Vilmos herceg érzelmes beszédet mondott, és felesküdött a szolgálatra

Ő maga is, valamint II. Erzsébet is nagyon büszke lehet rá – ezt üzente Vilmos herceg édesapjának, a nemrég megkoronázott III. Károlynak vasárnapi beszédében. A walesi herceg hozzátette: készen áll arra, hogy ő maga is trónörökösként szolgálja a briteket és a Nemzetközösség országait.

III. Károly már tavaly, II. Erzsébet királynő halála után átvette az uralkodói feladatokat, a koronázást azonban csak az előző hétvégén hajtották végre. A koronázási ceremóniáról percről percre beszámoltunk.

A történelmi esemény azonban a koronázással még nem ért véget, ugyanis több rendezvényt is tartanak még a koronázással összefüggésben. Károly király fia, Vilmos herceg vasárnap mondott beszédet a koronázási koncerten, és azt mondta: II. Erzsébet nagyon büszke lenne a megkoronázott uralkodóra.

Ahogy nagyanyám mondta, amikor megkoronázták, a koronázások jelzik, hogy miben bízunk a jövőben. Tudom, hogy odafentről még mindig figyel minket, és most nagyon büszke édesanya lenne

– mondta a Reuters szerint a herceg. Szavait nem sokkal később megéljenezte az összegyűlt tömeg.

Vilmos herceg arról is beszélt, hogy a koronázás pompája mögött ott rejlik az üzenet, miszerint az uralkodónak szolgálnia kell, és édesapja ezt már eddig megtette „több mint 50 éven keresztül, az Egyesült Királyság minden sarkában, a Nemzetközösségben és a világ minden részén”.

Apu, mindannyian nagyon büszkék vagyunk rád

– mondta a megszokottnál kissé kevésbé formálisan a herceg a Sky News szerint, miközben utalt III. Károlynak a környezetvédelem és a jótékonykodás mellett való elkötelezettségére.

Végül Vilmos herceg hozzátette: édesapjához hasonlóan ő is készen áll a szolgálatra. „Megígérem, hogy mindannyiótokat szolgálni fogom. A királyt, az országot és a Nemzetközösséget is” – fogalmazott.

A koncerten fellépett mások mellett Lionel Richie, Katy Perry, Andrea Bocelli, az újra összeálló Take That együttes, Tom Cruise, sőt a gyerekek nagy örömére még Micimackó is (ez utóbbiról videó is készült).