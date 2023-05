Drámai videón, ahogy Schobert Norbert váratlanul összeesik az otthona előtt

„Lehet, hogy sok voltam 30 évig ennek az országnak, úgyhogy kicsit most akkor visszavonulok, és lesz egy kis Norbi-hiány. Ezt elérték, akkor hajrá” – kezdte az interjút Schobert Norbi.

Mint mondta, ez a döntés számára felér egy kegyelemdöféssel. „Nem csak a 40 millió fáj, hanem önmagában az egész visszhang, ahogy a cikkek megjelentek és azt írják, hogy én 30 éve hazudok és nem mondok igazat az embereknek... Én feltettem az életemet az Update-re” – vallotta elkeseredett hangon a fitneszguru.

Arról is mesélt, hogy az évek alatt számos egészségügyi problémával kellett szembenéznie. Megemlítette, hogy rossz szívbillentyűvel született, emiatt műteni kellett őt, de aztán a kórházban elkapott egy fertőzést, ezért újabb műtétre szorult. „Megkaptam, hogy olyan rosszak a termékeim, hogy majdnem infarktust kaptam” – emlékezett vissza.

Felidézte azt a pillanatot is, amikor 2021 augusztusában váratlanul rosszul lett, majd összeesett a házuk előtt. A térfigyelő kamerájuk rögzítette a drámai pillanatokat, amit a fitneszguru közel 3 évvel az eset után osztott meg a nyilvánossággal.

A sztrókom után a beszédközpontommal voltak problémák, most is van egy kicsi szerintem. A jobb oldalam teljesen le volt bénulva, de most már tudom használni a jobb és bal kezemet is, tudok újra sportolni. Szóval mindenhonnan vissza tudok jönni, mert a Jóistennek valami terve van velem szerintem, de az Update-ből... a kommunikációmentes kommunikációból elegem van. A kommunikációból fogok visszavonulni és valami mást fogok csinálni