, míg III. Károly a királyi család mottóját fújta, miszerint soha ne panaszkodj, soha ne magyarázkodj – holott ő vehemensebb természetű, mint anno II. Erzsébet volt.

Mint azt a herceg a könyvben felidézte, édesapja korábban azzal is viccelődött, hogy ő nem is a fia. Ennek kapcsán egyébként már évek óta terjed egy pletyka, miszerint valójában Diana hercegné egyik volt szeretője, James Hewitt őrnagy az apja, aki a hír felreppenése óta tagadja ezen állításokat. A királyi sarj a kötetben kifejezetten ízléstelennek tartotta, hogy III. Károly ezzel viccelődött. Az uralkodó amiatt próbált poénkodni ezzel, mivel akkoriban egy elmegyógyintézetben találkozott egy férfival, aki önmagát a valódi walesi hercegnek tartotta, a Wales hercege cím pedig akkor még III. Károlyé volt.

III. Károly mindig is egy háttérben lévő apafigura volt, aki ugyan támogatja gyermekeit, de érzelmileg a lehető legtávolabb áll tőlük, ami a királyi családban egyébként egyáltalán nem ritka.

Az uralkodónak épp olyan neveltetésben volt része, mint bármelyik trónörökösnek, és már gyerekkorától kezdve arra készítették fel, hogy egyszer király lesz belőle, ezért talán nehezebben tudja értelmezni, ha valaki nem kér ebből. Tekintve, hogy neki nem volt más választása, számára nem létezett más jövőkép. Ahogy nem is tudott ott lenni teljes értékű szülőként egy olyan érzelmes gyereknek, mint amilyen Harry herceg volt, aki arra számított, hogy édesanyja halála után apja jelenti majd neki a lelki támaszt, de nem így történt.

Nem támogatta a kapcsolatát

Ugyan sosem mondták ki, de mindig is nyílt titok volt, hogy a két herceg soha nem részesült egyenlő bánásmódban. Gyerekként viszonylag keveset érzékeltek ebből, de felnőtt fejjel már sokkal zavaróbbá váltak a megkülönböztetések, amit III. Károly sem tudott kezelni. Mindketten a katonai pályafutást választották, viszont amikor a frontra kellett menni Afganisztánba, Vilmos herceg esetében túl nagynak ítélték meg a kockázatot, ezért nem engedték el, míg Harry herceget igen, mivel nem ő volt a trónörökös. A királyi sarj a könyvében és a netflixes sorozatukban is több ponton kihangsúlyozta, mennyire zavarja őt, hogy a királyi család tulajdonképpen nem is egy család, hanem egy cég.

A testvérek rivalizálása és Harry herceg III. Károllyal való összezörrenése viszont akkor került igazi mélypontra, amikor Meghan Markle betoppant a família életébe.

Kezdetben a sajtó úgy tekintett Markle-re, mint aki modernizálhatja az évszázados hagyományokra épülő királyi családot, és egy időben legalább annyira népszerű volt, mint II. Erzsébet királynő, viszont ez veszélyt jelentett a famíliára nézve. III. Károly eleinte ellenezte a kapcsolatukat, mivel a herceg szerint attól félt, hogy a hollywoodi színésznő beárnyékolja majd az ő népszerűségüket Kamilla királynéval. Sőt, azt is kifogásolhatónak tartotta, hogy a hercegnek kell majd eltartania Markle-t. Mint azt Harry herceg kifejtette, édesapja figyelmeztette őt arra, hogy a családja nincs tele pénzzel, és nem engedheti meg magának, hogy bárki mást is eltartson. A herceg elmondása szerint ugyanakkor emögött inkább a féltékenység állhatott. Hozzátette, III. Károly anyagilag nem támogatta sem őket, sem Vilmos hercegéket, viszont néha ajándékozott a királyi család kötelékében végzett munkájuk elismeréseként. Ezt a helyzetet pedig ahhoz hasonlította, mintha aranyketrecben tartották volna őket, ahol nem tudtak mozogni sem, de cserébe az őreik ruházták és etették őket. És az összeházasodásuk után csak még rosszabb lett a helyzet.

A falnak is füle van

A brit sajtó – látva, mennyire közkedvelt Meghan a többi családtaghoz mérten – egyik pillanatról a másikra szállt szembe a párral, azt állítva például, hogy Markle a comptoni gettóból származik, de a herceg is sok támadást kapott. A királyi sarjnak így többszörösen kellett szembesülnie azzal, hogy sem az édesapja, sem a palota nincs ott, hogy megvédje őket. Testvére, Vilmos herceg esetében viszont megtették a szükséges lépéseket, ha arról volt szó.

A családomból többen mondták, hogy »Az én feleségemnek is el kellett ezt viselnie, akkor a te barátnőd miért érdemelne más bánásmódot? Ő miért szorul védelemre?« Azért, mert ez már a származására van kihegyezve

– mondta a szériában, ahogy korábban már azt is részletezte, milyen rivalizálás folyik a családtagok sajtóirodái között, így tulajdonképpen egymás ellen dolgoznak.

Bár Harry herceg többször is jelezte az édesapjának a sajtóval kapcsolatos aggályait, süket fülekre talált, és semmilyen támogatásra nem számíthatott a palota részéről, ami csak még tovább mélyítette az ellentéteket köztük. Mivel a pár már az utcára is alig tudott kimenni úgy, hogy ne eredt volna a nyomukba egy lesifotós és ne kerültek volna a címlapra, szóba került a költözés, azonban a tervük kiszivárgott.

2018-ban már felmerült, hogy Új-Zélandra költözünk, de abból aztán nem lett semmi. 2019 elején pedig Dél-Afrikába akartunk költözni, hogy támogatni tudjuk az afrikai segélyszervezeteket. A palotában aztán jóváhagyták, hogy Dél-Afrikába költözzünk

– fejtette ki a sorozatban a herceg, akinek törekvéseiről az ekkor még herceg Károly, Vilmos herceg és II. Erzsébet sajtóirodája is tudott, bizalmas dokumentum volt, azonban végül valaki kiszivárogtatta, így füstbe ment a terv, miután az nyilvános vita tárgyává vált. Mint mondta, mire beszélni tudott édesapjával Kanadába költözésükről, már legalább két éve tudta mindenki a családból, hogy másképp akarják végezni a munkájukat.

Elmondtam apámnak, hogy ez a tervünk, erre kérte, hogy adjam be írásban. Azt mondtam, a múltkori miatt nem szeretném, erre ő, akkor másképp nem tehet semmit. Úgyhogy írtam neki egy e-mailt január 1-jén, 2-án és 3-án is, és az egyikben említettem neki, hogy ha ez nem jön össze, akkor szükség esetén hajlandóak vagyunk lemondani a címünkről

– magyarázta a szériában, hozzátéve, a levél ezúttal is rossz kezekbe került, így kénytelenek voltak bejelenteni lemondásukat. Érdemes hozzátenni, hogy ennek nem kellett volna így történnie, ha III. Károly nem ragaszkodik ahhoz, hogy a herceg levélben írja le panaszait, és ne egy apa-fia csevej közben fejtse ki aggodalmait.

Diana és Meghan

Harry herceg és Meghan Markle utolsó hivatalos szereplése 2020-ban volt a nemzetközösség napján, amikor a westminsteri apátságban találkoztak a családdal, majd az Egyesült Államokba költöztek. A viszonyuk már ekkor is kifejezetten rossz volt – mivel Vilmos herceg és III. Károly nemigen értették az álláspontjukat, és hogy a herceg miért döntött úgy, felhagy királyi teendőivel –, viszont a 2021-ben Oprahnak adott interjújuk kiborította a bilit. Harry herceg levágva a lábáról a láncot, a visszahúzó erőt, ami a királyi családhoz kötötte, végre szabadon elmondhatta a véleményét, és védhette meg magát úgy, ahogy korábban nem tehette. Ezáltal rossz fényben feltüntetve a királyi családot, és azt eredményezve, hogy teljesen megszakadjon a kapcsolat közöttük.

Harry herceg és édesanyja, Diana hercegné életútja ebből a szempontból sokban hasonlít. A médiával vívott harc és a szabadság iránti vágy közös volt bennük, és maga a herceg is úgy véli, ha anyja még élne, biztos az Egyesült Államokban kötött volna ki. A királyi sarj képes volt a saját családjával is szembeszállni annak érdekében, hogy megvédje a párját, aki elmondása szerint hasonlít Diana hercegnére.

Meghan nagyon sok szempontból hasonlít édesanyámra. Ugyanolyan együttérző és empatikus, ugyanolyan magabiztos és melegséget áraszt

– fejtette ki a herceg a sorozatukban, megjegyezve, elfogadta, hogy sokan nem helyeslik azt, amit és ahogy tett, de tudta, hogy muszáj bármi áron megvédenie a családját, hogy ne fordulhasson elő ugyanaz, ami az édesanyjával. Mint mondta, a gyerekeiben is Diana hercegnét látja, főleg Lilyben, és az a célja, hogy nekik ne kelljen azt átélniük gyerekkorukban, mint neki.

Már nincs visszaút?

Utolsó hivatalos szereplésüket követően Harry herceg akkor utazott ismét Angliába, amikor meghalt nagyapja, Fülöp herceg, akinek a temetésére a szigetországba repült. Ez volt az első alkalom, hogy újra találkozott a családjával.

Nehéz volt. Főleg, hogy beszélgetnem kellett az apámmal és a bátyámmal, akik továbbra is ugyanolyan tévesen értelmezték az egész helyzetet. Egyikünk sem akarta felhozni a nagyapám temetésén, de végül mégis beszéltünk róla. Meg kellett békélnem a gondolattal, hogy sosem várhatok tőlük őszinte bocsánatkérést

– mondta a herceg a szériában.

A temetés után újra visszarepült az Egyesült Államokba, majd legközelebb csak a II. Erzsébet uralkodásának 70. évfordulóját ünneplő eseményre látogattak el Meghan Markle-lel, ám akkor már semmilyen hivatalos szerepük nem volt. Néhány hónappal később érkezett a rossz hír, miszerint a néhai királynő haldoklik, ami újabb viszályhoz vezetett. III. Károly azt közölte fiával, nejét ne vigye magával a Balmoral-kastélyba, ahol az egykori uralkodó tartózkodott, hanem egyedül menjen, ám a herceg ragaszkodott hozzá, hogy a hercegné is vele tartson. Harry herceg végül két órával később ért oda, amikor már késő volt. Bár apja vacsorázni hívta őt – ahogy korábban is próbálkozott már ezzel –, nem fogadta el a meghívást, és inkább kettesben töltött el néhány percet II. Erzsébettel, aki az ő szemében csak egy nagymama volt.

A két herceg és apjuk, III. Károly az utóbbi időszakban már számtalanszor próbálták elásni a csatabárdot, de mindig ott maradt bennük egy tüske, ami miatt nem tudtak túllendülni a problémákon. Míg a király és trónörököse a monarchia érdekeit képviseli, Harry herceg szeme előtt már nem lebeg más, csak az, hogy biztos jövőt teremtsen a családjának. Az elmúlt évek tapasztalatai szerint ez a kettő az ő esetükben kizárja egymást. Bár a királyi sarj egymaga részt fog venni III. Károly nagy napján, a hírek szerint sorokkal a család többi tagja mögött fog ülni a westminsteri apátságban. A másnapi, Windsor-kastélynál megrendezett ünnepség helyett pedig inkább fiát, Archie herceget választotta, aki a koronázás napján tölti be negyedik életévét, amit ő sem hagyhat ki.

(Borítókép: III. Károly és Harry herceg 2014. szeptember 10-én. Fotó: Max Mumby / Indigo / Getty Images)