Két évet jósoltak a rákos Dolph Lundgrennek

Dolph Lundgren nyíltan beszélt rákbetegségének jelenleg is tartó kezeléséről. A svéd színészt 2015-ben diagnosztizálták, amikor az orvosok rákos daganatot találtak a veséjében.

Az első öt évben „minden rendben volt” − mondta Lundgren az In Depth with Graham Bensinger című műsorban. „Félévente, majd évente végeztek rajtam vizsgálatokat” − írta meg a The Independent.

2020-ban savas reflux kezdett jelentkezni nála, és elment egy MRI-vizsgálatra. „Azt találták, hogy van még néhány daganat a környéken” − mondta, és a hasa felé mutatott.

Lundgrent megműtötték, és hat daganatot távolítottak el. Elmondta, hogy ráadásul éppen akkor, amikor egy film rendezésére és főszerepére készült, felhívta az orvos, hogy „találtak még egy daganatot a májában”.

„Ekkor kezdtem rájönni, hogy ez valami komoly dolog” − mondta a 65 éves színész. Miután elment egy vizsgálatra, hogy felkészüljön a műtétre, újabb hívást kapott a sebésztől, aki közölte vele, hogy a daganat „mostanra már megnőtt”, ami azt jelenti, hogy „nem tudjuk kivenni”.

Akkora, mint egy kis citrom. Tehát most, ha nem tudják kivenni, az azt jelenti, hogy kemoterápiát kell végezni. De aztán elkezdtek jelentkezni a mellékhatások, amikor hasmenésem lett, és sokat fogytam, és ez nem volt túl kellemes

− magyarázta a svéd színész.

Most már pozitív a prognózis

„Aláírtam a Feláldozhatók 4-re és az Aquaman folytatására, mindkét filmet 2021 őszén forgatták Londonban” − folytatta. „Ott lett egy nagyon jó orvosom. Ő azt javasolta, hogy tartsak egy kis szünetet, és töltsek több időt a családommal.”

Szóval megkérdeztem tőle: mit gondolsz, mennyi időm van még hátra? Azt hiszem, két-három évet mondott, de a hangján éreztem, hogy valószínűleg kevesebbre gondolt. Én azt hittem, hogy ennyi volt

− emlékezett vissza Lundgren.

A 65 éves színész szentimentálisan így folytatta:

Az ember nézi az életét, és... rohadtul nagyszerű életem volt. Már vagy öt életet éltem le egyben. A két film forgatása közben, amikor már eléggé lehangolt voltam, úgy döntöttem, hogy csessze meg, akár kérhetek egy második szakvéleményt is.

Elmondta, hogy azóta felvette a kapcsolatot egy orvossal, aki újra felmérte a betegségét, és gyógyszereket írt fel neki a daganatok zsugorítására.

Arra a kérdésre, hogy most mi a prognózis, Lundgren így válaszolt: