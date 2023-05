A NAV nyomozói törtek rá egy magyar YouTube-sztárra

Radics Peti, aki videós paródiákat készít, egy egészen különös esetről számolt be Facebook-oldalán, miszerint ma a NAV házkutatás miatt hatolt be az otthonába.

Történt ma, hogy fegyveres erők (NAV) hatoltak be az otthonomba, házkutatási paranccsal. Feltartott kéz etc. Mint kiderült, a nyomozás oka egy szinkronparódia. Nevezetesen: Süsü, az alkoholista sárkány (By: Peti). Meg kellett volna semmisítenem a nyers, eredeti videófájlokat, csak hát mivel egy 2016-os videóról beszélünk, az eredeti anyag már valahol az éterben tartózkodik malackával