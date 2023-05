Életmentő műtétre van szüksége Galambos Lajosnak

Egyre aggasztóbb hírek érkeznek a börtönből, életmentő műtétekre is szüksége lehet az április 26-án, a büntetését a baracskai büntetés-végrehajtási intézetben megkezdő Galambos Lajosnak, aki továbbra is annak gyengélkedőjén fekszik. Ügyvédje szerint büntetésének végrehajtását akár meg is szakíthatják, amennyiben tényleg szükség lesz az életmentő beavatkozásokra.

Ahogyan arról az Index is beszámolt, néhány napja mentővel vitték el Galambos Lajost a baracskai börtönből a berettyóújfalui központi kórházába, és bár a vizsgálatok után egyelőre visszakerült Baracskára, ügyvédje elmondása szerint nincs abban az állapotban, hogy a büntetését meg tudja kezdeni.

Minderről a sikeres zenész ügyvédje beszélt a Blikknek, a lapnak pedig most azt is elmondta, védence egészségi állapota olyannyira nem kielégítő, hogy több életmentő műtétre is szüksége lehet – így könnyen megtörténhet, hogy büntetésének letöltését is hamarosan megszakíthatják.

A bv. orvosai is látják, hogy nagy a baj ügyfelem egészségi állapotával, és ők maguk is elismerték: több súlyos, életmentőnek is nevezhető műtét is vár rá kint. Megkapták azokat a leleteket és vizsgálati eredményeket is, amelyeket a bevonulásához csatoltunk, és amelyek egyikét sem vitatták

– nyilatkozta dr. Csontos Zsolt, aki kiemelte, a vizsgálatok eredményei alátámasztják mindazt, ami miatt Galambos Lajos bevonulása előtt a halasztást szorgalmazták.

Az ország Lagzi Lajcsija védője állítása szerint rendkívül rossz állapotban van, napok óta egyáltalán nem eszik betegsége miatt, így jó eséllyel megszakíthatják a büntetését, hiszen nincsen abban az állapotban, hogy megkezdhesse vagy folytathassa azt.

Véleményem szerint egyértelműen nincs abban az állapotban, hogy a büntetését meg tudja kezdeni, így nagy valószínűséggel megszakítják azt. Csak az a kérdés, mikor. A két komoly operációt mielőbb el kell rajta végezni, ezt megerősítették a bv. szakemberei is

– tette hozzá az ügyvéd.

Ahogy már ismert, még 2022 decemberében ítélték el másodfokon három év hat hónap börtönbüntetésre áramlopásért. A bv. február 15-én várta volna a kijelölt kecskeméti intézetnél, ám a zenész nem jelent meg. Súlyos betegség alakult ki nála, és állapota nem javult az utóbbi időben. Védője korábban úgy nyilatkozott lapunknak, hogy a folyamatos stressz nemcsak a lelkét, de az egészségét is megviselte Galambos Lajosnak, aki április 26-án nem várt módon, mentőautóval érkezett a baracskai, Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézetbe.



Ezt követően április 28-án már át is esett az egészségügyi vizsgálatokon, amire azért is volt szükség, mert a február 15-i bevonulását az egészségügyi állapota miatt halasztotta el.