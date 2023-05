Megható módon köszöntötték szülei a 16 éve eltűnt Madeleine McCannt

2007. május 3-án tűnt el az akkor hároméves Madeleine McCann, aki családjával a portugáliai Praia da Luzban nyaralt. Szülei, Kate és Gerry McCann ennek ellenére egy családi összejövetelen ünnepelték meg a lány 20. születésnapját.

A The Sun beszámolója szerint Facebookon is megemlékeztek lányukról, egyúttal pedig megosztották reményüket is, hogy egyszer viszontláthatják majd.

Boldog születésnapot, Madeleine! Szeretünk, és várunk rád. Soha nem adjuk fel

– olvasható a bejegyzésben. Szülei megosztottak egy fotót is, amelyet nyaralás közben készítettek a lányról, mielőtt eltűnt.

16 éve tűnt el

Mióta 2007-ben eltűnt, senkinek sem sikerült megtalálnia a lányt, ugyanakkor arra sincs egyértelmű bizonyíték, hogy él-e még, vagy már meghalt. Nemrégiben a Madeleine McCann-ügy egyetlen gyanúsítottját is kiengedték a börtönből.

A bíróság illetékesség hiányára hivatkozva elutasította, hogy a braunschweigi ügyészség pert indítson Christian B. ellen. A német férfit egyébként jelenleg nem a McCann-eset miatt akarták felelősségre vonni, hanem egy másik, szintén Portugáliában történt szexuális bűncselekmény miatt.

Egy lengyel nő azt állította, ő Madeleine McCann

Hatalmas sajtóvisszhangot kapott egy másik, Madeleine McCannhez köthető ügy is, amelyben egy lengyel nő azt állította, hogy ő a család elveszettnek hitt gyermeke. A lengyel Julia Wendell állt elő a közösségi médiában azzal a feltételezéssel, hogy szerinte ő lehet az évekkel ezelőtt eltűnt Madeleine McCann.

Azóta ezzel kapcsolatban több, arcfelismeréssel foglalkozó szakértő is megszólalt. Többségük kétkedését fejezte ki, de a közelmúltban még volt egy fordulat az ügyben.

Nemrég Wendell elvégeztetett egy DNS-tesztet, amelyből az derült ki, hogy a fiatal lány lengyel felmenőkkel rendelkezik, tehát kizárt, hogy ő legyen az eltűnt brit lány.

Julia Wendell először egy @IAmMadeleineMcCann nevű Instagram-fiókon kezdte el híresztelni azt, hogy ő lehet Madeleine McCann. A fióknak több mint egymillió követője volt, de nemrég elérhetetlenné vált (bár egy másik, ehhez hasonló nevű, 68 ezer követővel rendelkező fiók még mindig működik).

(Borítókép: Madeleine McCann. Fotó: Andrew Milligan / PA Images / Getty Images)