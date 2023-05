Schobert Norbert: Eddig bírtam, visszavonulok

Amint arról már az Index is beszámolt, a Gazdasági Versenyhivatal vizsgálata megállapította, hogy a Norbi Update termékek forgalmazója több szempontból is megtévesztette a fogyasztókat, többek között a termékek hatásairól, összetételéről, illetve a diéták eredményességéről. A vállalkozás együttműködött a hatósággal, és elismerte a jogsértést, ezzel 40 millió forintra mérsékelték a bírságot.

Schobert Norbert a Norbi és az Update oldala nevezetű Facebook-oldalon terjedelmes posztban írta le erről a véleményét.

„52 éves vagyok. Teljes felelősségem tudatában. Elfogadni egy csökkentett bírságot vagy elismerni nem ugyanaz. 30 éve vagyok a pályán. Egy jobb világot akartam” – kezdte bejegyzését a fitneszguru, majd ismertette, honnan indult 1985-ben, és milyen utat járt be azóta.

Elsőként hoztam magyar piacra a szénhidrátcsökkentett kenyeret, sütit a kaposmérői kenyérgyárral és az első 95 százalékban mentes lisztkeveréket. Na, ezért is meghurcolt a GVH, mert 95 százalékban csökkentettnek kell írni. Akkor alkották a szabályt, mert én voltam az úttörő

– emlékezett vissza, majd így folytatta a felsorolást: „Elsőként dobtam magyar piacra cukormentes csokoládét a Bonbonettivel. Elsőként fejlesztettem ki és indítottam el a piacon a hozzáadott cukortól mentes túró rudit, pudingot és kakaót a Mizóval! 20 éve! Azt, amiről ma minden szól.”

Schobert állítása szerint ezután számtalan szakmai kritikát kapott, így elhatározta, hogy spórolt pénzén vizsgálatokat indít, valamint tévékampányba kezdett, amiért a GVH nem bírságolta meg, de szigorított a szabályain.

A gyógyszerlobbi. Az a lobbi, ami klinikai vizsgálatok híján telenyomta a világot Covid-vakcinával. A kívánt és nem kívánt káros élettani hatást nem vizsgálta a hatóság. Tele a temető fiatal kortársaimmal. Szegény Csollány is belehalt, mert ráoltottak

– folytatta, majd hozzátette: „Tudnotok kell, hogy velem példát statuálnak, mert első voltam.”

Annyi, de annyi szenvedésen mentem keresztül, amíg ezt felépítettem, és próbáltam megvédeni az igazam. Annyi és annyi elismerést kapok a fogyasztóimtól, Update1 menü megrendelőktől. Igen. Lefogynak. Igen, kevesebb cukor- és vérnyomásgyógyszert kell bevenniük. Akkor 25 év köszönete hazugság. Nem is fogytak le. A két klinikai vizsgálat se számít. Egy dolog számít: csak gyógyszernek lehet bármilyen kommunikációban élettani hatást tulajdonítani. Ez a magánvéleményem. Nem a céges. Norbi voltam... és csak voltam

– zárta gondolatait.

A bejegyzés után a Blikk is felkereste Schobert Norbertet, aki a lapnak elkeseredetten nyilatkozott:

Eddig bírtam, visszavonulok. Ez a vizsgálat és az, hogy mindenféle hazugnak neveznek, most padlóra küldött, és innen már nem tudok felállni. Ez a kampány olyan most, mintha eddig végig hazudtam volna, közben a visszajelzések és a klinikai vizsgálatok szerint is százezrek életét mentette meg a rendszerem