Kiszel Tünde: Rám erőltettek egy karaktert, ami nem én voltam

Kiszel Tünde meglátása szerint több jót kapott a celebvilágtól, mint rosszat, de nem tagadja, hogy félreismerték az emberek. A naptárdíva a Story magazinnak adott interjújában elmondta, hogy beskatulyázták.

A műveltségem nem kellett a tévében, és rám erőltettek egy karaktert, ami igazából nem én voltam. A showbiznisz már csak ilyen, és nehéz kilépni, ha már beskatulyáztak. Megértem, hogy kevésbé lett volna érdekes, ha a négy és fél órás Wagner-operákról mesélek, amiket kiskoromtól faltam, holott köztudottan nehezen emészthető művek

– fogalmazott a lapnak Kiszel Tünde.

Hozzátette, annak viszont örül, hogy olykor a tudását is megvillanthatta. Kiemelte, hogy azon kevesek közé tartozik, akik a nemzet, sőt a világ nagyjaival interjúzhattak. Ide sorolta például Sinkovits Imrét, Luciano Pavarottit és Sylvester Stallonét is.

Továbbá megjegyezte, hogy évekig vezetett műsort szenteste a televízióban, mert küldetésének érezte, hogy könnyebbé tegye az ünnepet azok számára, akik egyedül töltik.

Azt is elárulta, hogy lubickol az emberek szeretetében, hiszen nemrég egy esküvőn volt sztárvendég, ahol hatalmas ujjongás fogadta, de szépségversenyeken is zsűrizik és tévés felkérésnek is eleget tesz.

(Borítókép: Kiszel Tünde. Fotó: Trenka Attila / Index)