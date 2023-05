A közös bankszámla lehet a hosszú házasság titka

Pénzért nem lehet szerelmet venni – hangoztatják sokan, amikor valaki kapcsán felmerül, hogy az illető csak azért jött össze az aktuális párjával, mert az vagyonos, kapcsolatuk azonban csak ideig-óráig fog működni, ha tényleg a pénz áll az egymásra találás mögött.

A pénzügyeket sokan szeretik teljesen kizárni a kapcsolatukból, és a házasság vagy élettársi viszony esetén is a saját bankszámláján kezelik a pénzügyeket, egy új kutatás azonban azt állítja, hogy a hosszú és jó házasság titka pont az lehet, ha a párok közös bankszámlával és pénzügyekkel rendelkeznek.

Az Indianai Egyetem Kelley School of Business kutatóinak, a Journal of Consumer Researchben közzétett tanulmánya szerint a közös bankszámlával rendelkező házaspárok kapcsolatai nemcsak jobbak, de kevesebbet is veszekednek a pénzen, és komfortosabbnak érzik a háztartás pénzügyeinek kezelését is, mint azok, akik külön kasszán élnek.

A kutatáshoz a publikáció készítői összesen 230, már az eljegyzésen átesett párt és újdonsült házaspárt toboroztak, akiknek az életét két éven keresztül követték nyomon, onnantól kezdve, hogy azok kimondták a boldogító igent. A vizsgálat során mindenki külön bankszámlával kezdte a tanulmányozást, majd egyes párokat arra kértek, hogy nyissanak közös számlát, míg mások továbbra is külön rendelkeztek a pénzügyekről – egy harmadik csoport pedig maga dönthetett arról, hogyan szeretné vezetni a pénzügyeket.

Az átláthatóság lehet a kulcs

Természetesen minden egyes pár másképp kezeli és éli meg ezeket a helyzeteket, az eredmények elemzése azonban kimutatta, hogy

azok a párok, akik közös bankszámlát nyitottak, két évvel később lényegesen jobb kapcsolatminőségről számoltak be, mint azok, akik külön számlát vezettek.

A tudósok szerint a pénzügyi alapok összevonásával a párok jobban igazodnak pénzügyi céljaikhoz, és sokkal átláthatóbbak és hitelesebbek lettek egymás számára, ami a kapcsolatuk további erősödéséhez vezethet, ráadásul mindez elősegítette azt is, hogy a házastársak még többet foglalkoztak a közös és a másik egyén szükségleteivel is.

Eközben a külön számlával rendelkező párok úgy érezték, hogy függetlenek maradtak a döntésnek köszönhetően, így pedig fennmaradt az a lehetőség is, hogy könnyedén kiléphetnek az adott kapcsolatból. A részt vevő párok mintegy 20 százaléka külön is vált még azelőtt, mielőtt a vizsgálat befejeződött volna – nagy részük pedig olyan pár volt, ahol külön kezelték a pénzügyeket.

A különböző hosszúságú kapcsolatban lévő emberek, akik közös számlával rendelkeztek, sokkal magasabb szintű együttműködésről, és közelségről számoltak be a házasságukon belül, mint a külön kasszán lévők, vagy azok, akik csak részben olvasztották össze a pénzügyeiket. A közös kasszán lévők gyakran mondják, hogy sokkal inkább közel érzik magukat a másikhoz, és sokkal inkább egy párt alkotnak, mintsem csupán együtt élő egyéneket

– mondta az egyetem kutatója, Jenny Olson, a tanulmány szerzője, aki szerint a kutatás a legjobb bizonyíték lehet arra, hogy mindezek pozitívan alakíthatják a házasságokat és a kapcsolatokat.

Egyre gyakoribbak a közös bankszámlák

Mások szerint azonban pont a pénz az, ami a legtöbb vitát szüli egy kapcsolatban – így a közös számla sem feltétlenül enyhíti az egyébként is jelen lévő konfliktusokat. Ennek ellenére mégis egyre többen választják a közös megoldást a házasságban.

A közös bankszámlák mára már meglehetősen gyakoriak, főleg a nyugati országokban, ahol a párok csekély többsége (52-65 százalék) közös bankszámlát használ, míg mindössze 10-15 százalékuk számol be arról, hogy teljesen külön számlát vezet – a fennmaradók pedig a közös és saját számlák valamely kombinációját használják.

Annak érdekében azonban, hogy jobban megérthessük, miért számít ennyire a közös kassza a kapcsolat megőrzésében, a csoport egy másik kutatást is lefolytatott, amelyhez 507 házas személyt kértek fel, akik átlagosan 15 éve házasok. A résztvevők többek között válaszoltak arra, hogy közös vagy külön kasszán élnek-e, és a házastársukkal való pénzügyi harmóniára vonatkozó kérdésekre is, mint például: „Elégedett-e azzal a pénzösszeggel, amelyet Ön és a partnere együtt átlagosan elköltenek?”

A kutatók ezek alapján meghatározták, hogy azok az emberek, akik közös bankszámlát használnak a partnerükkel, sokkal összehangoltabbnak érezték a pénzügyi céljaikat, ennek köszönhetően pedig a kapcsolatukat is.

Természetesen a közös számla nem mindenkinek való.

És bár a közös elszámolás átlagosan előnyös volt a tanulmány résztvevői számára, ezek nem biztos, hogy mindenkinek előnyt jelentenek.

A közös számla kezelése ugyanis megköveteli a partnerektől, hogy feladjanak bizonyos mértékű függetlenséget, ráadásul sokan azt tapasztalják, hogy a helyzet miatt ellenőrizés alatt állnak – ami nem igazán szerepel egy egészséges kapcsolat leírásában.

Azokat a helyzeteket is figyelembe kell vennünk, amikor az emberek kapcsolatai vagy pénzügyei bizonytalanabbá válnak. Vajon akkor is ugyanezt eredményezné a közös számla? Megéri megkockáztatniuk ezt a pároknak? Ezekre a kérdésekre továbbra is keressük a választ

– emelte ki Olson.

(Borítókép: Tetra Images / Getty Images)