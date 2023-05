Fél Hollywood Britney Spears könyvétől tarthat

Pörög az önéletrajzi könyvbiznisz, így egyre több ismert személy dönt úgy, hogy életének eddigi történetét egy kötet formájában adja ki. Az elmúlt hónapok legnagyobb port kavaró memoárja Harry hercegé volt, aki többek között a királyi családból való kiválásuk okairól, illetve a rokoni kapcsolatokról tálalt ki – ezzel magára haragítva a szigetország egy részét. A hírek szerint könyvet készül kiadni a kegyvesztett András herceg is – akitől anno II. Erzsébet vette el királyi és katonai címeit, amikor egy Virginia Roberts Guiffre nevezetű nő szexuális zaklatás miatt beperelte –, aki arra számít, a kötetben végre megvédheti magát, illetve saját szemszögéből mutathatja be a történteket.

Hasonló reményekkel telve vághatott bele a könyvírásba Britney Spears is, aki 13 éven át gyámság alatt állt. Ez idő alatt édesapja, Jamie Spears felügyelte a pénzügyeit, így teljesen meg volt kötve a keze. Szabadulva a „fogságból” pedig van mit mesélnie. A memoárt megjelentető kiadó, a Simon & Schuster egyik bennfentese korábban inspirálónak, áttörőnek és azonnali bestsellernek nevezte a kötetet. Ahogy egy forrás akkor kifejtette, az énekesnő a kötetben megemlíti majd a gyermekkorát, az idegösszeomlását – ami miatt leborotválta a haját –, a családjával vívott harcát, illetve a szakítását Justin Timberlake-kel is. Ám nem az énekes az egyetlen, akinek van mitől tartania.

Jogi levéllel tiltakoznak

Britney Spears a könyv megírásához Sam Lansky író segítségét kérte, és rekordnak számító, 15 millió dollárról szóló szerződést kötöttek vele – ennél többet eddig csak Barack és Michelle Obama kapott. Korábban egyébként maga Spears is beszélt egy esetleges könyvről az Instagram-oldalán, ám a legújabb információk szerint az idén őszre tervezett kötet megjelenése kissé csúszik. Az énekesnő ugyanis több hírességről is ír a kötetben, köztük az exeiről, akik közül ketten levélben fordultak a memoár kiadójához.

Britney brutálisan őszinte a könyvben, sok világsztár idegeskedik miatta

– mondta az informátor.

Ahogy a forrás hozzátette, ketten jogi levelet küldtek a kiadónak, attól tartva, mit írt az énekesnő a könyvébe velük kapcsolatban. Mivel nincs előrehaladás az ügyben, azt sem lehet pontosan tudni, mikor jelenhet meg végül a kötet. Az viszont nem derült ki, ki az a két híresség, akik tartanak Spears memoárjától.

Több exnek is van oka félni

Az énekesnő számos hírességet meg fog említeni a kötetben, köztük Colin Farrell-lel való románcát. Még 2003-ban randiztak egymással, majd a hírek szerint a színész egy „Nyomd a dudát, ha lefeküdtél Colin Farrell-el” feliratú matricát adott Spearsnek. Később Farrell úgy próbált mentegetőzni, hogy kijelentette, a 2000-es években sokat vadult, viszont az kérdéses, hogy ezzel a megjegyzéssel arra utalt-e, hogy beismeri tettét.

Akkortájt Britneynek sok más kalandja is volt ezen kívül, Colin pedig a leghelyesebb fiatal színész volt Hollywoodban, teljesen levette a lábáról az énekesnőt. Az emberek elfelejtik, hogy akkor még milyen tapasztalatlan volt a férfiak terén, kevés rutinja volt a randizásban. Megdöbbentette, hogy Colin viccként kezelte ezt az egészet, nagyon dühös és bosszús volt miatta. Gyűlölte, hogy emiatt kinevették

– jelentette ki egy forrás.

Ugyanakkor nem Farrell az egyedüli, aki kényelmetlen helyzetbe kerülhet, mivel Britney Spearst több ismert személlyel is összehozta már a sors. Jelenleg Sam Asghari a párja, viszont korábban volt már házas csupán 55 órán keresztül is, mikor egyik barátjával, Jason Alexanderrel egy átmulatott éjszaka után keltek egybe Las Vegasban, majd napokra rá érvénytelenítették a házasságot. Ennél hosszabb időn keresztül volt a férje Kevin Federline, akivel még 2007-ben váltak el, ám a viszonyuk nem mindig volt jónak mondható. Együtt töltött éveik alatt két közös gyermekük született, Sean Preston és Jayden, akikkel kapcsolatban a váláskor a közös felügyelet mellett döntöttek. Az énekesnő mentális állapotának romlása miatt ugyanakkor előfordult, hogy egy időre megvonták tőle a láthatási jogot, illetve megesett, hogy a két fiút nem engedte el az apjukhoz, ami többször generált feszültséget a felek között.

Spears életének ezen szakaszáról is bővebben fog beszámolni a rajongóknak, ahogy a Justin Timberlake-kel, Fred Dursttel és Howie Day-jel való kapcsolatáról. Az énekesnő és Timberlake a 90-es és 2000-es években a legnépszerűbb sztárpárnak számítottak, rengeteget foglalkozott velük a bulvársajtó, és a szakításukat követően főleg Spearst tették felelőssé, aki az akkori híresztelések szerint megcsalta az énekest. Emellett úgy tartják, hogy viszonya volt többek között Jared Letóval is, ám ezen felvetéseket eddig még sosem erősítették meg.

Szabadulás a gyámság alól

Az énekesnő a könyvben felidézheti azt az időszakot is, amikor rehabra került, majd a fotósok szeme láttára leborotválta a fejét, így több gyógykezelésen is át kellett esnie. A 2000-es évek végére teljesen kicsúszott a lába alól a talaj, és miután nem engedte vissza fiait az apjukhoz, Federline-hoz, a kiérkező rendőrök megállapították, tiltott szer hatása alatt áll. Pszichiátriára került, majd a gyámja az édesapja, James Spears, illetve az ügyvédje, Andrew Wallet lettek, tehát ők rendelkeztek többek között a pénzügyei felett.

Spears már korábban is beszámolt arról, apja milyen szabályokat hozott – fogamzásgátlót kellett szednie, nem mehetett férjhez vagy vállalhatott gyereket, kémprogramot tetetett a telefonjára, bepoloskázta a hálószobáját –, ám a kötetből valószínűleg még ennél is több részlet fog kiderülni a gyámság alatt töltött időszakáról, aminek 2021 őszén lett vége.

Britney azt szeretné, ha most eljönne az ő ideje, hogy megoszthassa a világgal a saját nézőpontját a történtekkel kapcsolatban

– fejtette ki egy forrás, hozzátéve, sok embert dob majd a busz alá, és közöttük akadnak olyanok is, akikről még sosem beszélt korábban.

Édesapja mellett az énekesnő nem ápol túl jó viszonyt a testvérével, Jamie Lynn Spearsszel sem, aki kiadott egy memoárt Things I Should Have Said címmel, így semmi jóra nem számíthat. A kötettel kapcsolatban az énekesnő egy bejegyzést osztott meg az Instagram-oldalán még korábban, kijelentve, a húga egy söpredék, és bárcsak hazugságvizsgálatnak vetné alá magát, így kiderülhetne, hogy nem mond igazat. Az énekesnőnek viszont a kötetnek köszönhetően lesz lehetősége megvédeni magát, és a hangját hallatva tiszta vizet önteni a pohárba.