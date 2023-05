Harsányi Levente és párja már tudják, hogy ki lesz az esküvői tanújuk

A műsorvezető még február elején ismerkedett meg újdonsült párjával, két hétre rá pedig megejtették az első randevút. A két szerelmes komoly terveket sző a jövőre nézve, és már az is tudják, ha esküvőre kerül a sor, kit kérnek fel tanúnak.

Február második napja nem épp a didergősöknek kedvezett. Fagyos utak, hideg levegő, minden, ami otthon tartja az embert. Harsányi Levente is így tervezte gondolatait az estére nézve. Miután letolta a kötelező köröket egy születésnapon, taxiba pattant, és hazament. Már a kapuban volt, mikor barátja, Hajas László felhívta, hogy merre jár. Eredetileg egy közös bulit beszéltek meg, de a műsorvezető nem épp kedvtől túlfűtve rohant volna a táncparkettre. Barátja mégis meggyőzte, így visszaszállt a kocsiba, majd útnak eredt a város másik végébe.

Nincsenek véletlenek

Bár az összejövetelre menet még a jeges úton is elesett, akkor még nem tudta, hogy mennyit is köszönhet majd Hajas Lászlónak. A partin ugyanis Harsányi Levente szeme megakadt a vendégsereg egyik hölgy tagján, név szerint Obersovszky Larán. A nő kisugárzása rabul ejtette, ezért mindent megtett, hogy felhívja magára a hölgy figyelmét – aki némiképp rezisztens volt, noha utólag bevallotta,

azért tetszett neki, ahogy Harsányi próbálkozott.

Az első randi ennek ellenére két hetet váratott magára, de nem hiába. A pár közel három hónapja van együtt, elmondásuk szerint pedig a kémia tagadhatatlan – írja a Story. Kettejük dinamikájának egyik különleges pontját az adja, hogy Obersovszky Lara szintén televíziós műsorvezetőként dolgozik, noha nem magyar, hanem német közegben.

Arról is meséltek, hogy az egyik legkritikusabb kanyart is sikerrel vették be: a gyerekeik jól kijönnek egymással. Mindkét műsorvezető korábbi párkapcsolataiból már született gyerek, és az ő boldogságuk kiemelten fontos volt a számukra.

Bár az összeköltözés még várat magára, a hosszú távú terveket rendületlenül szövi tovább a pár, amelynek tagjai között már az esküvő kérdése is felmerült. Történjen bármi, egy dologban biztosak: