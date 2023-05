Herczeg Zoltán elárulta, hogyan viselkedtek vele a börtönben

Két héttel ezelőtt hagyhatta el a börtönt Herczeg Zoltán és társa, akiket még tavaly novemberben vettek őrizetbe drogkereskedelem miatt. Most otthonában, nyomkövetővel a bokáján adott interjút az RTL-nek. Részletesen mesélt letartóztatása körülményeiről.

Fél év után ismét otthonában lehet Herczeg Zoltán, ennek alkalmából adott interjút az RTL Fókusz című műsorának. A beszélgetésből kiderül, hogy amikor a bíró közölte vele, hogy letartóztatják, beleremegett a térde:

Lehet, hogy a könnyem is kicsordult, mert anyámra gondoltam, meg a páromra.

A divattervezőnek el kellett döntenie, hogy a börtönben töltött idő megviseli vagy megerősíti. Nem akarta, hogy az ellene felhozott gyanúsításokat a méltóságával és az egészségével fizesse meg.

Egy Instagram-bejegyzésben elárulta, hogy börtönkollekciót tervezett, ami reményei szerint ősszel már meg is jelenhet. Kreativitását igyekezett minél jobban kamatoztatni, így szerelmes verseket, sőt még egy részletes naplót is írt, ami könyvként jelenhet majd meg.

Ha ezeket nem teszem, megreccsenek a roppant súly alatt. A szabadság e döntésben áll.

Herczeg Zoltán a végén kiemelte, hogy a börtönben a többi fogvatartott, a fegyőrök és a nevelőtisztek is normálisan viselkedtek vele.

A műsorban hozzátette, hogy szerinte az ellene indított eljárásban nem a fűről van szó, mert akkor a fél budapesti értelmiséget le lehetne tartóztatni.

Amint arról korábban az Index is beszámolt, 2022. október 21-én letartóztatták Herczeg Zoltán ismert divattervezőt, miután kábítószergyanús anyagot találtak a lakásán.

A divattervező a kihallgatásakor a drogfogyasztást ugyan elismerte, azonban tagadta, hogy terjesztette is volna a szert. Decemberben szabadlábra helyezésért, valamint enyhébb kényszerintézkedésért nyújtott be fellebbezést, amelyet a bíróság elutasított, így a karácsonyt is rács mögött töltötte.

Ügyét februárban újratárgyalták. A nyomozó hatóság kezdeményezésére a Fővárosi Főügyészség indítványozta Herczeg Zoltán letartóztatásának meghosszabbítását április 23-ig. Ezt enyhítette a Fővárosi Törvényszék az ügyész javaslatára, így Herczeg Zoltán és társa csütörtök este kijöhetett a börtönből.