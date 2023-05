Galambos Lajos üzent, így él most a börtönben

Bevonulása óta először találkozott ügyvédjével Galambos Lajos, akinek elmondása szerint a baracskai börtönben büntetését töltő mulatószenész sokkal rosszabb állapotban van még annál is, mint amikor átlépte a büntetés-végrehajtási intézet kapuját. A jogi képviselő most védence mindennapjaiba is betekintést nyújtott.

Ahogy arról az Index is beszámolt, egyre aggasztóbb hírek érkeznek a börtönből, életmentő műtétekre is szüksége lehet az április 26-án a büntetését a baracskai büntetés-végrehajtási intézetben megkezdő Galambos Lajosnak, aki továbbra is a gyengélkedőn fekszik. Ügyvédje szerint büntetésének végrehajtását akár meg is szakíthatják, amennyiben tényleg szükség lesz az életmentő beavatkozásokra.

Ennek megállapítása érdekében az elítélt zenész egy átfogó orvosi vizsgálaton esett át, amelynek eredményét most kézhez is kapta jogi képviselője Csontos Zsolt.

Egyelőre nem született döntés abban a kérdésben, hogy megszakítják-e ügyfelem szabadságvesztésének letöltését. Ugyanakkor látva a papírokat, szakmailag nem látom indokoltnak a megszakítást, véleményem szerint nem is feltétlenül lenne hasznos. Ügyfelem ugyan fizikálisan gyenge, mivel csak kevés ételt vesz magához az állapota miatt, de lelkileg erős, méltósággal viseli a büntetését

– nyilatkozta a Borsnak az ügyvéd.

A jogi képviselő hozzátette: a büntetés megkezdése óta most először személyesen is találkozni tudott védencével, aki sokkal rosszabb állapotban van, mint amikor legutóbb találkozott vele, a találkozót követően az ügyvéd pedig a mulatóssztár börtönéletébe is betekintést nyújtott.

Hajnali fél ötkor van ébresztő, és este nyolc órakor takarodó. Mivel egészségi állapota nem engedi, munkára még nem osztották be, pedig úgy biztosan gyorsabban telnének a napok. Elmesélte, hogy a bv. munkatársai szigorúak vele is, mint mindenki mással, de emellett korrektek és igazságosak, egyelőre pedig nem tapasztalt semmi féle atrocitást

– ecsetelte a napirendet már a Blikk újságírójának Csontos Zsolt, aki hozzátette: Galambos Lajos havonta kétszer vásárolhat a börtönben, de mivel egészségi állapota nem megfelelő, emiatt egyelőre alig vett valamit.

Az ügyvédjével hosszan elbeszélgető mulatószenész védőjével bármennyit, de a kapcsolattartóként megjelölt közel állókkal csak korlátozott ideig tarthatja a kapcsolatot telefonon.

Heti 50 percet beszélhet, az pedig igencsak kevés, ha az embernek testvére és gyerekei vannak. Hamar lepörög az az ötven perc és akkor nem marad más hátra, mint a levelezés. Ezekbe a telefonbeszélgetésekbe egyébként joga van a bv.-nek belehallgatnia. Egyrészt azért, hogy nem árul-e el olyan titkot, amely veszélyeztetné az ő ítélet-végrehajtását, másrészt pedig azért, hogy a megadott személyeken kívül kapcsolatba lép-e másokkal is

– tette hozzá a Blikknek nyilatkozva az ügyvéd.

Galambos Lajost 2022 decemberében ítélték el másodfokon három év hat hónap börtönbüntetésre áramlopásért. A bv. február 15-én várta volna a kijelölt kecskeméti intézetnél, ám a zenész akkor nem jelent meg. Súlyos betegség alakult ki nála, és állapota nem javult az utóbbi időben. Védője korábban úgy nyilatkozott lapunknak, hogy a folyamatos stressz nemcsak a lelkét, de az egészségét is megviselte Galambos Lajosnak, aki április 26-án nem várt módon, mentőautóval érkezett a baracskai, Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézetbe.

Ezt követően április 28-án már át is esett az egészségügyi vizsgálatokon, amire azért is volt szükség, mert február 15-i bevonulását egészségügyi állapota miatt halasztotta el.

(Borítókép: Galambos Lajos. Fotó: Velvet)