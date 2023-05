Először szólalt meg szabadulása óta Herczeg Zoltán

Börtönből való szabadulása óta először jelentkezett be közösségi oldalán Herczeg Zoltán. A divattervező fél évet töltött a rácsok mögött kábítószer-kereskedelem vádjával.

„A szabadság új értelmet nyert az elmúlt fél évem alatt” – írta hivatalos Facebook-oldalán Herczeg Zoltán, akinek a börtönből való szabadulása óta ez az első posztja.

Szívből köszönöm családomnak, barátaimnak, támogatóimnak, vásárlóimnak a kiállást, kitartást, bizalmat, törődést, szeretetet. És azoknak is köszönöm, akik támadtak, bántottak, elfordultak. Mindkettőből sokat tanultam

– fogalmazott a divattervező.

Hozzátette, hogy az élet újraindult, gőzerővel alkot, dolgozik, és hálával fogad minden támogatást.

Amint arról korábban az Index is beszámolt, 2022. október 21-én letartóztatták Herczeg Zoltán ismert divattervezőt, miután kábítószergyanús anyagot találtak a lakásán.

A divattervező a kihallgatásakor a drogfogyasztást ugyan elismerte , azonban tagadta, hogy terjesztette is volna a szert. Decemberben szabadlábra helyezésért, valamint enyhébb kényszerintézkedésért nyújtott be fellebbezést, amelyet a bíróság elutasított, így a karácsonyt is rácsok mögött töltötte .

Ügyét februárban újratárgyalták. A nyomozó hatóság kezdeményezésére a Fővárosi Főügyészség indítványozta Herczeg Zoltán letartóztatásának meghosszabbítását április 23-ig. Ezt enyhítette a Fővárosi Törvényszék az ügyész javaslatára, így Herczeg Zoltán (és társa) csütörtök este kijöhetett a börtönből.