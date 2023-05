III. Károly megkoronázása világraszóló, de környezetbarát lesz

Május 6-án, helyi idő szerint 11 órakor már az egész királyi család a westminsteri apátság padjain ülve fogja nézni, amint kezdetét veszi III. Károly és Kamilla királyné koronázási ceremóniája, ami hónapok óta folyik a csapból. Bár egyes források kezdetben úgy nyilatkoztak, a famíliát ért botrányok – köztük András herceg zaklatási ügye és Harry herceg könyve, amiben kiteregette a család szennyesét – nem csak beárnyékolhatják, de káoszba is sodorhatják az eseményt, ez mégsem így történt. Utoljára hetven évvel ezelőtt tartottak koronázást a szigetországban, így nagy ünnepségre lehet számítani az egész Nemzetközösségben – és ki is rúghatnak a hámból, mivel a ceremóniát követő hétfő munkaszüneti nap lesz, így három napon keresztül mulathatnak. Ám III. Károly megkoronázása több szempontból is különbözni fog a korábbiaktól.

Szerényebb, olcsóbb

II. Erzsébet esetében ugyan a ceremónia még hosszú vendéglistával és nagy költséggel járt, a fia némileg lefaragott mindkettőből, és igyekezte környezetbarátabbá varázsolni az eseményt. Mint ismert, a királyi család fizeti a família tagjainak esküvőjét, azonban a koronázást az állam állja. Azt követően, hogy III. Károly trónra került, már tudni lehetett azon törekvéseiről, hogy csökkenteni szeretné a kiadásokat, amit többek között a koronázási ünnepségsorozatra értett. Az összköltség még ennek ellenére is 50-100 millió font lehetett, míg a királynő idejében 1,5 millió fontot áldoztak rá, ami ma körülbelül 50 millió fontot jelentene. A koronázási terv részletein már tíz éve dolgoztak, amelynek alábbi változtatásait II. Erzsébet is jóváhagyta:

a koronázás három óra helyett másfél-két órás lesz,

II. Erzsébet több mint nyolcméteres koronázási ruhát viselt, de – értelemszerűen – III. Károly katonai egyenruhát vesz majd fel,

a szertartásból kihagyják, hogy egy aranyrúddal ajándékozzák meg az uralkodót.

III. Károly aranyban úszik

A némileg módosított koronázási tervben ugyanakkor a szertartás szinte minden más elemét megtartották azok közül, amelyek II. Erzsébet ceremóniájának részét képezték. A királyi párt a westminsteri apátságba belépve az Éljen Kamilla királyné! Éljen Károly király dal latin verziója fogja köszönteni:

Vivat Regina Camilla! Vivat Regina Camilla! Vivat! Vivat! Vivat! Vivat Rex Carolus! Vivat Rex Carolus! Vivat! Vivat! Vivat!

A Vivat latinul éljenzést takar, amellyel hagyományosan a királyokat és királynőket üdvözlik, amikor megérkeznek a westminsteri apátságba, a koronázásra. A szertartás során előkerül majd Szent Eduárd koronája, a birodalmi állami korona, az uralkodói gyűrű, a nagy állami kard, az 1820-ban készült, felékszerezett áldozati kard és az országalma. III. Károly Szent Eduárd székén fog helyet foglalni, és a jobb kezébe az uralkodói jogar kerül – amit 1661-ben készítettek, majd 1910-ben egészítették ki a világ legnagyobb gyémántjának tartott, 530 karátos Cullinan I, más néven Afrika nagy csillaga gyémánttal –, a bal kezébe pedig egy galambbal díszített jogar.

A ceremónia alatt a legrégebbi koronázási ékszert, a 900 éves kanalat is használni fogja az érsek, amivel felkeni III. Károlyt. Az uralkodó a felkenéskor egy Turnbull & Asser által készített selyem alsóinget visel majd, az ehhez használt olaj afrikai cibetmacskáktól származó pézsmából készül. II. Erzsébet volt egyébként az első uralkodó, akinek megkoronázását adták a tévében, azonban azt a pillanatot, amikor az érsek felkente, vallási okokból nem mutathatták. Kérdéses, hogy III. Károly megtöri-e ezt a hagyományt.

A felkenést követően a királyt fehér, aranyberakású palástba öltöztetik, megkapja az előbb említett koronázási tárgyak némelyikét, köztük a birodalmi állami koronát, az országalmát és a királyi gyűrűt, amit a jobb gyűrűsujjára helyeznek fel, illetve két arany csuklópántot is kap. Emellett III. Károlyra egy arany-, selyemből készült, papi ruhára hajazó öltözéket is teríteni fognak, ahogy korábban II. Erzsébetre, illetve V. és VI. Györgyre. A viselettel a királyi rang isteni természetét szeretnék kihangsúlyozni. Az uralkodóról uralkodóra szálló öltözékre pedig egy új stólát fognak helyezni, amelyet egy londoni cég készít el III. Károlynak. Míg a cipőkért a Gaziano & Girling felel, akik kézzel készítik el a lábbeliket svájci borjúbőr felhasználásával, a talphoz használt bőr pedig egy devoni gyárból származik, ami ősi módszereket alkalmaz.

Botrány lehet Kamilla királyné koronájából

Kamilla királyné a szertartáson egy arany-, kereszttel szegélyezett, illetve egy elefántcsontból készült jogart fog tartani, utóbbinak a tetején egy galamb lesz. Várhatóan azt a koronát viseli majd a szertartáson, amelyet Erzsébet anyakirályné VI. György megkoronázásakor 1937-ben. A koronán összesen 2800 drágakő látható, ezek egyike a Koh-i-Noor gyémánt, amely egykor egy indiai maharadzsáé volt. Az ékszert még Viktória királynőnek adta ajándékba a Brit Kelet-indiai Társaság, azonban arról nem tudni, mégis hogyan jutottak hozzá.

A gyémánt úgy kötött ki végül Erzsébet anyakirálynénál, hogy anyósa, Mária királyné neki adta ajándékba, ő pedig a koronába rakatta. India ugyanakkor máig vissza szeretné kapni a 150 karátos gyémántot. Attól tartanak, ha Kamilla királyné fejére valóban ezt a koronát helyezik fel a ceremónián, azzal teljesen felrúgják a két ország között kereskedelmi megállapodást, nagy viszályt szítva Nagy-Britannia és a korábbi brit gyarmat, India között.

Az újrahasznosítás

Az uralkodó nem titkolt célja, hogy minél környezetbarátabb legyen a koronázási ceremónia, ezért úgy döntött, több széket is „újra szeretne hasznosítani” azok közül, amiket az eseményen használnak. Korábban száz, brit tölgyfából készült ülőhely elkészítéséről határozott, amelyeken többek között a királyi család tagjai fognak ülni. A rendezvényt követően pedig a székeket elárverezik, és az ebből befolyó összeget jótékony célra ajánlják fel, köztük a hajléktalanokat, illetve a családon belüli erőszak áldozatait segítő szervezeteknek.

Emellett azon trónokat is a királyi gyűjteményből húzták elő, amelyeken III. Károly és Kamilla királyné foglal majd helyet a ceremónia különböző szakaszaiban. Az ülőalkalmatosságok némelyikét átalakították, új hímzésekkel látták el őket, mivel korábban más uralkodók használták, így az ő címerük volt rajta. Azon trónokat is igénybe fogják venni, amiket először VI. György király és felesége, Erzsébet anyakirályné használtak még 1937-ben. III. Károly fejére pedig a korona Szent Eduárd székén ülve fog rákerülni, amelynek elkészülését 1297 és 1300 közé teszik.

Rázós lesz az út a palotába menet

A királyi pár a westminsteri apátságba menet a gyémántjubileumi hintón fog érkezni, amelyet II. Erzsébet királynő 80. születésnapjának tiszteletére készítettek. Hat lóra van szükség a megmozdításához, és inkább hasonlít egy autóra, mintsem hintóra. Kényelmes ülésekkel és lengéscsillapítókkal van felszerelve, illetve rendelkezik légkondicionálóval, fűtéssel és elektromos ablakokkal. Hogy megfeleljen a tradicionális értékeknek, az ülések karfái az egykori királyi jachtról származnak, ahogy néhány darabot belehelyeztek VIII. Henrik hadihajójából, a Mary Rose-ból, Isaac Newton almafájából, valamint Robert Falcon Scott és Ernest Shackleton felfedezők antarktiszi bázisainak maradványaiból. A tetején található aranyozott koronát pedig a HMS Victory hajóról származó tölgyfából készítették, és egy kamerát helyeztek bele.

A ceremóniát követően ugyanakkor már rázósabb lesz az útjuk, mivel az arany állami hintóval fognak utazni. Az 1762-ben készült, vékony aranyréteggel borított, fából készült, négy tonnát nyomó hintót először III. György használta, és nyolc lóra van szükség a vontatásához. Sőt, húsz ember kellett ahhoz is, hogy egyáltalán elmozdítsák korábbi helyéről, a Royal Mewsból. Az aranyhintót 1831 óta minden koronázás alkalmával használják, de eddig szinte kivétel nélkül az összes uralkodó negatívan nyilatkozott róla. Viktória királynőt nyugtalanította a hintó folytonos kilengése, így gyakran megtagadta a használatát, míg II. Erzsébet királynő 1953-as megkoronázása után azt állította, a hintó úgy nyikorog, mint egy régi spanyol vitorlás, és kifejezetten borzalmasnak nevezte az utazást.

III. Károlyéknak viszont annyi szerencséjük van, hogy a ceremónia után nem kell majd akkora távot megtenniük az aranyhintóval, mint annak idején II. Erzsébetnek. A királynő körülbelül nyolc kilométeren át ült benne a felvonulás során, ami érintette az Oxford és a Regent Streetet, és két órán át tartott. Az újdonsült királyi pár azonban csak két kilométeren át fog utazni vele a palotáig. A koronázást követő körmenet útvonala szintén némileg rövidebb lesz, de még így is 40 percig fog tartani. A szertartás után ugyanis a Nemzetközösség több mint 40 országából származó hétezer katona vonul majd fel, ami azért különleges, mivel Winston Churchill 1965-ös temetése óta nem parádézott ennyi katona London utcáin. Egyetlen kutya tart majd velük: Seamus, az ír farkaskutya, az Ír Gárda kabalája. A menet előbb a Buckingham-palotától fog vezetni a The Mallon, az Admiralty Archon és a Parliament Streeten át a westminsteri apátságig, majd ugyanígy visszafele, csak a jármű fog változni, amin zötykölődnek.

Fotó: Google Maps Ezen az úton fog haladni a királyi pár a szertartásra, illetve az apátságtól a palotába

Kik nem lesznek ott?

Harry herceget a királyi teendőitől való elbúcsúzása, illetve az azóta megjelent netflixes sorozata és önéletrajzi könyve egyre messzebb sodorta a családjától, ezért hónapokon át találgatták, vajon nejével, Meghan Markle-lel meghívást kapnak-e az eseményre, és ha igen, részt vesznek-e rajta. Bár a szóvivőjük azt közölte, nem fogják nyilvánosságra hozni a döntésüket, a Buckingham-palota mégis bejelentette, hogy a herceg Londonba látogat a koronázási ünnepségre, míg Markle Kaliforniában marad gyermekeikkel. Harry csupán 24 óráig fog az országban tartózkodni, így a szertartáson ugyan ott lesz a westminsteri apátságban, az azt követő felvonuláson nagy valószínűséggel már nem, ahogy a Buckingham-palota erkélyén sem fog integetni a ceremóniát követően. Hasonlóképp a nagybátyjához, a kegyvesztett András herceghez.

Rajtuk kívül az egyes állami vezetők, illetve a királyi család minden fontos tagja részt vesz majd a szertartáson. A körmeneten pedig együtt vonul III. Károlyékkal Vilmos herceg, Katalin hercegné, György herceg, Sarolta hercegnő, Lajos herceg, Anna hercegnő – aki az uralkodó személyes kísérője lesz, lóháton fogja vezetni a menetet –, Sir Timothy Laurence admirális, Eduárd edinburgh-i herceg, Zsófia hercegné, Eduárd kenti herceg, Alexandra hercegnő, Richárd gloucesteri herceg és Brigitta gloucesteri hercegné, akik a palotába érve annak erkélyén is együtt jelennek majd meg az uralkodóval a nép előtt.

A szűkített vendéglista eredményeként hoppon maradt Lady Pamela Hicks, aki korábban már részt vett VI. György és II. Erzsébet megkoronázásán, sőt a néhai királynő és Fülöp herceg esküvőjének egyik koszorúslánya volt. Nem kapott meghívást a szertartásra Sára yorki hercegné sem, aki András hercegtől való elválása, azaz 1996 óta nem lát el hivatalos királyi teendőket, viszont továbbra is egy ingatlanban él korábbi férjével. Ugyancsak nem látogat Londonba Joe Biden amerikai elnök, aki nem indokolta meg a távollétét, de a BBC információi szerint a first ladyt, Jill Bident küldi maga helyett. Az is biztosnak tűnik, hogy a saját szemével nézheti III. Károly megkoronázását Kamilla királyné volt férje, Andrew Parker Bowles, a Beckham-házaspár, illetve Novák Katalin köztársasági elnök, aki szintén elfogadta a meghívást az eseményre.

Windsorban mulatnak majd Micimackóval

A koronázás másnapján, május 7-én a Windsor-kastélyban ünneplik tovább III. Károlyt és Kamilla királynét egy koncert keretében, amire húszezren kaptak meghívást. A rendezvény házigazdája Hugh Bonneville lesz, és helyi idő szerint este nyolctól a BBC-n lehet majd nyomon követni a történéseket. A hírek szerint az eseményen Vilmos herceg is beszédet mond majd a nemzethez, tisztelegve a királyi pár előtt – míg testvére, Harry herceg várhatóan nem vesz részt a banzájon, hanem hazautazik megünnepelni fia, Archie herceg 4. születésnapját.

A napokban nyilvánosságra került adatok alapján a színpad, amelyet a kastély mellett állítottak fel, 95 méter széles, több szintes, így egy 74 tagú zenekar is elfér rajta. Az est fellépői között lesz a Take That, Katy Perry, Lionel Richie, Paloma Faith, Olly Murs, Steve Winwood, Nicole Scherzinger, Sir Bryn Terfel operaénekes, Lang Lang zongoraművész, Tiwa Savage, DJ Pete Tong. Vendégként pedig az eseményre érkezik Bear Grylls, Tom Cruise, Dame Joan Collins, Sandra Oh, illetve videóüzenettel fog jelentkezni Sir Tom Jones. Sőt, Micimackóval is találkozhatnak a résztvevők.

Ahogy a korábbiakban kiderült, a szervezők többek között Adele-t, Ed Sheerant és Kylie Minogue-ot keresték meg azzal a kéréssel, hogy fellépnének-e a windsori eseményen, viszont elfoglaltságra hivatkozva mind visszautasították a felkérést.

Fellendítheti a turizmust a koronázás

A koronázási hétvégére már hónapok óta teljes gőzzel készültek a szigetországban, és a becslések alapján az ünnepségsorozat akár egymilliárd fontot is hozhat a konyhára a brit gazdaságnak, különösen a vendéglátási szektornak. A British Beer and Pub Association szerint csak a kocsmák 120 millió fontot zsebelhetnek be, és arra számítanak, hogy a hétvégre során legalább 62 millió korsó sör fog elfogyni.

Bár hozzátartozik az igazsághoz, hogy a vendéglátásban mindent el is követtek annak érdekében, hogy minél több bevételük legyen. Egyes szálláshelyek 60 százalékkal vagy még annál is többel növelték az áraikat erre az időszakra, ami a négy- vagy ötcsillagos szállodákat tekintve 28 százalékkal magasabb a tavalyihoz képest. Az adatok szerint a hotelek átlagosan 66 és 3000 font – jelenlegi árfolyamon körülbelül 28 ezer és 1,2 millió forint – közötti összeget kérnek el egy éjszakára az ünnepi hétvégén.

(Borítókép: III. Károly király elhagyja a Westminster-palotát 2022. szeptember 12-én Londonban. Fotó: Ian Vogler / WPA Pool / Getty Images)