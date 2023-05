Beyoncé ezüst lovon ülve rontott rá a svédekre

A világhírű énekesnő – aki a magyar származású Solti György karmestert legyőzve nemrég a legtöbb Grammy-díjjal rendelkező előadó címét vívta ki magának – öt év után ismét világ körüli turnéra indult. A Renaissance World Tourt megelőzően legutóbb 2018-ban kelt útra férjével, Jay Z-vel, akivel együtt léptek színpadra az On the Run II Tour koncertállomásain. Tekintve, hogy Beyoncé a Renaissance előtt utoljára 2016-ban adott ki stúdióalbumot, a Lemonade-et, már mindenki tűkön ülve várta a következőt. A Renaissance végül 2022 nyarán debütált, amellyel az énekesnő ismét egy másik oldalát mutatta meg. Az új lemez pedig egyúttal azt is jelentette, hogy hamarosan egy turné következhet.

Beyonce még februárban jelentette be májustól szeptemberig tartó, kontinenseken átívelő koncertsorozatát, a Renaissance World Tourt, amelyet Magyarországra ugyan nem, de több európai városba is elhoz. Akkora volt az érdeklődés a fellépések iránt, hogy némelyik városban nem egy, hanem több koncertet is le fog nyomni az énekesnő, akinek remélhetőleg nem ez lesz az utolsó világ körüli turnéja – Londonban például öt estén át szórakoztatja majd a közönséget. A turné első két állomása Stockholmban, Svédországban volt, ahol Beyoncé május 10-én és 11-én lépett fel. Az azóta nyilvánosságra került képek és videók tanúsága szerint pedig 41 évesen is pont annyira belead apait-anyait a koncertezésbe, mint tíz évvel ezelőtt. Nem is beszélve a koncertsorozat vizuális megjelenítéséről.

Ezüst lovon emelkedik a magasba

A TikTok és az Instagram szinte felrobbant Beyoncé első stockholmi fellépését követően, lépten-nyomon a koncertről készült videókkal lehet találkozni a neten – volt, aki a fejére rögzített egy kamerát, hogy élőben közvetítsen mindent. Korábban ugyan nem lehetett tudni, pontosan milyen hosszúságú fellépésre lehet számítani tőle, mostanra viszont már biztos, hogy az énekesnő három órán keresztül szórakoztatja a közönséget minden egyes állomáson.

A felvételek alapján egyértelműen levonható következtetésként, hogy Beyoncé és csapata a nagy visszatérésre való tekintettel igyekezett bedobni magát, és a legtöbb eszközt megragadni arra, hogy ismét maradandót alkossanak. Hogy a hangja pontosan olyan, mintha az ember a Spotify-on hallgatná, annyira talán már nem meglepő, viszont a színpadi világ és a vizuális elemek még képernyőn keresztül is lenyűgözőek. Például az a megjelenítés, hogy a kijelző közepén látszólag egy óriási alagutat, olykor pedig diszkógömböt látni, aminek a tetején Beyoncé fekszik.

Az előadó a koncert során – amelyre Jay Z és közös kislányuk, Blue Ivy is elkísérte – többször átöltözött, hol karokkal díszített bodyban; ezüst ruhában, hozzá tartozó köpenyben volt látható, vagy épp méhecskének öltözve. Utóbbi egy utalás arra, hogy a rajongók Queen B-nek nevezik őt, a queen bee pedig angolul méhkirálynőt jelent. 41 év ide vagy oda, Beyoncé a mellette álló táncosokkal együtt ropta, és látszólag kifáradhatatlan volt.

A színpad egészét bejárták, ami egyébként is jellemző az énekesnőre, aki szeret közel kerülni a rajongóihoz. A fellépés némely pontján a közönséghez legközelebb eső lépcsőre is leült, énekelve a sikoltozó fanoknak. Sőt, vállalkozott több, viszonylag veszélyes, de látványos manőverre. A koncert alatt a magasba emelkedett egy ezüst lovon ülve, állványon állva, illetve az ezüst köpennyel a hátán is. Így a közönség maga felett láthatta az énekesnőt, aki minden bizonnyal nem tériszonyos, ha emellett még énekelni is tudott.

A Forbes becslése szerint Beyoncé bő 500 millió dollárral, közel 2,1 milliárd dolláros összbevétellel felülmúlhatja Taylor Swift jelenleg is zajló, The Eras Tour nevezetű turnéját, így a Renaissance World Tour lehet minden idők legsikeresebb turnéja.

Visszanyúlt a régi dalokhoz

A rajongók legnagyobb örömére az énekesnő nemcsak a Renaissance albumon található dalokkal készült a koncertsorozatra, számos régebbi slágert is előad. Köztük a Formation, Diva, Run the World (Girls), Partition, Get Me Bodied, Love on Top, Crazy in Love, Naughty Girl és Drunk in Love című dalokat. A saját slágerei mellett más előadók szerzeményeinek egyes elemeit is beemelték, köztük Britney Spears Toxic és Mary J. Blige I'm Goin' Down című daláét. A nyilvánosságra hozott setlist szerint a dalok így követik egymást a koncerteken:

Több európai országban is fellép

Ugyan Beyoncé budapesti állomást nem iktatott be a Renaissance World Tour keretein belül, viszont több Magyarországhoz közel eső országba is elhozza a show-t. Összesen kilenc államba látogat el, amelyek közül Stockholmban immáron kétszer is fellépett, míg Amszterdamban és Varsóban szintén kétszer, Londonban pedig ötször fog koncertezni. A turné Észak-Amerikában, New Orleansban ér majd véget szeptember 27-én. Az európai rajongók az alábbi városokban találkozhatnak Queen B-vel: