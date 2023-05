Herczeg Zoltánt 2022. október 21-én tartóztatták le, miután kábítószergyanús anyagot találtak a lakásán. A divattervező kihallgatásakor a drogfogyasztást ugyan elismerte, azonban tagadta, hogy terjesztette is volna a szert. A divattervező decemberben fellebbezést nyújtott be szabadlábra helyezéséért, valamint enyhébb kényszerintézkedésért, amelyet a bíróság akkor elutasított, így a karácsonyt is rács mögött töltötte. Ügyét februárban újratárgyalták. A nyomozó hatóság kezdeményezésére a Fővárosi Főügyészség indítványozta Herczeg Zoltán letartóztatásának meghosszabbítását április 23-ig. Később ezt az ügyész javaslatára végül enyhítették, és a divattervező április 20-án elhagyhatta a börtönt.

Nem sokkal ezután Herczeg Zoltán exkluzív interjút adott az RTL stábjának, amelyet hétfő este láthattak a Fókuszban a nézők. Ebben részletesen mesélt letartóztatásának körülményeiről, illetve arról, hogy élte meg a történteket, és mit gondol a szituációról.

Nem vagyok kábítószer-kereskedő, nem vagyok bűnöző, nem is voltam soha, nem is leszek. De az nem véletlen, hogyha egyszer van nálam egy ilyen package (csomag), pont akkor jön az igazoltatás

– kezdte az interjú elején a divattervező, majd kifejtette, mi történt azon a napon, amikor letartóztatták.

Egy ordenáré hülyeséget csináltam, amit nem szabad csinálni. Azt elmondhatom, amit a média is megírt, hogy füvet találtak nálam. Az ember, hogyha politikával akar foglalkozni, akkor ne füvezzen – egyébként se füvezzen.

Herczeg Zoltán bevallotta: miután rossz alvó, esténként egy spangli segítségével sikerült csak álomba merülnie. Ez egyébként segítette a kreativitását is, de azóta rájött, hogy jobb a tiszta elme, és másképp is el lehet aludni, nem csak fűvel. Azon az ominózus napon civil ruhás rendőrök igazoltatták, amiből rögtön sejtette, hogy ez nem egy sima közúti ellenőrzés. 100 gramm füvet találtak nála, és bár bizonyítani nem tudja,

úgy gondolja, ez megkonstruált ügy volt – szerinte nem véletlen, hogy pont akkor pont őt kapták el.

„Porcukrot találtak nálam fémdobozban”

A Fókusz exkluzív anyagában Keviczki István, Herczeg Zoltán egyik ügyvédje is megszólalt, aki a letartóztatás után egy hónappal kapcsolódott be a büntetőügybe, amely jelenleg még mindig a nyomozati szakasznál tart, vagyis még nem emeltek vádat a divattervező ellen.

„Azt gondolom, hogy ez nem egy olyan bonyolult ügy, Zoltán elismerte azt, amit el kellett, annál többet nem, nyilván a nyomozó hatóság többet sejtett az ügy mögött, mint ami lett belőle – fogalmazott az ügyvéd. – Az alapos gyanú szerint Herczeg Zoltán nemcsak saját fogyasztásra vásárolt kábítószert, hanem az általa megvásárolt kábítószerből adott másoknak is.” Keviczki István azt is hozzátette: kettőtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő az, amivel Herczeg Zoltánt gyanúsítják. Az elfogás napján házkutatást is tartottak a divattervező lakásán, ahol találtak nála „kis mennyiségű” kábítószert, de olyasmi, ami a klasszikus értelemben vett kereskedelemre utalna, mint például precíziós mérleg vagy nejlontasakok, nem voltak az otthonában.

Nem lehet véletlen, hogy az egész média, az egész ország arról ír fél éven keresztül, hogy 16 gramm gyanús por van, és sehol nincs leírva, hogy ez a fémdobozzal együtt 16 gramm, és fémdoboz nélkül az egy gramm, és annak a hatóanyagtartalma plusz 0,0000… gyakorlatilag porcukrot találtak nálam fémdobozban

– mondta Herczeg Zoltán az interjúban, megjegyezve: látott az intézetben igazi drogkereskedőket, ami már valódi mennyiségnek számít, az 200 kilogramm vagy egy tonna. Az elhangzottakhoz az ügyvéd annyit fűzött hozzá: „A csekély mennyiségnek a két és félszerese, amit nála találtak, de ha fordítva nézzük, a jelentős mennyiség alsó határának a 13 százaléka.”

Szerinte rálépett a hatalom tyúkszemére

Herczeg Zoltán mindig is szókimondó volt, az elmúlt hat évben a különböző társadalmi ügyekbe is mindig beleállt, aktívan részt vett a közéletben, szerepelt a médiában is. Épp ezért a divattervező szerint „egyéb elemek” is közrejátszottak abban, ami vele történt.

Szerintem csúnyán át lettem verve, mondjuk be lettem húzva a csőbe, el lettem árulva vagy fel lettem dobva, nem tudom, hogy fogalmazzak. De van egy ilyen érzésem, hogyha nem politizálok vagy nem lépek a hatalom tyúkszemére, akkor velem ez a dolog nem történik. Attól függetlenül füvezni bűncselekmény, hibáztam

– vélekedett, hozzátéve: úgy érezte, hiába a sok lájk, egy idő után egyedül maradt, elszigetelt jelenségként az „élhető, normális Európa szintű demokrácia” építésére vonatkozó gondolataival, az ő álláspontja szerint ugyanis annak lenne értelme, ha „közösségként, társadalomként tudnánk egy normális hazán együtt dolgozni”.

Átértékelte a szabadság fogalmát

A divattervező arról is beszélt, hogy a letartóztatása óta nagyon sokat gondolkodott, és úgy érzi, jót tett neki ez a fél év gondolkodás, a politikából és a közéletből való kimaradás, illetve a szeretteitől, az anyagi világtól és a fogyasztói társadalomtól való elkülönülés is. Az elmúlt hat évben ugyanis a civil és közéleti munkája teljesen kimerítette – így fordulhatott elő szerinte, hogy ész nélkül ment a falnak, de most magába szállhatott kicsit, így számára egyfajta önvizsgálat és lelki töltekezés időszaka volt ez.

A szabadság fogalma is átértékelődött benne – a rács mögött jött rá, hogy korábban tévesen gondolta azt, hogy nem szabad, és csak most eszmélt rá, mennyire jó dolga volt kinn. Sokként érte, amikor bilincsben vezették el az utcáról, később pedig az, hogy a fogdából már nem is mehet haza. Elsősorban a szerettei miatt aggódott, mert nem tudta, ők mindezt hogy élik meg – abban biztos volt, hogy ő maga elég erős, hogy kibírja a helyzetet, amely az egész ország előtt zajlik.

Édesanyámnak lehajtott fejjel kellett mennie vidéken, amikor kiderült, hogy a fia, akire sok-sok tekintetben borzalmasan büszke volt, bajba keveredett. Szégyellte magát, ahogy én is

– mondta a divattervező.

Hárman éltek egy zárkában

Arról is beszélt, milyen körülmények között élt a börtönben. Benti közössége embercsempészekből, kábítószer-kereskedőkből, erőszakos bűncselekmények miatt elítéltekből, illetve gazdasági bűnözőkből állt. Meglátása szerint a fegyház a legszigorúbb kényszerintézkedés, amely hazánkban előfordulhat. A letartóztatottak mindegyike fegyházba kerül, mert a nyomozás során fontos, hogy ne tudjanak érintkezni és információt cserélni senkivel.

Tudomásul kell venni, hogy itt kuss a nevem. Be voltunk zárva hárman 16 négyzetméterre, csak sétára mehettem ki, egészségügyi vizsgálatra meg a spejzbe mehettem ki kéthetente egyszer.

A divattervező szerint ugyan két zárkatársa hozzányúlhatott volna, de szerencséje volt, mert a legjobb szintre és zárkába került, ráadásul szerinte a két legkulturáltabb fogvatartottal. Egyfajta barátság, szövetség is kialakult közöttük, ami szerinte természetes, ha ennyi ideig valakivel nonstop össze van zárva az ember. Ha fizikai atrocitás lett volna közöttük, fogdába mehetett volna, ám az ottani borzasztó körülmények miatt ezt „épeszű ember” nem kívája magának szerinte. Szerencsére neki ezt nem is kellett a saját bőrén megtapasztalnia.

Újabb részletek derültek ki az ügyről

A Fókuszban arról is szót ejtettek, hogy a nyomozati anyagok szerint Herczeg Zoltánt már 2022 áprilisától megfigyelték – követték, lehallgatták a telefonját, az üzeneteit is olvasták, és ezek alapján következtet a nyomozó hatóság arra, hogy Herczeg Zoltán másoknak adott át kábítószert.

Nem vagyok drogdíler, láttam bent, hogy hogy néznek ki, én nem úgy nézek ki. Mindig mondták, hogy te mit keresel itt, Zoli, miért nem mész már haza. Be kell bizonyítani, hogy tisztességes csávó vagyok, hogy azok a vádak, amikkel illettek, billegnek. A fogyasztást elismertem, már nem fogyasztok, szeretnék ezzel road-show-zni is, mert azt gondolom, van mit mondanom a fiataloknak. Ez a lehető legrosszabb út – én is jártam rajta, tudom, hogy nem vezet sehova

– hangsúlyozta az interjúban Herczeg. A rácsok mögött egyébként a divatszakember folyamatosan alkotott – rajzolt, verseket írt és ruhakollekciót is tervezett, hogy lefoglalja magát. A naplójegyzeteiből már összeállt egy 400 oldalas, kézzel írt könyv, ami szerinte tanulságokkal szolgálhat azoknak a fiataloknak, akik valamilyen módon kapcsolatban állnak a drogokkal.

Nincs értelme fejjel a falnak menni, aki a világgal harcol, az mindig veszít. És nincsen reménytelen szituáció az életben, amiből nem lehetne pozitívan kijönni. Nincs az a tragédia, amiből ne lehetne emelt fővel kijönni, nincs az a pusztulás, amiből ne nőhetne ki egy virág, hiszen az élet erről szól

– vonta le az elmúlt időszak tanulságait Herczeg, aki arra is fel volt készülve, hogy akár három évig bent tartják. Kicsit több mint két hete engedték ki, most nyomkövető van a lábán, és csak heti egyszer hagyhatja el az otthonát vásárlás vagy ügyintézés céljából. Bízik benne, hogy az ügyészséget és a bíróságot is meg tudják győzni az ügyvédjével arról, hogy ő nem bűnöző, hanem csak egy balek, aki hülyeséget tett. Mindenesetre most úgy érzi, hatalmas tanítást kapott, ami teljesen kivette a drogot az életéből, és hálás érte, hogy ez az eset a tisztaság irányába tolta.

Én nem gondolom, hogy kárt szenvedtem. Fejlődtem, tapasztaltam, és sokkal-sokkal több vagyok, mint fél évvel ezelőtt.

Az exkluzív interjút itt nézheti vissza: