Katalin hercegné mindenkit meglepett az Eurovíziós Dalfesztivál döntőjében

A 41 éves walesi hercegné előre felvett zongoradarabját a nemzetközi dalverseny nyitó szakaszában játszották le. A felvételt a hónap elején a windsori kastély karmazsin szalonjában vettek fel. Middleton a Kalush Orchestra ukrán együttes Stefania című dalának instrumentális változatát játszotta, amely tavaly megnyerte a versenyt − közölte a Sky News.

Middleton és férje, a 40 éves Vilmos herceg a Twitteren később megosztotta a hercegnő előadásának klipjét.

Cambridge hercegnéje egy élénkkék, félvállas, selyem Jenny Packham ruhát és egy olyan fülbevalót viselt, amely korábban a néhai II. Erzsébet királynőé volt. Middleton ruhájának színe az ukrán kék-sárga zászlóra utalt.

A klip elején a windsori kastélyt látjuk felülnézetből, mielőtt a kamera ráközelít a vörös szalon ablakára, majd egy vágás után Middletont látjuk, amint egy fekete zongoránál ül, és elkezdi játszani a darabot, amelyet Joe Price és Kojo Samuel zenei rendezők hangszereltek.

Az dalfesztivál nyitó montázsában Middleton felvételei, valamint a Kalush zenekar mellett számos előadó játszotta a Stephania saját verzióját. Az előadók között volt Andrew Lloyd Webber, Ms, Banks, Joss Stone, Ballet Black, Bolt Strings és a 2022-es második helyezett Sam Ryder.

A dalversenyt általában az előző évi győztes hazájában rendezik meg, de az idei döntőt az Egyesült Királyságban, Liverpoolban tartották, mivel Ukrajna jelenleg is háborúban áll Oroszországgal.

Middleton körülbelül 10-11 éves korától 13 éves koráig tanult zongorázni egykori oktatója, Peter Nicholls szerint. Az Evening Standardnak 2012 áprilisában azt mondta, hogy a lány „abszolút kedves, igazán elragadó személyiség, akit öröm volt tanítani”.

2021 decemberében volt a hercegnő első nyilvános fellépése a karácsonyi koncerten a Westminster-apátságban, amelynek ő volt a házigazdája. Zongorán kísérte Tom Walker énekest, aki a For Those Who Can't Be Here című dalát adta elő.

Akkoriban egy forrás azt mondta a People magazinnak, hogy Middleton maga javasolta a dolgot. Hozzátette, hogy „nagy megkönnyebbülést” jelentett számára, hogy zongorázott, miközben karanténban volt a járvány idején.

A zene nagyon fontos volt a hercegné számára a zárlatok alatt. Ő is felismerte, hogy a zene milyen erőteljesen összehozza az embereket − különösen nehéz időkben

Nem Middleton volt a királyi család egyetlen tagja, aki meglepetésszerűen megjelent az Eurovízós Dalfesztiválon. Károly király és Kamilla királyné is szerepet vállalt a rendezvényen. Két héttel ezelőtt a házaspár nyitotta meg hivatalosan a liverpooli M&S Bank Aréna színpadát, és a Welcome to Liverpool című filmben is szerepeltek, amelyet az elődöntő előtt vetítettek.